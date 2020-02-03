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面对疫情，该告诉孩子什么

沈蒙和

2020年02月03日09:31  来源：钱江晚报
 
原标题：面对疫情，该告诉孩子什么

　　今年的特殊假期对学生来说，应该是一次不同寻常又难忘的经历。一切户外活动取消、辅导班不用去了、学校停课、在家上学……如何引导孩子从这次疫情事件中有所收获，教育如何“守土有责”？最近，杭城两位教育大咖先后发文，阐述了他们的思考。

　　杭州时代小学校长唐彩斌：

　　我们应唤起孩子感恩的心

　　孩子虽然小，但他们能够通过身边的人懂得形势的严峻，懂得我们正在经历一些不寻常的事情。

　　时代小学大队部组织学生给医务工作的爸爸妈妈写家书，字字感人篇篇泪目，在这特殊的战“疫”中，孩子看到了父母坚强的另一面，我们也欣喜地看到了孩子们的懂事与成长。我们相信身处其中的每一个孩子，他们都看到了“大年初一国家就召开了政治局常委会会议”，看到了驰援武汉医生们写下“不计报酬不论生死”的请战书，看到了护士阿姨卷起袖子打预防针奔赴最严重的疫区、看到了老爷爷钟南山院士红肿的眼和老奶奶李兰娟院士疲惫的脸，还有那么多医生护士们脸上口罩的勒痕和背上汗水浸透的印渍、他们也看到了国家派出接回滞留海外同胞的包机……作为每一个见证者，我们应该唤起孩子们感恩的心。

　　学生毕竟还只是孩子，他们还没有能力直接为国家解忧、为医学克难。目前最重要的就是做好自己，做好学生本职，自律自觉在家，不给家人添麻烦，不给社会增负担。按照学校的要求，完成好学业，锻炼好身体，养成良好的作息和生活习惯，保持乐观积极成长。

　　2002年12月，我们经历了“非典型性肺炎”，2019年12月直到现在，我们正经历着“新型冠状病毒”，我们的学生是成长中的个体，他们还会在未来经历什么？他们该做怎样的准备。

　　教育，也当守“土”有责。

　　杭师大教授王崧舟：

　　危险来临怎么做，是孩子必修课

　　孩子被好好地保护在家里，他为什么需要了解？千万别说这事和孩子无关，孩子本来就是社会的一员，他也需要关心国家大事，尤其是和每个人都有关的事。

　　和孩子一起了解疫情，我们可以这么做：

　　了解冠状病毒，是科普。这就是典型的生活中的科学，家长不知道怎么解释没有关系，网上各种科普文大可以给孩子看一看。战胜病毒或者在解读有关消息时，了解都是第一步。

　　看看各方呼吁，是教育。人民日报发文呼吁禁绝野味市场，可以给孩子讲讲如此呼吁的原因，或者干脆让孩子自己去查一查，了解了其中的利弊，长大以后他才不会为了利益或者受好奇心驱逐，去做不该做的事。良知能在这样的教育中根植于孩子的心底。

　　关心医护人员，是感恩。应该给孩子看看坚守在一线的医护人员的事迹，钟南山院士的逆行，一线医护人员的日夜守护，比什么都能告诉孩子，什么是责任。同时，告诉孩子，是医护人员替我们扛下了不易，我们应对他们常怀感恩之心。

　　想想能做什么，是担当。作为社会的一份子，当危险来临，我们能做什么？这也是孩子的必修课。

　　不信谣，不传谣，是理智。网上开始传有药物能预防，有民间偏方可杀死该病毒。谣言止于智者，告诉孩子该如何去判断，哪怕一下子判断不了也别急着传播。

(责编：冯粒、曹昆)
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