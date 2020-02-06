“云”上开课堂 停课不停学

河北省衡水市第二中学的化学教师赵恒梁利用网络直播平台为学生授课。

闫 楠摄（人民视觉）

在贵州省铜仁市松桃苗族自治县盘石镇盘石村，一名学生在家中利用手机收看“阳光校园·空中黔课”。

龙元彬摄（人民视觉）

为阻断疫情蔓延，确保师生生命安全和身体健康，教育部日前下发通知，要求2020年春季学期延期开学，各培训机构也按要求取消各类线下课程。

课可以停，学不能停。延期开学后，学生的学习该如何进行？互联网和信息化教育资源承担起重要角色。云课堂、网上学校等在线教育平台纷纷发力，成为教育领域对抗疫情冲击的重要一招。

国家网络云课堂17日开课

不能面对面上课，那就在“云端”学习。

目前，国家网络云课堂（www.eduyun.cn）正在紧锣密鼓地搭建过程中。据悉，这一国家级云课堂，将以“一师一优课、一课一名师”项目获得部级奖的课程资源为基础，吸收其他优质网络课程教学资源，供各地学校组织学生开展网上学习。统筹整合国家、有关地方和学校相关教学资源，提供丰富多样、可供选择、覆盖各地的优质网上教学资源，全力保障教师们在网上教、孩子们在网上学。

据介绍，国家网络云课堂以部编教材及各地使用较多的教材版本为基础，覆盖小学一年级至普通高中三年级各年级，以教学周为单位，建立符合教学进度安排的统一课程表，提供网络点播课程。学校既可以采用平台上设计好的模块化课程教学，也可以利用平台提供的工具组织本校教师根据网上学习资源清单，结合本校自身特点，形成灵活课程表，推送给学生自主点播学习。

为丰富网上优质学习资源，教育部还协调北京、上海、四川、浙江等地教育部门和清华大学附属小学、中国人民大学附属中学等中小学将本地本校网络学习资源在延期开学期间免费向社会开放，供广大中小学生自主选择使用学习；同时，人民教育出版社也将“人教点读”数字教学资源库免费向社会开放。

2月17日，国家网络云课堂将正式开放。近日，教育部也发出通知，提醒各级教育行政部门、中小学和校外培训机构，在各地原计划的正式开学日之前，不要提前开始新学期课程网上教学，可安排一些疫情防护知识、心理健康辅导、寓教于乐等方面的网上学习内容，确保学生的假期。

特色课堂资源丰富

山东青岛的中学地理老师周璐，最近正在录制新课，以便在开学后提供给学生线上学习。“线上讲课的内容要更有趣，才能抓住学生的眼球，这也给老师提出了不小的挑战。”周璐说。

除了国家网络云课堂的之外，各级教育部门和学校也在通力协作，积极向学生免费提供具有本地本校特色的网上学习课堂。据了解，山东省面向全省中小学和幼儿园教师开放全部省级市级“优课”资源，涵盖高中、初中、小学和幼儿园4个学段的各个学科和多个教材版本。

在家里通过线上学习，也得到了家长的理解和支持。“刚得知延期开学时，还担心孩子的课程跟不上，到处找资源给孩子补课。现在看到老师每天都在线上沟通、答疑，我就放心多了。”青岛家长许鑫说。

在北京，针对初三、高三毕业生的学习需求，教育部门组织各学科专家，集中统一录制优质课程资源，将通过网络和电视节目向初三、高三毕业年级提供。另外，在中高考前的100天时间里，还将分学科给学生提供具体的建议和指导。

在江苏，线上的空中课堂平台在停课期间持续提供服务。其中，富有特色的在线答疑，以答疑老师“抢单”的形式提供服务，供广大学生选择使用。

全国各地的网上教育资源丰富多彩，除了基础学科相关内容之外，还包括科学普及、疫情防护、心理健康等各种资源。在宁夏，当地的空中课堂为学前幼儿开设亲子游戏、优秀动画片、儿童剧、启蒙教育等节目，指导家长科学育儿，开展室内游戏活动；为中小学生开设科普类、益智类、疫情防治类等专题片以及课程讲座、优秀影片等节目。

社会力量开放平台

开放免费课程、提供云授课平台……社会力量积极参与配合，提供了更多样的公益性优质学习资源。近期，猿辅导、学而思网校、作业帮等多家网校，均面向中小学推出了免费直播课。

延期开学后，阿里钉钉第一时间发起了“在家上课”行动计划。疫情期间，钉钉“在线课堂”等教育功能免费向全国大中小学开放，可以支持百万学生同时在线上课，并覆盖广大农村地区学校。在专家的远程协助下，老师不仅可以简单上手直播功能，还能通过与学生连线互动，随时答疑解惑。

据了解，在湖北，目前已有300所学校启用了钉钉“在家上课”。截至2月2日，已有广东、河南、山西、山东、湖北、河北等20多个省份的220多个教育局加入阿里钉钉“在家上课”计划，覆盖超过2万所中小学、1200万名学生。

为了帮助全国师生保持正常教学、学习进度，腾讯教育从1月24日起便发起行动，面向全国各级教育部门、全国各地中小学及高校、教育机构、学生提供在线直播课堂、在线课程，相关产品、技术、内容资源，于疫情期间全部免费开放。

截至目前，腾讯教育已与全国40余家各级教育局建立联系，覆盖20个省份的数千万师生。通过腾讯教育在线教学服务，深圳中学、成都外国语学校、重庆市第十一中学等学校，近期陆续进行线上授课。

(责编：曹昆)