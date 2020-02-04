原标题：四川大英：“童伴妈妈”为留守儿童营造爱的港湾

“玉玉，小动物不能乱抱，会传染病菌的。”看到玉玉抱着一只肥猫玩耍，“童伴妈妈”任林赶紧制止，让她去洗手。一旁的奶奶呵呵笑着，坦言自己平常忙于农活，带孩子没这么细心。

“童伴妈妈”的角色出自共青团组织在村级层面常态化开展的关爱留守儿童项目“童心港湾”。

2019年以来，在中国光华科技基金会、团四川省委、当地党委政府及爱心企业的支持下，四川省大英县建成“童心港湾”项目点20个，每个项目点从当地招募1名“童伴妈妈”，对农村留守儿童进行亲情陪伴、情感关怀、自护教育、励志教育等。

春节前夕，经团中央书记处批准，共青团“童心港湾”全国项目办、中国光华科技基金会号召各地组织开展“五个一”活动，即满足一次新年微心愿、组织一次自护教育、向父母表达一次感恩之情、开展一次陪伴阅读活动、开展一次新年联欢活动，让农村留守儿童感受到关怀和温暖。

2020年1月19日的这场家访，任林也记不清是第几次到玉玉家了。自2019年11月成为“童伴妈妈”以来，任林对玉玉格外关心，时不时来家访，给予孩子妈妈一样的关爱。

前往玉玉家之前，任林刚刚带着孩子们开展了当地的“五个一”活动。孩子们和家长代表聚集在由教室改建的“童心港湾”活动场地，热闹极了。

活动中，回马镇派出所民警席培钰给孩子们上了一堂生动的安全教育课。“小朋友们，遇到危险了要找谁？”“警察。”“打哪个电话？”“110。”

问题虽简单，但这样的教育形式让旁听的一位家长感慨不已：“我们在外打工，最担心的是孩子的安全，有警察的提醒，我们放心多了。”

任林还设计了感恩家书环节。每一个参加活动的孩子都给父母写了一封信，或当面念给在场的父母听，或通过“童伴妈妈”的手机与父母连线，表达对父母的爱。

这场迎接新春的活动，既是“童心港湾”的年终总结，也是向返乡的父母们展示孩子的变化。

一下午的活动期间，熊伟一直默默坐在6岁半的儿子俊俊的身旁。看着儿子积极举手抢答问题，熊伟感到很欣慰。

打工期间，他最牵挂的是孩子的学业。十多天前，他从杭州回到老家，得知在周末的活动中，孩子们有不懂的问题，“童伴妈妈”任林都能给予辅导。

当然，“童心港湾”更是孩子们的乐园。在9岁的林林眼里，每个周末开放的“童心港湾”是回马镇“最好玩的地方”。喜爱象棋的他在这里能找到棋友，他和3个小伙伴下过棋，但目前只有一人曾赢过他。

日常，有40多个留守儿童是这个“童心港湾”的常客，他们的年龄和任林的孩子相仿，连称呼也几乎一样——这些没有血缘关系的孩子称呼任林为“任妈妈”。

“孩子们喊‘任妈妈’‘任妈妈’的时候，听起来特别亲切。”团大英县委书记何瑜佳说，孩子的情感是装不出来的，从孩子的话语中能感觉到，童伴妈妈和留守的孩子们建立了感情。

由团组织积极推动的这项善事也得到了党委政府和社会各界的支持。大英县20个“童心港湾”项目点让800多名农村留守儿童受益，其中爱心人士和爱心企业定向捐建了4个。

尤其难得的是，这个财政并不宽裕的西部县，将72.8万元2020年的“童心港湾”建设经费纳入财政预算，切实为项目推进提供了资金保障。

中青报·中青网记者 王鑫昕

(责编：郝孟佳、熊旭)