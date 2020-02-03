人民网>>教育

一堂边走边学的汉语体验课

林 希

2020年02月03日08:22  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　图为德国汉诺威孔子学院·同济大学冬令营师生合影。

　　2019年12月，德国汉诺威孔子学院·同济大学冬令营开营。17名来自德国的大学生到上海同济大学国际文化交流学院学习汉语，被分在两个班。我教的是基础汉语班的9名学生，他们中的大多数两个月前才开始学习汉语，更是第一次来中国，有两名学生还是汉语零基础。可是他们学习汉语的热情很高，开课那天恰逢圣诞节，我问他们是否想念德国热闹的圣诞节日气氛，他们说有点想，可是更想来中国亲眼看看。

　　2019年12月31日下午，我们的“边走边学体验课”在上海豫园开课，学生们特别兴奋，看到什么就问“这个用汉语怎么说”。看到熊猫玩偶，他们就跟着我反复说“熊猫、熊猫”。几个女生看到一辆婴儿车也围上去，问我该怎么称呼小婴儿，怎么说婴儿很“甜”，我告诉她们，这时应该说：“小宝宝真可爱！”因为我事先给他们布置了采访、购物等任务，他们很积极地和游客搭话，努力地问“您是哪里人”“您从哪里来”。有的则尝试问价：“这个怎么卖？”“那个多少钱？”有时又很苦恼地来问我：“为什么我说的汉语别人听不懂？”于是我就告诉他们是因为哪个音节声调发错了，或者是搞错了“来”和“去”。

　　天色渐晚，气温骤降，学生们都觉得冷。想喝点热的暖暖身体。我说到附近的星巴克咖啡馆吧，学生们都摇头说：“我们要喝中国特色的。”几经打听，终于带着他们找到了一家十分正宗的中国茶馆，喝完茶，他们又爱上了茶具，想买回德国去当纪念品。在茶具店中，课堂上学过的“太贵了”“便宜点吧”可有了用武之地。

　　跨年夜夜晚，冬令营还安排了看杂技表演，学生们跨年狂欢持续到凌晨3时，有的甚至到了5时。但在隔天上课前，他们早早就到了学院，告诉我不想落下汉语课，没有睡足觉就来上课了。因为他们还有好多问题要问呢！有的奇怪为什么售货员不说“500克”，我解释说在中国通常是用“斤”为重量单位……

　　2020年元旦当天，我上了整整一上午汉语课，学生们还是很兴奋，计划着下午再去购物练习说汉语，期待着新的“边走边学体验课”。

(责编：郝孟佳、孙竞)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved