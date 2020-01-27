原标题：西安中小学幼儿园2020年春季学期延期开学

记者26日从西安市教育局获悉，为落实西安市委市政府关于加强新型冠状病毒感染的肺炎防控工作要求，有效防控疫情在各级各类教育机构和校外培训机构传播，按照西安市新型冠状病毒感染肺炎防控指挥部要求，西安市教育局决定，全市中小学(含中职学校)、幼儿园2020年春季学期延期开学，同时暂停全市校外培训机构线下培训活动。具体开学时间根据疫情防控情况另行通知。

西安市教育局还就做好全市教育系统防控工作发出通知，要求把师生生命安全和身体健康放在第一位，坚持依法科学处置、公开透明、联防联控、安全高效、规范有序，夯实工作责任，全面落实早发现、早报告、早隔离、早治疗等措施。

西安各区县、开发区教育局(包括西咸新区，下同)要对辖区内各级各类学校、学前教育机构和教育培训机构的疫情防控工作进行督促检查。各级各类学校要明确细化责任，防止疫情发生和扩散。各区县、开发区教育局要督促辖区学校做好寒假期间教职工及学生往来情况的摸排工作，做好外地返回西安师生的安排预案，跟踪核查师生身体状况。即日起对寒假期间每位师生的体温及健康状况建立监测台账，做到一日不漏、一人不漏。

同时，西安各区县、开发区教育局要深入研判春季学期开学工作，细化落实工作预案，将疫情防控作为开学准备和开学检查主要内容，提前安排部署。各级各类学校、学前教育机构和教育培训机构要认真落实卫生健康部门提出的各项防控措施要求，督促重点监测人员做好居家观察14天，发现异常情况要及时报告。各区县、开发区教育局要加强办学管理和监督。在寒假期间坚决停止各级各类学校、校外培训机构等组织各类教学、培训活动。原则上取消寒假期间在本地和赴外地参加的师生集体活动。(记者 阿琳娜)

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