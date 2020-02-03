哲学社会科学研究要坚持与时代同步伐（学苑论衡）

哲学社会科学是推动历史发展和社会进步的重要力量。纵观人类历史、放眼当今世界，一个民族的思维能力、精神品格、文明素质，一个国家的综合国力和国际竞争力，都与其哲学社会科学发展水平息息相关。新时代，书写我国哲学社会科学繁荣发展新篇章，要求哲学社会科学工作者把握时代脉搏、聆听时代声音，坚持与时代同步伐，更好体现学术的时代性。

展现时代发展状况及其内在逻辑，为时代立传。时代总是处于不断发展变化之中。揭示时代发展状况、反映时代风貌是哲学社会科学工作者的重要职责。对于时代的发展变化，身处其中的每一个人都有自己的感受，但大多数人的感受往往是感性的、零碎的。对时代发展形成理性的、整体的认识，需要充分发挥哲学社会科学的重要作用。哲学社会科学具有反映社会存在的认识功能。譬如，新中国成立70多年来，在中国共产党领导下，全国各族人民同心同德、艰苦奋斗，取得了令世界刮目相看的伟大成就，发生了翻天覆地的变化。对于新中国成立70多年来取得的伟大成就，每个人都有切身感受，但到底取得哪些伟大成就、为什么能取得这些伟大成就？新中国成立70多年来历史性变革的内在逻辑是什么？这些问题都需要哲学社会科学工作者去系统总结、深入阐释。哲学社会科学工作者不能疏离于时代，而要关注时代、融入时代，承担起记录时代发展、展现时代风貌的职责，真正为时代立传。

科学解答时代课题，为新的实践提供理论支撑。时代变动不居，新情况新问题层出不穷，时代课题总是一个个摆在人们面前。哲学社会科学之所以能在人类社会的重大跃进中、人类文明的重大发展中发挥重要作用，就在于其能够解答时代课题。学术发展史上的许多著名学者，他们的研究成果之所以能产生重大影响，就在于其能够思考和解答时代课题。党的十八大以来，中国特色社会主义进入新时代，我国的发展环境、发展条件等都发生了新的变化，目标任务、社会主要矛盾等也发生了新的变化。随着改革开放的深入和外部环境的变化，各种深层次矛盾和问题必然不断呈现，各类风险和挑战必然不断增多，迫切需要哲学社会科学工作者及时研究新情况新问题，努力解答时代课题，为新的实践提供理论支撑。只有努力解答时代课题，才能促进哲学社会科学创新发展。解答时代课题，要求哲学社会科学工作者树立高远的理想追求和深沉的家国情怀，明大德、立大志，自觉把个人学术追求同国家和民族发展紧紧联系在一起，走出书斋，勤于调研，从改革发展的实践中挖掘新材料、发现新问题、提出新观点、构建新理论。

描绘时代精神图谱，为时代发展提供精神动力。伟大的时代产生伟大的精神，伟大的时代需要伟大的精神。哲学社会科学能够传播真善美、批判假恶丑，具有启迪思想、陶冶情操、温润心灵的精神导引功能，能够为时代发展提供强大精神动力。新时代是全体中华儿女勠力同心、奋力实现中华民族伟大复兴中国梦的时代，尤其需要弘扬中国精神，培育和践行社会主义核心价值观，不断振奋全民族的精气神，不断增强团结一心的精神纽带。哲学社会科学中的诸多学科，如哲学、历史学、政治学、法学、社会学、民族学、新闻学、心理学等，都具有培育社会主义核心价值观的重要功能，应立足本学科的特点，努力描绘时代精神图谱，共同构建中华民族的精神家园。哲学社会科学工作者要多出有价值、有意义的精品力作，帮助人们理解客观事物的发生与发展机理，让人们得到感性愉悦和理性满足，让人们情感境界得到提升、人格力量得到增强、精神世界得到充实。哲学社会科学工作者应以明德引领风尚，以深厚的学识修养赢得尊重，以高尚的人格魅力教化垂范，努力成为真善美的追求者、生产者和传播者。

（作者单位：浙江省中国特色社会主义理论体系研究中心浙江工商大学研究基地）

《 人民日报 》（ 2020年02月03日 09 版）

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