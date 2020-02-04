创业点子多  园区“倾心”助

北京高校大学生创业园服务中心。

（资料图片）

在河北文安县金丝雀创业孵化基地，一名创业者（右一）与其他人分享创业经验。

新华社记者 李晓果摄

2018年11月16日，在深圳举行的第20届高交会上，来自深圳的年轻创客（右）向参观者介绍团队研发的同声传译耳机。

新华社记者 毛思倩摄

只用拨片就能在空气中弹吉他？全息投影能把科学家带到课堂现场教学？煎饼果子加上三文鱼、金枪鱼会是什么味道？这些奇思妙想都在北京高校大学生创业园里孵化落地，走入市场。

创业孵化器并非新鲜事物。

1987年，中国诞生了第一家孵化器。2019年6月，科学技术部火炬高技术产业开发中心和首都科技发展战略研究院共同编写的《中国创业孵化发展报告2019》显示，截至2018年底，全国创业孵化机构总数达到11808家。

这些创业孵化器发展如何？这些大学生创业团队在创业园里得到了哪些助力？想出这些“创意点子”的年轻人，碰撞在一起又会擦出怎样的火花呢？

近期，笔者来到北京高校大学生创业园“理工园”，一探究竟。

入园的团队都得有几把“刷子”

理工园位于中关村核心区内，孵化面积足有14300平方米，是北京市教委“一街三园多点”北京高校大学生创业园孵化体系规划的三个创业园区中孵化面积最大的，2018年5月正式投用。

相比于专注文创的良乡园、专注软件互联网的软件园，理工园虽然只有1岁多，却是一个综合性园区。它涵盖了科技创新、文化创意等共202支入驻团队。

时值农历春节，这里随处可见精心的布置：窗花、灯笼、拉花、新年联谊会海报……不少团队由于处于创业初期，选择留在这里过年，忙着开发产品、开拓渠道。

这些团队各自有哪些特色？为啥能入园呢？笔者了解到，能入园的团队，都得有几把“刷子”。

北京高校毕业生就业指导中心就业创业服务部主管郭晟提供了一份入园评选评分标准。其中，占比最大的一项是“产品与服务”。

产品要有特色。

一上7层，空气鼓槌就吸引了笔者的注意力。这层是成长发展层，每个团队都拥有自己的办公室，门口常会放上团队自己的产品，空气鼓槌便是其中之一。

“我们未来想做一个空气乐队，现在已经有了吉他拨片和鼓槌。”戴乐科技的工作人员洪文博对正沉浸体验空气鼓槌的笔者介绍说。

笔者拿起这对小小的鼓槌，打开iPad上的配套应用。控制力度、调整方向，在空气中敲击，就能够完成架子鼓的演奏了，趣味十足。

光有特色不够，也要能落地。

从2014年开始研发第一款体感音乐产品，戴乐科技创始人牛亚锋带着团队经历了重重困难。直到入驻园区，他们才开始稳中有进。如今，他们的产品经数次迭代后投入市场，反响不错，很受年轻人追捧。牛亚锋最近忙着路演，开拓市场。

入驻园区后，落地开花的项目不止戴乐科技。

园区6层有一家创客咖啡厅，北京高校毕业生就业指导中心创业服务部主任刘金毫介绍说，这也是创业团队的项目之一。正好做咖啡相关内容，就在园区里开了一间。

加因科技刚入园时只有张静和陈智萌两个人，最初做艺术品拍卖。从“百元无底价拍卖”做起，一直做到百万级别，她们依托积累的艺术品数据库，又做起了艺术文化的商业运营。

2019年，藏家全权委托加因科技，运营中国植物（生物）科学绘画奠基人冯澄如的333幅植物科学绘画原稿。“出版《博物与艺术——冯澄如画稿研究》一书，是有感于先驱为中国的科学事业所做的努力，”加因科技创始人张静说，“希望各界可以重拾对‘生物科学绘画’等基础领域的关注。”

这些优秀的创业团队为何需要创业园？为啥千方百计想进来？

以理工园为例，北京高校毕业生就业指导中心主任匡校震表示，“我们正在建设大学生创业团队园区生态发展平台，利用综合性的优势，形成协同发展。”

这需要园区不断地整合资源、搭建平台、完善服务。

2019年，园区组织各类交流对接活动73次，如开展冷餐会、创业团队新年联谊会等，促进团队间交流合作。

创业团队们对园区充满了爱。

走廊里，沐羽科技把自主研发的空气洗手装置提供给园区生活工作的伙伴们，不但可以节水，除菌能力也更强；健身房里，所有的器材均来自北京体育大学大四创业者黄达的捐赠……

团队们搬进这里，生活工作在这里，也在不断反哺着这里。

截至目前，理工园202支团队里，已经有139支团队完成工商注册，注册资金3.61亿元；48支团队完成社会融资2.66亿元；71支团队获得专利软著757项，78支团队注册商标328个；151支创业团队2019年度营业额3.73亿元。

园区帮助解决创业“拦路虎”

北京高校大学生创业园究竟有啥吸引力？

创业园为大学生们免费提供2年场地支持。在创业园里，水、电、物业等费用基本减免。

每个创业团队在与笔者交流时都会首先谈到这点，这为他们解决了燃眉之急。

“2017年有半年发不出工资，”博雅科技的首席可持续发展官侯喜锋回忆起创业初期，语速稍稍慢了一下，“创业资金的困难超过‘蜀道之难’。”

自2016年成立以来，博雅科技的办公地点在北京市几经迁转，走过一路坎坷，2人的团队扩展到了16人。侯喜锋说：“理工园让博雅团队在最困难的时候看到了希望，实属雪中送炭。”

创业园提供十二大类创业孵化服务，包括政策咨询、工商注册、专业培训、导师辅导、法律服务、投融资对接、人才招聘、新四板挂牌、宣传展示、行业产业对接、银行全流程服务、生态平台建设，为大学生创业者保驾护航，进一步提升创业孵化成效。

匡校震介绍，凡是经过评选、入驻园区的团队，都可以享受创业孵化、创新创业实践教育等一站式、全方位、“管家式”的服务。

在理工园里，有一支致力于研究光子芯片的团队——光子算数（北京）科技有限公司。园区的“投融资对接”服务帮他们解决了创业路上的“拦路虎”。

在入驻理工园后，光子算数技术团队在园区的帮助下完成了工商注册。但在2018年中，项目需要进一步推进时，遇到了资金难题。

园区在了解情况后，便在各个平台发布企业创业信息、搭建融资平台。团队带着项目参加了2018年的“互联网+大学生创新创业大赛”“智见百人投资赛”。经过几轮路演，项目完成了天使轮融资。

光子算数科技有限公司CEO、北京交通大学在读博士生白冰告诉笔者，园区帮助创业团队解决现实问题，让他们把最大的精力投入到科研中。

园区也为创业团队提供行业产业对接服务。

理工园7层走廊里的空气洗手装置，2019年3月被评选为“北京市新技术新产品”。

北京沐羽科技有限公司CEO、清华大学在读博士生李启章告诉笔者，园区内提供的创业服务具有很强的针对性。

创业初期，由于团队的渠道有限，创业者们在做样板工程时四处碰壁。创业园的老师了解情况后，帮助他们对接了相关团队并直接解决问题。“这在早期项目推进的时候还挺关键的。”李启章说。

北京高校毕业生就业指导中心聘请了一支创业园专业律师服务团，还制作了《创业企业常用法律知识100问》，并向创业团队免费发放。

创业团队遇到法律问题时，可向创业园律师团寻求免费的法律帮助。

北京利成之星国际体育发展有限公司CEO黄达向笔者介绍道，2018年4月，当时还在读大三的黄达带领团队签下了一份合约。项目小组在活动筹备时先行垫付资金。但在打款日期截止时，主办单位未能按照合约日期履行打款义务。黄达的团队不仅没有获得相应的报酬，项目的文化创意还被主办方窃用，面临巨大损失。

在黄达向理工园求助后，得到了免费的律师咨询、案件评估、事件跟踪的一系列支持。

大学生创业园建设不断提速

北京高校大学生创业孵化体系日渐发展，中国其他地方的创业园建设也在不断提速。

徐州市大学生创业园是“国家大学生创业示范基地”和首批“全国创业孵化示范基地”之一。

国家税务总局徐州市税务局对接高校、大学生创业中心及大学生创业科技园等相关部门，组建专家团队担任“税务指导师”，将支持和促进重点群体创业就业税收优惠、小微企业税收优惠、高新技术企业税收优惠等政策送上门，精准助力大学生创业。

“在‘挥别书山，扬帆职海’的年纪，遇上了‘减税降费’，为我们的创业之路打开了大门，我们要为税收优惠政策点赞。”在2019年徐州市税务局组织的“创业路上，优税同行”大学生创业税收辅导讲座上，来自扬州工业职业技术学院的应届毕业生高严说出了青年创业者的心声。

2019年4月，人社部公布了第四批全国创业孵化示范基地。江苏省南京栖霞高新区紫东国际创意园大学生创业基地是其中之一。

近年来，南京紫东国际创意园大学生创业基地为鼓励青年大学生创新创业，专门制定了孵化器管理办法，成立了大学生孵化器管理办公室，通过采用“种子评估+园丁服务+导师辅导”的专业化培育模式，提高“种子”生根、发芽的成功率。

“当初选择落户于此，首先是因为这边有着良好的创业氛围，还因为了解到基地能为大学生创业项目提供优惠政策和贴心服务。”南京涌动信息科技有限公司负责人介绍说，基地在团队运行期间有“创业导师”定期与企业对接，为企业建立成长档案，正是完善的办公硬件设施和专业众包服务让他们少走了不少弯路。

入选第四批全国创业孵化示范基地的还有四川省大学生创新创业中心 。

四川省大学生创新创业中心致力于为大学生创业提供创业咨询培训、法律服务、金融服务与项目的公益性服务的省级服务，从人才、导师、专家、项目、资金等方面对大学生创新创业进行支撑。

2019年11月，四川省人社厅等五部门下发《关于做好当前形势下高校毕业生就业创业工作的通知》，出台一系列新政策，帮助大学生就业创业。

其中有一条是鼓励创业带动就业。如，在符合学位论文规范要求的前提下，允许本科生用创业成果申请学位论文答辩。大学生创业经历可作为实习经历，并可折算为实习学分；将在校大学生的创业担保贷款最高额度提高到15万元，贷款期限延长至3年等。

第四批全国创业孵化示范基地中还包括了贵州遵义大学生创新创业园。据园区介绍，园区将以此为契机，着力搭建创客空间、众创空间、孵化器，着力推动发展环境升级，培育高质量创新创业生态；着力推动平台服务升级，优化创新创业载体布局。

(责编：郝孟佳、熊旭)