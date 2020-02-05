线上文艺，丰富居家生活（解码·线上文化生活）

图为画家李磊创作的表现武汉火神山医院建设者的画作《争分秒》。

图为辽宁省美术家协会主办的网络漫画展上的漫画作品《抗击疫情》。

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春节期间，线上休闲类文化生活成为许多人的选择。在手机上看歌剧演出实况和最新电影，免费收看数字电视，宅家时光也能享受精彩文艺。而文艺工作者们也利用线上平台，展示文艺作品，合作“云合唱”，助力防控疫情。一场电影、一幅画、一首歌，文化的力量穿越阻隔，直抵人心。

宅家生活少不了文艺添彩。防控疫情期间，全国各地许多演出机构、新媒体公司将线下演出、电影在线上播出，将付费电视节目免费提供给全国用户。文艺工作者们也利用新媒体平台，各展所长，用各种类型的艺术作品表达对一线医务人员和防疫工作者的支持和感谢。

线上文化年货，满足公众精神需求

近期，各类演出机构和新媒体公司推出线上服务，用精彩纷呈的文化内容丰富公众居家文化生活。

春节期间，国家大剧院发挥“演出资源丰富、多个平台运营”的优势，推出“线上大剧院”。通过整合古典音乐频道、官方微信、官方微博等各类传播平台，国家大剧院组织高雅艺术音视频资源，免费向公众提供，策划了“演出相伴·释放心情”“音乐相伴·勿忘心安”“舞蹈相伴·宅出健康”等系列专题栏目。观众既可线上欣赏优美的音乐作品，也可在线观看舞剧《天路》、歌剧《这里的黎明静悄悄》等演出实况，还能通过一分钟舞蹈课锻炼身体。

众多精彩的文化年货，也出现在公众的手机和荧屏上。电影《囧妈》春节撤档后，宣布在网络播出。天津多家相声演出团体在完成退票的基础上，在多个新媒体平台上发布内容供相声爱好者观看。抖音上，天津名流茶馆发布的津味相声短视频受到热捧，“观众捧哏”“高到极致的高音”等系列得到网友数以万计的点赞；微博上“为什么喜欢听相声”等话题，引起相声爱好者们的积极讨论；专业演员还在喜马拉雅上开设“相声训练班”，给网友们讲解“贯口”“双簧”等专业知识。日前，名流茶馆还在抖音开起直播，把相声茶馆搬到了网上。

在上海，东方有线推出为民惠民服务活动，自1月27日至2月8日，无论有线电视用户是否缴费，只要打开东方有线数字电视机顶盒，就能免费收看央视、东方卫视和本地频道，还有数十套影视、体育类精选付费频道免费看。作为全国规模最大的IPTV内容服务媒体，为了让全国亿万家庭“宅得不寂寞，宅得有年味”，东方明珠旗下新媒体BesTV百视通提出“一起看，才是家”“哪儿也不去，免费看电视”等口号，把众多精彩影视内容当做年货，免费提供给全国上亿家庭用户。

利用新媒体平台，助力防控疫情

1月29日晚，上海画家李磊的工作室发布了他的最新创作《众志成城 天佑中华》。这是一组5幅由速写与抽象画面构成的作品，画面中既有医生护士进入治疗现场戴上手套的瞬间，也有武汉火神山、雷神山医院建设者忙碌的画面。“整个创作过程，酣畅淋漓、一气呵成。”这背后，是李磊对大爱大勇的切身感受。

像李磊一样，不少文艺工作者把微信朋友圈变成艺术展厅。画家沈雪江的“守望共朝夕，必唱凯歌还”系列水墨人物画，已创作10幅，水墨淡彩中勾勒出医护工作者的动人故事。作家、诗人们用文字留存历史。诗人赵丽宏挥毫拜年帖：“驱寒遥想霍去病 迎春诗吟辛弃疾”。诗人崖丽娟写下诗歌《历史终将记住这个除夕》，致敬奔赴疫情前线的勇士：“祈祷，万众一心。祈祷，众志成城。”

“借问瘟君欲何往，纸船明烛照天烧……”中国戏剧家协会名誉主席、80岁高龄的京剧泰斗尚长荣深情朗诵毛泽东同志的《七律二首·送瘟神》，向奋斗在疫情一线的白衣战士、奋战在防控一线的工作者、坚守在各行各业岗位上保障民生的所有人致敬。

今年春节，虽不能登台近距离为百姓送文化，但内蒙古乌兰牧骑队员们利用自身文艺特长，酝酿、创作文艺作品，用自己的方式助力防控疫情战役。“我用我的青春来证明，我用我的生命去追寻，我用我的信仰去改变，平凡的我们不平凡的人生……”歌曲《英雄》的歌词饱含深情，旋律动人。看到电视上无数奋不顾身的医护工作者，内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗乌兰牧骑队员刘洋和同伴深受感动，花费两天两夜于1月29日创作完成了这首歌曲，并作为“网上乌兰牧骑”作品进行发布。

“我们要求队员坚持就便原则，利用现有条件，以拍摄短视频的方式，在各自家中进行单人、双人等家庭式表演，创作歌曲、朗诵、快板等各类宣传防疫的作品，在‘网上乌兰牧骑’公众号、抖音、快手、微博等新媒体平台展示。”赤峰市喀喇沁旗乌兰牧骑队长吴国辉说。

网上携手创作，激励同舟共济

越来越多的人通过网络走到一起，用他们的作品为打赢疫情防控阻击战加油鼓劲。近日，由河北省美术家协会主办的“众志成城 抗击疫情”网络美术展开展，截至4日，就已收到省内各地作者投稿2600多件，并在协会微信公众平台分期展出。

同期，辽宁省美术家协会主办的网络漫画展也为文化生活增添一抹亮色。展出作品中，既有88岁的漫画家李春创作的《全民再战斗》，也有3岁孩子涂鸦的《戴口罩的妈妈》。相比于线下展览，网络展览使全国各地的爱好者联系起来、共同创作，作品内容更加丰富，传播范围更加广泛。辽宁省美术协会负责人范云鹏表示：“在各种重大历史事件中，漫画从未缺席。美术工作者有责任以笔作枪，为防控疫情斗争凝聚群众，鼓舞信心，宣传防疫知识。”

廖昌永、茅善玉、黄豆豆、谷好好、史依弘、佟瑞欣、韩蓬、钱惠丽……20多位上海文艺界人士共同完成了一次互不见面的大合唱，合作拍摄抗击疫情宣传MV《手牵手》。这次合作，艺术家们各自在家中完成拍摄。1月28日大年初四，上海广播电视台启动拍摄，文化界人士积极响应。只用了1天，全部拍摄录音工作完成。2月1日，MV已开始在东方卫视、腾讯视频等平台播出。

云合唱，怎么唱？上海广播电视台大型活动部制片人、导演胡倩秋介绍：“20多位艺术家分别来到录音棚里录音，时间错开，单独录制，互不见面。每一位完成录音之后，话筒、谱架、座椅等器械都会消毒。”昆曲表演艺术家张军、青年歌唱家席燕娟等人不在上海，在与导演组沟通了拍摄专业要求后，自己设法完成录音，及时用手机传回拍摄画面。上海广播电视台则派出最精简的摄制组——1位导演、1位灯光、1位摄像，到每位艺术家的家里拍摄。

同时，MV中采用大量新闻画面，包括坚守一线的环卫工人、外卖小哥、快递员、口罩厂放弃休息加班生产的工人、公共交通驾驶员、警察等，表达了创作者对默默奉献的普通人的感谢。东方卫视中心副总监张颂华介绍，这部MV让一个个小故事集合在一起，同唱一首歌，天涯共此时。

（综合本报记者曹玲娟、张枨、王珏、辛阳、史自强、胡婧怡报道）

《 人民日报 》（ 2020年02月05日 12 版）

(责编：曹昆、熊旭)