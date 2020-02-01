原标题：确保学习不延期效果不打折

“从正月初二就开始准备，今天九年级数学、语文、化学、政治学科正式开课！看回放效果还行，咱们的网络课堂成功啦！”今天上午10点，在网络课堂录课室，河北省曲周县进修学校附中教师郑敬芝看着手机上的直播回放和学生反馈，心里十分高兴，这次首播即实现1000多名学生同步互动。目前，曲周县尚书中学、实验中学和大河道乡小学、河南疃镇小学等30余所中小学校已经开通了网络课堂。

为阻断新型冠状病毒感染的肺炎疫情向校园蔓延，确保师生生命安全和身体健康，连日来，各地纷纷延迟春季开学时间，并通过在线网络教学、“空中课堂”等手段，让教师能在网上教、学生可在网上学，保障学习效果不打折，学习进度不落下，确保“停课不停学”。

延迟开学阻断疫情向学校蔓延

“从目前情况来看，春季开学时间预计要推迟到2月17日以后，具体开学时间视疫情形势，省教育厅会另行通知。未通知正式开学之前，严禁任何学校擅自提前开学，严禁在正式开学前组织学生（包括高三、初三毕业年级）集体上课或开展答疑、辅导等群体性活动，严防疫情在校园和师生间传播。”今天上午，在河南省政府新闻办召开“河南省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作”第二场新闻发布会上，河南省教育厅党组书记、厅长郑邦山说。

山西省教育厅也下发通知，推迟全省大中小学和幼儿园春季学期开学时间，具体开学时间将根据疫情防控形势另行通知。各类校外培训机构、补习班一律不得开展线下服务。云南省也发布通告，省内高校、中小学、中职学校、幼儿园、托儿所等学校和培训机构，不得于2月17日前组织学生返校，不得组织任何形式的线下集中教学活动和集体活动。

贵州省中小学原定春季开学时间调整到2月下旬，省内高校、职业院校、幼儿园春季开学时间另行通知。北京市大中小学、幼儿园2020年春季学期延期开学，同时暂停全市校外培训机构线下培训活动。重庆市各级各类学校春季学期开学时间也延迟到2月17日以后。

大力推进“互联网+教学”工作

为最大程度减少延迟开学带来的影响，做到停课不停学、学习不延期，河南省教育厅加快推进“互联网+教学”工作，出台推进各级各类学校全学段网上教学的指导意见，依托现有平台开通线上学习渠道，健全教学框架体系，丰富教学资源。

山西省中小学目前已全面启动“在家上课”行动计划。高校方面,山西省教育厅依托“山西高校精品课程建设联盟”（晋课联盟）将2019年山西省精品共享课程认定和立项建设的140门课程向全省高校和社会免费开放使用。同时，省教育厅协调各大开放平台，免费为全省师生提供近500门通识课和一万多门专业课程及慕课课程。

成都市教育局也将通过成都数字学校、成都石室祥云网校、成都实验小学东方闻道网校、成都七中育才东方闻道网校和成都七中东方闻道网校等为全市中小学生提供丰富多样、可供选择、覆盖城乡的优质网上教学资源。

成都市成华区教育局中学教育科负责人彭灏告诉记者，该区在华西中学和成都四十九中启动云平台试运行，同时全区6所高中已经全部完成网络保学课程的制定，并将从2月2日起，通过成华智慧教育云平台，以在线教学、资源推送、在线辅导、反馈评价等方式陆续启动网络直播教学。

北京市要求各高校、各区根据实际为学生提供网上学习课程。重庆教研机构和中小学正在加大力度研制网上教学课件，正式开学前将电子教材和教辅资料推送给学生。贵州省贵阳市教育局明确普通高中学校（含民办）毕业年级和初中学校（含民办）毕业年级分别于2月3日和2月10日开始实施网络教学。1月30日起，辽宁教育学院面向全省中小学师生免费开放“辽宁优质教育资源在线服务联盟”平台。

江西省已经开通“赣教云”平台目前所有功能，各地中小学教师和学生可登录平台，结合学习需求选择所需的各类课程资源及杂志期刊内容。同时，省教育厅将组织优秀教师录制线上课程，实行全省每个年级统一课表、统一授课、统一时间收看学习，目前录制工作正在紧张筹备中。

层层把关确保远程教学质量

为确保远程教学质量，江西省在充分考虑做到有效保护学生视力，保障信号传输、收看效果，保证覆盖全部学生的基础上，明确了线上学习方式及线上课程、课时安排等内容，对线上课程质量、教学教材等提出了严格要求。

为此，江西省精心选拔省级特级教师、省市级学科带头人和设区市以上教学竞赛一等奖获得者作为相关学科线上授课教师。每堂线上课程采取网络集体备课，省市教研部门指导审核，保障高质量完成线上课程。

1月30日上午8:30，湖北省武汉市四十九中高三年级空中课堂全面开播，该校以班级为建制，每学科开展网上教学和指导。为做好全省中小学延迟开学和学生学习辅导服务工作，提高网络教学质量，湖北省教育厅要求义务教育阶段学校以县（市、区）为单位，一地一策；普通高中（中职）以学校为单位，一校一案。对于教育信息化应用基础和能力较弱的地区和学校，要结合实际合理制定实施办法和措施。

1月29日晚起，内蒙古自治区教育厅组织全区基础教育信息化应用专家团队，为全区中小学教师开展“同频互动”远程培训，重点讲授疫情期间如何进行远程授课及教学素材的收集与编辑方法等，提升教师信息技术能力。同时，自治区教育信息中心开通“内蒙古空中课堂技术支持服务直播间”，为广大师生及时解决开设“空中课堂”中遇到的技术问题，为各地区“停课不停教、不停学”做好技术支持和指导服务。

为确保课程的进度、广度与深度适应学生，内蒙古开放各级各类优质课程资源库，不断丰富学生线上学习资源。自治区教育厅要求各地要进一步细化方案，充分考虑区域间、城乡间以及不同学段、不同学科间的差异，健全工作机制，提高在线教育教学的针对性和实效性。

1月30日，广西南宁市及时录制名师“空中课堂”优秀课例，并建立线上虚拟班级，组织高三毕业班学生在家学习。根据计划，南宁将组织全市200多名中小学优秀教师，录制19个学科共247节空中课堂优秀课例，并上传南宁教育云平台、广西广电网络机顶盒等网络渠道，供全区中小学生免费点播观看学习。

（统稿：记者 苏令 采写：记者 程墨 赵岩 张利军 倪秀 周洪松 郝文婷 欧金昌 甘甜 景应忠 施剑松 胡航宇 李配亮 刘玉 通讯员 胡园春 白丽英 范河军 实习生 张紫微 龚明伟）

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