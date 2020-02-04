山水迢迢，挡不住文物回家（新语）

文物追索，从来都是进行时。要找到归路，也要堵住流失漏洞，更要保护、利用好手头的文物，这样才不算辜负每一趟山水迢迢的回家路

每逢佳节，漂泊在外的游子让人分外牵挂。还有一批特殊的“游子”，同样牵动着大家的心。它们大多至今仍在漂泊，想回家，也在努力回家，那就是流失海外的中国文物。

最近，央视一套推出的文化节目《传家》向观众讲述了圆明园马首铜像回家的故事。从1860年流失算起，马首铜像历经曲折，最终于2019年回到祖国，归藏于圆明园，结束了100多年的离散漂泊。回家的路有多不容易，由此可见一斑。追索流失文物本身就是世界性难题，而对于中国来说，文物数量大、流失年代久远、流失渠道复杂，无疑又增添了重重障碍。它们或因战火硝烟，或因挖掘盗窃，或因非法走私，漂洋过海、几经买卖，有的甚至成了一些海外博物馆的镇馆之宝。如果这些文物会说话，可能也会时常感慨，何时能返故乡？

好在，遥远的呼唤并没有被忽视，回家的脚步也没有因为道阻且长而停滞。器身流失海外近百年后，国宝皿方罍终于得以“身首合一”；被劫掠的青铜虎鎣，流浪了近160年才顺利回来；2600多岁的“晋公盘”流落多国，去年被成功追回；国宝曾伯克父青铜组器，通过跨国追索回归……从新中国成立至今，已经有300余批次、15万余件流失海外中国文物顺利回归，仅2019年就有1000多件文物归来。近些年来，中国一直在积极探索追索流失文物的可行方案，从过去的艰难寻访、出资回购，到现在综合运用外交斡旋、协商谈判、执法合作、司法诉讼等手段，与更多社会力量形成合力，文物的返乡路走通了也走顺了，更为多样化的追索方式贡献了中国实践。

波澜曲折的回归之路也在通过更多述说感染着人们。“意大利返还中国流失文物展”“新中国成立70周年流失文物回归成果展”等展出珍贵文物……追今抚昔，越来越多人感受到追索文物的价值和意义，见证日益强大的国家靠实力“护送”国宝。而每当有文物归来，暖心的“欢迎回家”总会刷屏。并不是谁拥有文物，谁就拥有历史。流失海外的中国文物是我国文化遗产的重要组成部分，追索文物同样是在追索中华民族厚重的历史与认同，领更多文物回家，也是希望让“游子”们在土生土长的故乡，释放更大的文化魅力。《传家》节目传递的，正是这样的理念。

马首已回家，但还有许许多多的文物离散他乡，还有千千万万的“游子”等待回家。文物追索，从来都是进行时。要找到归路，也要堵住流失漏洞，更要保护、利用好手头的文物，这样才不算辜负每一趟山水迢迢的回家路。

《 人民日报 》（ 2020年02月04日 12 版）

(责编：曹昆、熊旭)