何时开学、高三模拟还考不考……北京市教委的10个权威解答来了！

人民网北京1月28日电 （记者何淼）北京市教委26日发布消息，为有效防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情在大中小学幼儿园和校外培训机构传播，经北京市委市政府同意，决定全市大中小学幼儿园2020年春季学期延期开学，同时暂停全市校外培训机构线下培训活动。

据北京市教育委员会副主任、新闻发言人李奕介绍，各高校、各区根据实际为学生提供网上学习课程。各高校、各区教委要科学制定特殊时期学校教育教学和管理方案，组织学生在家期间的学习活动。教委将集中录制一批优质基础教育课程资源，通过网络和有线电视节目等方式播放。此外，从即日起暂停各类校外培训机构所有线下课程和集体活动，恢复时间将根据疫情防控工作情况另行通知。

1月27日，针对“开学延期，孩子在家如何进行正常学习？”“校外培训机构该怎样调整课程安排，保证教学质量？”“开学后的防疫工作该如何进行？”等广大学生和家长关心的问题，李奕作客媒体给出权威解答。

问题1：

2020年春季学期延期开学，家长朋友都非常关心具体将在什么时间开学？

李奕：本月22日，北京市委教育工委和市教委召开工作部署会，提出了“十项举措”，其中就包括了深入研判开学相关工作。此次延期开学是由组建的各级工作组，对北京市大中小学幼儿园的学生情况进行了充分的调研和评估。延期开学的决定是基于学生的身心健康和疫情的发展情况，因此，开学时间也将根据这两个指标，尤其是疫情的发展情况研判，目前并未设置固定的时间表。

问题2：

开学延期，孩子在家如何进行正常学习？

李奕：延期开学打乱了原有的教学和考试计划，因此在研判疫情的同时，北京教育系统各部门已经在积极推演应对措施。后续，我们将针对学前教育、基础教育、高等教育、职业教育等不同类别，陆续下发相关的指导意见和方法。全学科覆盖、创新在线教学方式、精选教育资源是我们提出的总体要求。从市、区、校三级层面，都在积极筹备资源和完善制度建设，保证学生在家进行正常学习。

具体开展的方式，以基础教育为例，春季学期原计划于2月16日开始，学校会采取在线的方式，包括给学生提供学习建议、复习资料，组织探究性学习，鼓励学生进行体育运动，开展心理健康辅导、防疫知识学习等，保持学校和学生之间的联动。

虽然延迟开学在节奏和时间上会带来一些影响，但是通过创新方式来改变教学模式，恰恰也倒逼我们的教师精选教育教学素材，进一步提炼教育教学的效能和效率，进而消减延迟开学带来的影响。

问题3：

北京市教委将集中录制一批优质基础教育课程资源供远程学习，将有哪些在线课程与学生见面呢？

李奕：近年来，北京市一直在积极建设“北京数字学校”。数字学校涵盖了义务教育阶段所有年级、所有学科的同步课程，并且在不断地更新、完善和补充课程资源。前期录制的课程，为40分钟一节，供学生在网上和有线电视上点播。后续补充的课程资源，以8-10分钟的微视频为主，方便学生和家长在手机上点播。特别要提到的是，结合北京的新中高考改革，我们还会迅速组织力量，针对初高三毕业生的学习需求，录制一批新课程。

除了点播视频课程，学生还可以进入相应的学习社区，提交作业，进行课后答疑，与老师、同学开展研讨交流。“北京数字学校”目前在搜索引擎中就可以查询到，为了方便学生和家长登录和使用，稍后我们会向学生和家长进行指导和说明。

问题4：

对于初高三学生，您有哪些安排和调整学习计划的建议？

李奕：受延迟开学影响最大的群体就是毕业年级的孩子们，特别是今年是北京实施新高考的第一年。在时间节奏上，对于今年的毕业生来讲，可调整可伸缩的空间不大。因为今年中高考的时间，至少到现在来讲是没有变化的，所以面对延迟开学带来的影响，就要调整整个复习的节奏和结构。

这两天，北京组织了由考试院、教科研单位、招办以及区县学校等各单位共同参加的会议，重点研究延迟开学之后初三、高三的复习策略。在中高考前的100天时间里，我们会分学科给出具体的建议和指导。各区、各学校都会接到这些指导，并及时地传达给家长和考生们。

目前，很多学校已经发出集结令，初高三年级的教师开始进行精选精练的准备。相信通过这样的努力，在家长和同学的配合下，能够把影响压缩到最小。

问题5：

原定2月25日举行的高三年级模拟考试是否如期举行？

李奕：为了应对今年高考，按照此前的安排，在2月底北京市安排了一次模拟测试。另外在3、4月份还有一模和二模考试。延迟开学后，2月25日的测试肯定不能按照原计划和方式进行。目前，我们总体的考虑方向是把这样的测试转换一种方式进行，在题目的设置、学生的参与，以及最后模拟的流程上再做重新修订。有可能需要今年的毕业班学生、老师、家长们共同努力，营造一个全新的、不见面的模拟考试环境。具体方案请大家不要着急，我们很快会传递给家长和同学们。

问题6：

北京已经发布了2020年高校特殊类型招生工作的时间调整。考试延期会不会给高考志愿填报等后续工作带来一些影响？

李奕：北京市一共涉及46所高校，后续的考试工作以各学校为主进行安排。从市教委的角度，我们有两点指导意见，一是时间延迟，不能赶在疫情爆发最集中时组织考试；二是创新考试方式。目前，这46所高校都正在组织老师进行相关的研讨和设计，请不同类型的考生关注学校网站和其它相关渠道，关注获取最新信息。

问题7：

培训机构暂停线下课程是不少家长关心的问题，您有哪些提示？

李奕：北京市明确提出停止所有的线下培训，旨在减少流动，减少聚集。我们注意到一些培训机构已经主动做出了工作调整。比如将线下课程改成线上课程，提供延长时间、增多资源提供等弥补措施。

相信培训机构在市教委提出了相关工作要求的这种背景下，能够很好地处理和应对。如果出现其他问题，家长可以与我们保持沟通。各区教育行政部门都有专门的管理机构，大家可以通过电话热线，沟通反映情况。

问题8：

对那些身在武汉，目前无法返京，或是感染和疑似感染的学生、老师，我们有哪些应对措施？

李奕：延迟开学的文件发布之后，我们希望家长和孩子都待在家里，不要出来，也不要返回学校，这样能够确保最大程度地保护孩子的安全。在校学生和中途返校学生的要建立隔离观察，各个学校还有相应的制度措施，让他们有相应的观察期。按照卫健部门和国家统一的标准，进行两周的观察。如果身体已经出现了一些问题，那就要按照防疫部门的管理流程去处理。

对于那些身在武汉的学生，建议家长让孩子做好健康防护，同时跟老师、班主任建立好稳固的联系。同时，我们会要求学校和老师对这些学生给予心理辅导、疫情防控等方面的特别关注。

问题9：

在延迟开学期间，家长应该怎样和学校做好配合？

李奕：我们建议家长要在家里切实给孩子营造一个好的学习和生活环境。同时，要与老师、学校尽早建立联系，特别是了解具体的学习方案、学习方式和计划。家长应当配合老师做好各方面的准备。除了保证学习进度，我们还提醒大家要关注孩子的健康，想办法让孩子进行适当的运动，调整好饮食。

问题10：

开学以后，学校将采取哪些防护措施？

李奕：市教委已经开始着手对开学后的工作进行安排。开学后，学校在管理流程、环境设置和教育教学安排上会有特殊安排。比如开学之前，我们要求各学校对于过往至少两周的学生健康数据要再做一次排查，逐校评估开学可能带来的影响。此外，在入校的时候仍然要坚持戴口罩、体温监测等措施。另外，学校内部要有应急管理机制。

(责编：何淼、申亚欣)