这里的大学缘何办起老年课堂

“梅花树干要一笔渐出浓淡干湿的变化，而不是蘸一点画一点，这样画面才能层次分明不琐碎……”11月30日，东北师范大学人文学院的老年课堂内，20名银发老人正围着一位老教授学习水墨画技巧，热烈的氛围与窗外下得正酣的大雪相映成趣。75岁的李玉华笑言：“来这学习奔的就是资深教授讲课，让思绪徜徉在写意水墨画的无限想象空间里，那叫一个美！”

随着人口老龄化程度日益加深，银发一族对“老有所学”“老有所乐”的需求也成为了社会民生亟待应对的一道考题。在老年大学一座难求的背景下，目前，吉林挖掘利用其他社会资源，于9月16日开始试点的高等学校老年课堂正开展得如火如荼，从中受益的3808名老人，在大学校园里开启了充实丰富的学习生涯。

高校办起了老年课堂

吉林是人口老龄化程度较高的省份，截至2018年底，60周岁以上老年人口已达529.18万人，占全省总人口的19.57%，高出全国平均水平1.67个百分点。老年教育需求与供给不平衡不充分的矛盾，已经成为不可回避的社会问题。

“我们和省教育厅共同推动在高等学校开办老年课堂，就是要充分利用高校优质的师资力量和先进的设施设备，为老年人就近就便学习创造条件，进一步提升老年人的生活质量。”吉林省民政厅党组书记、厅长乔恒说。

为了开展好这项创新性工作，今年7月，两部门专门印发了《关于在高等学校开设老年课堂的试点方案的通知》，要求探索一批接收老年人入校学习模式，建设一批开设老年课堂试点高校。

“中医药膳与养生课充分发挥了学校在专业上的优势和特色，可以帮助老年人树立科学的养生认知和生活习惯，器乐基础与键盘即兴演奏有益于锻炼十指、开发双脑，预防老年痴呆，形体与舞蹈则融入了适合老年人的健身运动和拉伸动作等，三门课程均是为老年人量身定制。”长春中医药大学继续教育学院副院长梁宏说。包括该校在内，北华大学、东北师范大学人文学院等共10所高校成为首批试点院校，在开办模式和课程设立方面各展所长，为老年学员们提供了优质的学习环境和高层次的学习体验。

“大学校园条件好，老师水平高，学习氛围浓，天天能看到朝气蓬勃的孩子们，感觉自己都变年轻了。”今年72岁的赵稔正在吉林省广播电视大学开办的老年课堂学习，她告诉记者，一些老年人找不到适宜的事情做，只好终日泡牌场或扎人场说东道西，不仅伤身体，搞不好还伤感情，有了老年课堂，生活越来越充实、越活越带劲。

为“老有所学”创造更多机会、更多便利

有统计数据显示，我国已有7.6万余所老年学校，其中包括远程教育在内的老龄学员共有1300万余人，仅占60岁及以上老年人口的5%左右。

今年，55岁的胡玉蓉还是没抢到长春老年大学的名额，听说长春中医药大学开设老年课堂后，立即报名，终于“抢”到了梦寐以求的学习机会。该校的老年课堂开始招生后迅速爆满，但因为首次探索只招收了60多位老人，以周边社区的老年人居多。

“学校开办老年课堂是对省市老年大学的补充，拿出部分教育资源共享，为老年朋友提供便利的学习服务也是学校的责任和义务。”梁宏告诉记者，目前，老年课堂每学期学费是100多元，未来在扩大招生规模的同时，也会尽量争取政府项目扶持，完全公益性地为老年人服务。

“我们开办了4个艺术类专业，一共招收了112名学生，老师都是学校的资深专职教师，教学质量非常高，很受学生欢迎和认可。”东北师范大学人文学院负责老年课堂的李老师说，学校位于远离市中心的净月区，周边有很多新盖的居民小区，老年课堂的开办为附近老人们的学习创造了便利条件和优质环境。

“这是我头一次教老年人画画，虽然有很多学员是零基础，但他们的学习积极性非常高，都格外珍惜学习机会。”该校教授写意水墨画的副教授尹东柱说。

74岁的赵清瑜是尹东柱的得意弟子，虽为零基础学员，因为勤勉好学，半学期下来，画起画来已经有模有样。“如今在家门口的大学就能上课，还交到了很多志同道合的朋友，感觉越活越有奔头！”赵清瑜高兴地说。

办学方式不断延伸拓展

在8年多的学习生涯里，83岁高龄的老人赵继珍在北华大学学过书法、国画、朗诵等多门课程，也见证了这所大学的老年课堂从蹒跚学步到英姿勃发的成长和蜕变。

想要办好老年课堂并不容易，除了要精心设计课程保证学习效果，还要在学员的生活、安全等方方面面安排妥当。赵继珍告诉记者，学校授课老师都特别认真负责，态度从不敷衍，教学质量非常高，分管生活的老师们无微不至的关心和照顾，也让学员们深切感受到了学校的重视和温暖。

随着招生规模的不断扩大，该校的老年课堂今年已有上千名学员，年龄从50到80多岁不等，想要管理好困难重重。为确保老年课堂安全有序、和谐康乐，该校在继续教育与培训学院设有专门岗位，负责老年课堂管理和服务，办学至今从未发生纠纷、安全或健康等方面的意外事件。同时，该校还高度重视老年课堂的公益性，集聚社会各方力量，多渠道筹集资金，形成了政府、学校和学习者共同分担教育经费的机制。

国画班的老师肖立新从该校老年课堂创办之初就一直在此兼任教学，老人们的学习劲头让他觉得特有成就感，有的学员业余时间也会找他辅导功课，有的学员自己学会了回家还要教腿脚不便无法上课的父母，这种传递作用让肖立新极为欣慰。

“我们收费特别低，一学期还不到50元，像教室、水电、演出等费用都要由学校进行补贴。”北华大学继续教育与培训学院院长孙振良说，因为办学性价比超高，每次开课报名两三天即满，个别热门专业更是一座难求。

“我们接下来的目标就是继续深入挖掘学校的教学资源，在不挤占正常教学空间的基础上，将老年课堂的招生规模扩展到2000人左右，并探索在有条件的社区申办分校，真正帮助老年人实现在家门口上学的愿望。”孙振良告诉记者，此外，学校还正在推进老年大学网站建设，力争在明年上学期实现用慕课、直播等方式，让行动不便或具备上网条件的老年人共享高质量教学。

据悉，为不断满足老年人多样化、多层次的物质和精神文化养老服务需求，吉林省正在全面推进医养结合和文养结合并重的养老服务体系建设。“文养结合”即将精神文化资源与养老资源有机结合，通过对社会资源的最大化利用，通过“学习、健康、旅游、娱乐、公益”等丰富多样的生活行为，提升老年生活品质。（柳姗姗）

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