一位全国优秀教师致年轻班主任们的一封信

编者按：在年初这场抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情的战役中，北京史家小学的班主任们面对疫情，通过微信群、朋友圈、美篇推送、个性公众号等方式, 聚焦抗击疫情、自主学习、健康运动、亲子阅读、居家劳动……引领学生，温暖家庭。疫情虽然阻断了空间上的距离，但班主任却将班中的每一个孩子、每一个家庭的心紧紧团结在了一起，彼此温暖，照亮前行！万平老师从一线工作的角度出发，给年轻的班主任们写了这封信，勉励自己和班主任伙伴们不负韶华、无愧春天，表达了一个老教师在家国大事中情系教育的温暖情怀。

万平老师，是一位从教38年的全国中小学优秀班主任，作为北京市特级教师、全国优秀教师、国家“万人计划”领军人才，教育部“中国好老师”班主任工作室主持人，从教以来，她始终秉持温暖教育的信念，以心传心，以德培德，以能养能，以爱育爱，让教师的爱成为儿童生命中温暖的力量。

亲爱的班主任伙伴们，大家好！

庚子之年，立春之时，本是春光无限好的时节，我们的身边却酣战不止——抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情，护我山河无恙，保我家国平安。

这次战役，我们在后方，但我们是教师，更是班主任，是牵动几十个学生，数十个家庭的数据核心：每日的通知，统计，汇总，上传，都至关重要，每一个数据都好似捍卫健康新长城上的一块砖石，仔仔细细筑上去，踏踏实实得心安。

我们是教师，是班主任，在学校，我们是学生们的依靠和怀抱。但此时却非彼时，此时更胜于彼时——这个寒假，疫情袭来，学生家长们通过我们与区市国家的大数据相连，与党的政策温暖相连，与日常生活学习相连，与有序、充实、扎实、健康、收获这些美好的词语相连——有了我们，每一个家庭都心安。

我们是教师，是班主任，2020年的寒假，学生们虽然放假回家，但他们哪一个在我们的心里却都没走远，疫病的突如其来，让无数白衣战士奔赴战场，硝烟升起，就像一声号角，让我们也一起齐齐回到事关生命的大课堂，这是无论长幼共同上的一节人生大课，主题就是：打好战胜疫情这一仗。

想来，上这好节课对于哪位老师都是一次挑战，因为这节课事关重大：事关安危，事关生死，事关你我，事关家国！疫情袭来，看原本天南地北的路人，瞬时间就成了息息相关的密接；原本亲密无间的亲人，瞬时间就必须隔离分别；原本觉得遥不可及的远方病患，瞬时间就在你我的身边……

这场战役中，我们看到了党的坚强有力核心领导下海内外中华儿女的万众一心；我们看到了中华民族无与伦比的创造力量；我们看到了科技医疗战线与病魔胶着厮杀的争分夺秒；我们更看到了令人痛惜的牺牲与大无畏的奉献……我们面对的是一个时代的非常事件，年轻的老师们，或许你在家中本也是个孩子，但此时次战此课，你要像个“战士”，披上战袍，带领着学生和家长们一起出征……

亲爱的老师们，我们一起上好这节课吧！让我们告诉我们的学生：面对生命要敬畏、珍惜和感恩——当我们能够安全地在家里温饱于一日三餐或许还有些无聊的时候，是那些“逆行的白衣天使”用自己的生命去捍卫我们的这一份安宁和平。让我们要告诉我们的学生：在这次突如其来的疫病中，有那么多向着光明向着使命向着责任砥砺前行的人：没有硝烟，没有炮火，有的是狡猾潜伏的病毒，没有刀光，没有剑影，有的是沉入疾病无法预料的可能！明明知道，但是他们顶上去，迎过去，接过来，救死扶伤，义无反顾，为的是千千万万人不再肆虐的病魔中倒下，除妖斩魔原来不是神话，就是那一双双手，一双双眼，一颗颗赤子之心，他们是和平时代真正的英雄，是我们要珍惜和感恩的最美的人。

亲爱的老师们，我们一起上好这节课吧！让我们告诉我们的学生：面对疫情一定不要小看了这个“宅”字，为什么一定要“宅”在家里？怎样才能“宅”出时间的意义？其实，无论对学生还是家长教师这都是一次医学教育更是一次科普教育还是一次社会学的教育；人与人，人与自然，人与社会，人与自己——一切都能在这个教育链中找到好的素材，而这其中难度最大也重要的是“人与自己”的教育。让我们告诉我们的学生：无论怎样都要努力去做一个在时光中把握得住自己的人，知易行难，说的容易做着难，知行合一就更难。一个“宅”字，就是一份浓缩人生的试卷。疫情袭来，隔离疫病需要十几天甚至还要更多的时间，呆在家中一隅，若是随心所欲处处逾矩，则无外是吃一吃，睡一睡，刷手机，看电视，打游戏，聊段子，传消息——看的听的聊的说的林林总总，话题不出方寸，任一段大好时光，就此荒度难追……我们一定要告诉我们的学生，没有规矩不成方圆，“宅”在家里，确实要循规蹈矩，立好规矩，做好规划，认真践行，日课求精；要能够洒扫庭除，心不能有积尘；要能够阳光运动，身体不能有积尘；要做好阶段的成长方略，学着做自己的主人：在2020年春天这个特别的环境阶段中，一个能够完成自我成长的人，是不会辜负未来的任何风雨的。

让我们告诉我们的学生：国家国家，有国才有家，我是一家之子一国之民，国事当前，匹夫有责，国泰才能民安，人人守土有责。

亲爱的老师们，我们是教师，是班主任，在这场没有硝烟的战役中，我们是离学生最近的教育者。天时地利人和，大是大非当前，我们要做好准备：不犹豫、不彷徨，不畏惧、不退缩，义无反顾做好学生们的老师，平凡尽力，不输英雄！亲爱的伙伴们，我们要引导我们的学生做一个对生命和自然心存敬畏的人，做一个对救死扶伤的仁者心存感恩的人，做一个崇尚真正英雄并敢于追寻的人，做一个能够在当下善于把握好自己进而能够自我成长将来志在服务社会国家的人。

2020的春天来了，这个春天注定极不平凡，亲爱的老师们，让我们用心备课，精心上课，教学相长，共同进步，带领我们的学生，不负韶华，交出一份无愧于这个春天的答卷。

万平

2020年2月4立春

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(责编：白宇、岳弘彬)