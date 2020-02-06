北京东城区“别样课堂”开展科学防疫健康成长教育

人民网北京2月6日电 （记者 熊旭）北京东城区教育系统今天召开网上新闻发布会，相关负责人介绍，东城区各个教育单位正在开展一场场特殊的思政教育：将疫情防控作为特殊的教育“情境”，将奋战在防疫前线英雄们的故事作为鲜活的“教材”，引领学生尊重生命、科学防疫、健康成长，为他们的人生观、价值观强基固本，使疫情防控阻击战成为“特殊教材”、“别样课堂”。

党建引领凝集战“疫”强力量

东城区教育系统将学生的安全与健康摆在重中之重的位置，以高度的政治责任感，积极响应市、区关于疫情防控工作的要求，统一部署，迅速行动，动员基层党组织和广大党员将党旗插在抗疫第一线，全力以赴打赢疫情防控阻击战。

东城区教育系统第一时间制定了《东城区教育系统新型冠状病毒感染的肺炎防控工作方案（试行）》，及时向各教育单位下发多个通知，组织开展了“致敬战疫先锋，防疫从我做起”行动，倡导学生们向战斗在疫情最前沿的工作者表达敬意。

为保障疫情防控工作的顺利推进，东城教育系统成立防控工作小组，下设十二个职能组，从区域到学校再到年级组、班级直至每一位学生，确保任务快速推进，及时高效地向师生、家长传递抗击疫情、抵御风险的方式方法，坚定必胜的信念。

北京市崇文小学开通了由7名党员教师值守的“崇文温馨热线”，努力为家长或学生排忧解难，帮助学生调整心态，学校还向学生下发了心理状态调查问卷，掌握每一个孩子的情况。

东城区史家胡同小学党总支李阳老师牵头金帆书画院，号召同学们拿起手中的画笔，通过独特的视角和稚嫩的笔触，记录下自己对疫情的正确认识，向大家介绍科学抗疫举措，讴歌奋战在抗“疫”前沿的医护人员，举办了一场别出心裁的网上电子画展，向广大同学和社会传递了满满的正能量。

创新课堂开展科学防疫教育

疫情来临，怎样做到不慌不乱、有效保护自己呢？东城区许多学校以多种多样的方式，指导学生不要产生心理上的焦虑和恐惧，而是切实掌握自我防护的方法。北京市广渠门中学生物教研组就在第一时间利用动画、漫画、科普帖以及微视频等通俗易懂的形式，通过网络向同学们传授新型冠状病毒的预防措施。

而在东城区革新里小学，还成立了由多位从事医疗工作的家长组成的新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控志愿团，通过班级QQ群召开视频会议，为家长、同学讲解有关个人和家庭日常健康预防举措、解答疑问，呼吁大家以乐观和坚强的精神面对疫情。

此外，东城区黑芝麻胡同小学优质教育资源带也将涉及关于防治新型非冠状病毒的知识以“微课”的形式推送给同学和家长。东城区灯市口小学优质教育资源带的音乐老师带领喜爱歌唱的学生们共同创编了防疫知识歌推广给大家，简单易学、朗朗上口，便于学生向家人和身边亲人朋友宣传科学防疫知识。

丰富内容引领学生在家成长

为了让学生在居家期间丰富精神给养，提高身体素质，在家成长，不少学校为孩子们提供了多彩的内容。东城区定安里小学倡议学生每周观看爱国主义影片、参观网上博物馆与图书馆；东城区金台书院小学的国学教师坚持每日分享好听的故事给孩子们；东城区和平里第一小学体育组教师利用微信小程序里的打卡群组，鼓励学生进行家庭体育锻炼，并录制了四段视频作为示范；东城区教师研修中心体育学科教研员积极行动起来改创编体育活动与体育游戏，创编《你好 2020健身操》，丰富和扩充《东城区天天向上—体育作业》，目前已具备一千余个锻炼活动视频，为居家学习的孩子们提供更多的锻炼资源；东城区少年宫利用校外教育的优势，通过微信公众号、微博等媒介，陆续推出艺术兴趣启蒙和培养的系列微视频，涵盖茶艺、书法、京剧、节日习俗、健康知识、英雄故事、手工制作等多个门类，弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化以及生活技能技巧，使孩子们丰富生活、修养身心。

北京市第五中学通过网络的方式召开北京五中2020届高三师生“在家成长”启动会，张斌平校长向广大师生作了“为了健康和成长而超越”的报告，勉励同学们转换学习方式，勇敢面对青春的转折，努力追求自己的梦想。这正是在这种教育理念的引领下，学校高以航同学自发地在电梯内放置了“电梯按键专用抽纸”，方便楼里邻居取用，以避免按键存在的病毒传染风险；徐劭辰同学则在单元楼里进行消毒，做好卫生防护；写得一手好字的迟钲炎同学撰写了不少防疫宣传标语……同学们将责任与担当化作自己的切实行动，彰显了当代中学生的风采。

学榜样知感恩向一线工作者致敬

“作为疫区一个普通人，向所有为疫情奔忙的热心人、迎着风险上的医护人员、维持社会秩序辛勤送菜送肉的快递员和劳动者，道一声谢谢”，这句感谢的话语来自东城区教委机关陆瑾老师。因为返回湖北探亲遭遇疫情和城市封闭管理，她暂时只能留在老家家中。在疫情暴发的核心地带，她的妈妈还奔波在医疗岗位，每当她感到焦躁担心的时候，都能因为看到这些奔忙在一线的工作者而安心、温暖。

的确，奋战在防疫一线的工作者是最可爱的人！北京市东直门中学还开展了一次别样的教师活动?——向崔佳豪母亲学习。原来，身为医生的佳豪妈妈已经奔赴武汉支援抗疫工作，面对危险环境，这位高三学生家长没有迟疑，毅然选择前行。她是佳豪的榜样，一句“我不能当逃兵”让佳豪认识到无论何时遇到难题都不能打退堂鼓。佳豪妈妈也成为全校教师学习的榜样，老师们纷纷表达了要在特殊时期发挥育人作用、坚守岗位的心声。

北京市第166中学及附属校尉胡同小学共有157位从事医生、护士以及社区工作者等职业的家长，正奋战在抗“疫”第一线。学校启发孩子们亲笔撰写《我眼中的父亲、母亲》，向这些身边最可爱的人致敬。“爸爸，您在武汉抗疫最前线，您出征时说‘救死扶伤是医生的职责’，这句话在我心中久久回荡”、“妈妈，您在医院工作，辛苦啦！我会好好看书做作业，不让您担心”……孩子们的真挚话语通过学校微信公众号发表后，温暖着家长的心，也让更多人关注一线工作者群体。与此同时，学校还指导话剧团、管乐团、舞蹈团的孩子们创编了很多鲜活的文艺作品。随着对抗击疫情“逆行者”越来越深入地了解，同学们自发地从他们身上感受到“攻坚克难、我自担当”的家国情怀，激励自己树立远大志向，未来也能成为国家、民族贡献力量。

东城区体育馆路小学和北京市前门小学也不约而同地将战斗在抗疫前线的家长事迹发表在微信平台上，不仅向他们致以最崇高的敬意，更引领每一位阅读者感受榜样的力量。在文章评论区中，深受感动的读者写下了“站在前沿的各行各业同志，国家有你们，骄傲”等暖心而诚挚的留言。

(责编：白宇、岳弘彬)