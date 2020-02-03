原标题：比利时根特大学教授张维宏：勠力同心战胜病毒

1月30日晚，世卫组织总干事谭德塞在日内瓦举行新闻发布会，说明新型冠状病毒感染肺炎疫情已构成国际关注的突发公共卫生事件，在欧洲学术界引起广泛关注。记者在此间专访了欧盟框架首席科学家、比利时根特大学医学健康学院教授张维宏博士。

张维宏认为，尽管世卫组织将疫情宣布为“国际关注的突发公共卫生事件”，但世卫组织总干事谭德塞亲自去了中国，对中国应对疫情工作给予高度评价，并一再强调“不限制旅行、不限制贸易”。谭德塞总干事能说出这样的话来，说明中国应对疫情的能力是完全可信的。此次疫情引起国际社会关注的一个重要原因是疫情扩展到了中国之外的一些国家。比如德国出现确诊病例后，人们的关注度明显提高。世卫组织呼吁加强国际合作，共同应对病毒，这是十分重要的。

张维宏说，欧洲国家政府对疫情的反应不同，首先是与其应急措施、能力及经验有关。在比利时，根据2019年5月22日的皇家法令，紧急情况在市、省和联邦各级进行协调。比利时危机管理和应急计划的阶段是根据以下标准确定的：事实、地理范围、受害人数、对环境的影响、经济影响、社会影响、必要的手段、紧急情况的性质(核武器、恐怖主义等)。目前，比利时相关的政府网站上发布“常见问题解答”认为，居民没有必要佩戴口罩；从中国返回比利时的学生和员工，除非在返回之后14天内生病，否则都要正常返校、上岗。其次就是现实的因素。一旦某个国家或地区出现确诊病例，相关国家政府的反应级别就会相应提高。日前，法语布鲁塞尔自由大学空间流行病学实验室专家马里乌斯·吉尔伯特建立了一个模型，测算疫情传播到比利时的概率只有2%，这种专业意见也会影响政府的判断和态度。

面对疫情，在欧的华人社团也积极行动起来。张维宏说，1月23日，比利时华人专业人士协会决定由她牵头，成立了一个由王仲彬、倪以成、鲍世浩、陶丽玲、高令杰、游茹、许岚等在比的公共卫生、病毒学、影像学和中医药等领域的华人专家、学者“专家组”，收集国内疫情动态、欧洲疫情动态、中国驻比使馆发布的信息、比政府的官方信息、科普信息，以及提出帮助偏远地区同胞建议等。相关信息经过精编之后，每两天发布一次。这些来源可靠、证据确凿的信息，对于澄清谣言、稳定华侨华人的心态起到了积极作用。

张维宏最后表示，只要各方勠力同心，就一定能够战胜病毒。

(本报驻布鲁塞尔记者 刘 军)

(责编：郝孟佳、孙竞)