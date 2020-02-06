中国留学生：心系祖国 共渡难关

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图一：莫斯科大学中国学生学者联谊会代表（左一）和该校校医院代表进行沟通。

图二：留日学子准备发回国内的物资

林伊雯供图

图三：货架上的口罩卖空了

近段时间，中国湖北省武汉市等地发生的新型冠状病毒感染的肺炎疫情牵动着在世界各地留学的中国学子的心，他们的学习与生活也因此发生了变化，在做好自我健康防护的同时，挂念着国内亲友，积极行动起来，募捐医疗物资发往国内，为疫情防控尽心竭力……让我们听听他们的故事。

与祖国母亲心相连（图一）

高牧洋

今年莫斯科的冬天没有往常那般寒冷，反而多了一份不寻常的暖意。

在千里之外的祖国，此刻正与新型冠状病毒进行着一场无声的战“疫”，这让留俄学子的心也被“揪”了起来。此时正值莫斯科大学寒假，中国学子时刻关注着国内疫情的发展态势，他们纷纷拿起电话打给远在家中的父母报平安。这一刻，无数海外学子的心与祖国母亲紧紧相连。

为了保障海外中国留学生的平安健康留学，俄罗斯各地区、各高校的中国学联负责人在中国驻俄使馆教育处的指导下成立了留学生疫情工作组。莫斯科大学中国学生学者联谊会，作为一个拥有4000余名中国留学生的高校的学联组织，成立了莫大防疫工作组并积极开展留学生防疫相关工作。我作为此次莫大防疫工作的负责人之一，也深深体会到了防控疫情工作的不易。面对这场突如其来的挑战，莫大中国学联担负起应尽的责任与义务，在防控疫情的第一线为同学们提供一切力所能及的帮助。

第一时间关注国内权威机构、俄方政府、莫大校方的官方信息平台，对收集到的各类信息逐一核实并对相关文案进行准确翻译，及时在我们的公众平台上发布通告。校内工作中，学联做到了“3个紧密联系”：一、紧密联系学校，积极联络校方领导、各院系老师、校医院医生、宿舍管理员等，对包括宿舍入住、入校医疗检测、落地签及延签办理、航班及出入境政策等信息进行了解，为同学们提供可靠的信息咨询保障。二、紧密联系同学，每天对从国内返校的同学进行信息统计和整理，时刻保持与同学们的密切联络，在线上收集同学们最关注、最担心的问题，并将同学们反映比较集中的情况反馈至莫大校方，同时帮助校方联系学生、解决相应困难。对于那些最需要帮助的同学，学联设置了“一对一”的联络人以便更好地提供帮助。三、紧密联系祖国，学联正在努力联系莫斯科的各类物流渠道，为解决国内的医用口罩、防护镜等医用物资紧缺状况及物资运输问题提供助力。

虽然防疫工作仍在紧张进行，不过让我们感到温暖的是，许多俄罗斯朋友，包括一些莫大的老师和同学，对此次中国疫情的相关情况表示了充分理解，并对中国政府采取的及时有力的防控疫情举措赞赏不已，他们纷纷送上对中国的祝福，为武汉加油，为中国加油。

莫大学子身在海外，保护好我们自己就是在为祖国做贡献。我们相信，只要齐心协力共同面对挑战，一定能战胜困难；也相信通过每个中国人点点星光的努力，可以汇聚成璀璨的银河。

（寄自俄罗斯）

为疫情防控尽己之力（图二）

王淑晨

“身在国外，一天天刷着新型冠状病毒感染的肺炎疫情消息，看到医护人员冲在一线，身边也有朋友回国支援，自己却无能为力，我希望自己也能做点什么。”正在日本京都留学的林伊雯，自1月20日起开始关注疫情相关消息，看到国内医疗物资告急，决定借助课余时间免费帮助大家在日本购买口罩。

作为一名博主，林伊雯在微博上收到很多私信。“每天有七八十人咨询我能不能帮忙带口罩回国，因为他们的爸妈是医生、护士、警察等，急需口罩，有时候一个口罩要反复利用。”也有人留言告诉林伊雯，目前国内口罩货源紧俏，而通过国外代购购买的口罩费用很高，普通家庭负担不起，所以问她有没有办法帮忙买到口罩。林伊雯看到求助的留言后既心疼又着急。“我觉得不能只关注疫情走向，还应该行动起来。”林伊雯说。

1月24日起，她和朋友钱愉悦开始联系京都各地的药妆店，按照防护标准开始购买口罩，然后联系物流寄给需要的人。“行动刚开始，感觉自己压力特别大，每天24小时不间断地联系物流，近期日本发往国内的物流全线爆仓，又赶上春节，有时候觉得自己一个人快坚持不住了。”令她欣慰的是，她在微博上的号召引起了留日学子的关注，随后便有中国留学生加入了林伊雯的行动中。目前她的志愿小组总共有大阪、滋贺、大分3个组，另有几名来自菲律宾的同学也加入进来。“在这个过程中，我们也遇到了好心的在日华人的帮忙，他开车带我们到药妆店去买口罩等，然后再搬运回家。虽然前段时间日本刮风下雨，但志愿者们常常半夜11点多还在坚持工作。”

目前林伊雯购买的口罩已经筹备齐全，另有医疗物资正在订货中。“等所有物资准备好，再打包集中发往国内。”林伊雯说，“我想了许多话想对武汉说，但又说不出来。最想说的是，向冲锋在一线的医护人员致以最崇高的敬意，也希望他们保护好自己。”

返校自觉隔离（图三）

胡启元文/图

随着新型冠状病毒感染的肺炎疫情相关消息不断传来，我所在的纽约曼哈顿区，不少药妆店的柜架上打出了口罩售罄的标示，店员听到顾客询问“口罩”的消息，也会直接摆手。上周，某药妆店的店员告诉我这周二会补货，但周二我到纽约附近的几个药妆店去买，却发现口罩又被卖空了。在哥伦比亚大学就读的一位中国朋友也告诉我，该校附近的药店也仅剩保暖口罩了。大家都在问，哪儿能买到口罩。

除了口罩之外，中国学子最关注的便是新学期的开始。近日，就读于哥伦比亚大学的不少中国学生搭乘之前预定好的航班回到校园，开始新学期的学习。但一条消息让按部就班的留美学子炸了锅——美东时间2月2日下午5时起，过去14天内访问过中国的外国人（美国公民和永久居民的直系亲属除外）将被暂时禁止入境。

一时间，签证、入关等话题成为中国留学生讨论的热点。我的朋友童童在哥伦比亚大学学习经济，寒假期间回国过春节，但因新型冠状病毒感染的肺炎疫情打乱了她的计划，春节刚过就提前飞回纽约。“我的好多同学看到暂时禁止入境的消息马上重新购买机票，可是真的是一票难求。”童童说，“也有同学因此而无法返回校园，只能参加一系列线上课程。还有中国留学生因不能按时回校，不得不低价转租房屋。”

即便顺利回到校园，中国留学生也会自觉隔离。小东（化名）目前在华盛顿读书，在春节期间回到校园后第一件事便是进行自我隔离。

新型冠状病毒感染肺炎疫情引起世界关注。在我所实习的纽约联合国总部，大家也常问我疫情进展。最近几天，我乘坐地铁，一些乘客看我的那种目光让我觉得不舒服。

（寄自美国）

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丹麦中国学联

募捐物资抵达武汉

北京时间2月3日凌晨，由丹麦中国学生学者联合会紧急募捐、调配的第一批医疗物资顺利抵达武汉。北京时间1月31日晚，承载着全体在丹麦的中国学生学者对祖国牵挂之情的首批物资免费搭载国航班机启程飞往北京；北京时间2月1日晚，在首都国际机场完成清关手续；北京时间2月2日，历时一天，丹麦中国学生学者联合会经多方沟通协商，委托京东物流和顺丰物流免费协助运往武汉，最终于次日凌晨抵达武汉，送往武汉汉阳医院一线医生手中。

据悉，目前第二批医用手套已到货，医用护目镜等待交付中，待两项物资集合完毕后，将按计划搭载国航班机运至北京进行清关。

（来源：神州学人）

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海外学子自述

我在日本京都的一所语言学校学习日语，自从新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，班上的大多数同学都戴上了口罩，有的同学甚至戴上了护目镜，而不少药妆店的口罩都脱销了。

我最担心的还是家里人，看到国内日渐上升的新型冠状病毒感染的肺炎确诊人数数字，我很担心爸妈的身体健康，家人也很担心我，打电话叮嘱我不要去人流密集的地方。让我欣慰的是，我周围的日本人都很友好，并没有因疫情而疏远我，他们也会为中国加油。

——留日学子王简

我在德国留学，虽然目前在我学校附近还可以买到防护级别较高的口罩，但德国人对戴口罩很敏感。许多中国留学生说，戴上口罩后会感到行人投来的异样目光。所以，到底戴不戴口罩让很多中国学子感到纠结。

——留德学子蔡晓

（王淑晨整理）

(责编：曹昆)