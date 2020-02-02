在传承中聆听生长的声音(凭栏处)

新春佳节，既是人们探亲访友、合家团聚的时节，也是家家户户感受年俗、传承中华优秀传统文化的契机。爆竹声声中、精致的窗花里、围炉夜话的暖意中，都弥漫着几千年传统文化积淀的厚重与美好。

中华文化源远流长、灿烂辉煌。在5000多年文明发展中孕育的中华优秀传统文化，积淀着中华民族最深沉的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识，是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养，对延续和发展中华文明、促进人类文明进步，发挥着重要作用。结合新的时代条件传承和弘扬中华优秀传统文化，传承和弘扬中华美学精神，特别是在青少年心中埋下弘扬中华优秀传统文化的种子，激荡传承创新的力量，事关青少年的健康成长、事关中华文明的继承发展。

近年来，从提出“优秀传统文化进校园”，到语文教材中加大传统文化比重，从提升校园文化建设，到大中小学积极探索传承优秀传统文化的实践路径……饮水思源，把优秀传统文化贯穿国民教育始终，培养具有高尚道德情操和美好心灵的一代新人，日益成为社会共识。

神州大地，校园内书声琅琅，戏曲、国画、书法走进教材、走进课堂；操场上朝气蓬勃，武术、秧歌、腰鼓与现代体育巧妙融合；校园文化缤纷多彩，剪纸、泥塑、彩灯装扮着学校多个角落……一大批国家级、省级非物质文化遗产，正在全国中小学的课堂内外焕发生机，于传承中彰显生长的力量。

生长的力量，体现在坚持以美育人、以文化人理念的提升。越来越多的学校、老师、家长在实践中认识到，要让学生积极参与优秀传统文化传承，以美育人、以美化人、以美培元，提高学生审美和人文素养，让青少年在发现美、欣赏美、创造美的过程中，心灵得到温润，情操得到陶冶，品行得到磨炼，心智得到发育，意志得到砥砺，人格得到提升。

生长的力量，还体现在传承优秀传统文化载体的日益丰富。从2010年开始，建设近1500所全国中小学中华优秀文化艺术传承学校，从2018年起，80所高校陆续建设中华优秀传统文化传承基地，全国大中小学纷纷组织开展中华优秀传统文化的研习、推广和传承实践活动。课程教学、社团建设、工作坊建设精心设计、丰富多彩，课程育人、活动育人与环境育人协同推进、有声有色。

生长的力量，更体现在青少年一代以弘扬中华文化为己任的责任担当。大中小学校内，越来越多的学生成为“艺术达人”“非遗传人”“传统技艺爱好者”，越来越多的学生以做一个有根有魂、有底气有骨气的中国人为自觉追求，越来越多的学生，在言谈举止中展现着“中华文化小主人”的风采和中华美育精神所蕴含的精神气象。人们可以真切地感受到，中华民族的文化基因渗透在年轻一代的骨髓里，中华民族的深厚积淀融化在年轻一代的血脉中。

文化是民族的血脉，是人民的精神家园。文化自信是更基本、更深层、更持久的力量。

当越来越多的青年学子自觉成为中华优秀传统文化的学习者和传承者，当越来越多美好的经典穿越历史时空，在时代的语境中焕发新的生命力，当越来越多的人自觉呵护传承创新的力量，聆听未来生长的声音，我们有理由相信，这是我们文化自信的根基所在，更是我们面向未来的底气所在，“中华民族创造了源远流长的中华文化，中华民族也一定能够创造出中华文化新的辉煌”。

《 人民日报 》（ 2020年02月02日 06 版）

(责编：杨光宇、曹昆)