肯尼亚一小学发生踩踏事件至少14人死亡

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肯尼亚西部一所小学3日发生踩踏事件，造成至少14名学生死亡、38人受伤。
肯尼亚西部卡卡梅加郡警方说，踩踏事件于当地时间3日下午5时左右发生在该郡卡卡梅加小学一栋三层建筑内，当时学生们正准备放学回家。
警方表示，至少14名学生在踩踏事件中丧生，另有38名学生受伤，其中4人伤势严重，20人在接受治疗后出院。
据学校内部人士透露，当时很多学生冲出教室跑下楼梯，一名老师正试图惩罚一个学生，在此过程中一些学生摔倒并导致踩踏事件发生。
警方目前正进一步调查踩踏事件的原因。（记者白林）
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