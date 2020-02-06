江西省委书记调研高校疫情防控

本报讯（记者 甘甜）高校人员密集，是新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控的重点和难点。近日，江西省委书记刘奇来到南昌大学实地了解情况。

南昌大学前湖校区正大门已经设立了体温检测站。刘奇下车接受体温检测。他向工作人员致意，询问学校疫情防控情况。闻悉虽是假期，南昌大学已全面强化了门岗管理，对外来车辆和人员进行管控，对内部人员进行实时的体温检测，刘奇给予肯定。他说，疫情发展不会给我们假期，疫情防控必须全天候、无死角，时刻以战时状态抓紧抓实各项工作，守护好校园的环境安全。

“假期内多少师生留校”“学校提供了哪些保障”……刘奇仔细询问各项情况。学校有关负责人介绍，对师生进行了定期检测体温，加强了与定点医院的对接，一经发现症状第一时间送诊。假期里实行了食堂就餐实名制，强化了食堂内部管控，避免聚集性就餐。留校学生中有500多人是留学生，留学生们告诉刘奇，学校提供了很大帮助，生活都有保障。刘奇对留学生的理解支持表示感谢，他说，你们在中国学习，也看到了疫情发生以来我们国家上下同心、众志成城的付出与努力，请大家安心、放心，与我们风雨同舟、共克时艰。

“家长把孩子们交给学校，就是把信任交给了我们，把责任交给了我们。以百姓心为心，我们要换位思考，以家长之爱照顾好孩子们，用心用情用力做好假期里留校师生保障工作，做好开学前的各项疫情防控准备工作。”刘奇叮嘱学校要摸清底数，通过班级辅导员加强与学生的联系，了解掌握学生情况；要做好开学延后期内学生学习引导，利用网上课堂进行线上教学，加强与学生线上交流，密切掌握心理动态，做好安抚疏导工作；要基于疫情发展，建立完善校内体温监测体系、隔离观察体系和发热转诊体系，确保广大师生生命健康安全。

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