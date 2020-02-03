一堂边走边学的汉语体验课

图为德国汉诺威孔子学院·同济大学冬令营师生合影。

2019年12月，德国汉诺威孔子学院·同济大学冬令营开营。17名来自德国的大学生到上海同济大学国际文化交流学院学习汉语，被分在两个班。我教的是基础汉语班的9名学生，他们中的大多数两个月前才开始学习汉语，更是第一次来中国，有两名学生还是汉语零基础。可是他们学习汉语的热情很高，开课那天恰逢圣诞节，我问他们是否想念德国热闹的圣诞节日气氛，他们说有点想，可是更想来中国亲眼看看。

2019年12月31日下午，我们的“边走边学体验课”在上海豫园开课，学生们特别兴奋，看到什么就问“这个用汉语怎么说”。看到熊猫玩偶，他们就跟着我反复说“熊猫、熊猫”。几个女生看到一辆婴儿车也围上去，问我该怎么称呼小婴儿，怎么说婴儿很“甜”，我告诉她们，这时应该说：“小宝宝真可爱！”因为我事先给他们布置了采访、购物等任务，他们很积极地和游客搭话，努力地问“您是哪里人”“您从哪里来”。有的则尝试问价：“这个怎么卖？”“那个多少钱？”有时又很苦恼地来问我：“为什么我说的汉语别人听不懂？”于是我就告诉他们是因为哪个音节声调发错了，或者是搞错了“来”和“去”。

天色渐晚，气温骤降，学生们都觉得冷。想喝点热的暖暖身体。我说到附近的星巴克咖啡馆吧，学生们都摇头说：“我们要喝中国特色的。”几经打听，终于带着他们找到了一家十分正宗的中国茶馆，喝完茶，他们又爱上了茶具，想买回德国去当纪念品。在茶具店中，课堂上学过的“太贵了”“便宜点吧”可有了用武之地。

跨年夜夜晚，冬令营还安排了看杂技表演，学生们跨年狂欢持续到凌晨3时，有的甚至到了5时。但在隔天上课前，他们早早就到了学院，告诉我不想落下汉语课，没有睡足觉就来上课了。因为他们还有好多问题要问呢！有的奇怪为什么售货员不说“500克”，我解释说在中国通常是用“斤”为重量单位……

2020年元旦当天，我上了整整一上午汉语课，学生们还是很兴奋，计划着下午再去购物练习说汉语，期待着新的“边走边学体验课”。

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