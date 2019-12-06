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学生早早到校 不该拒之门外

2019年12月06日09:16  来源：中国教育报
 

        前不久，笔者在黑龙江省绥棱县一所小学门口看到，数百名小学生正冻得够呛拥挤在学校门口。一名约8岁左右的小学生被家长用大衣包裹着，家长抱怨道：“学校为什么不让提前进呢？太教条了！”直到7点50分，学校大门才打开，学生们足足在外边顶着寒风等了近一个小时。

        学校制定作息时间无可厚非，按照《学校卫生工作条例》规定：学生每天到校时间，小学一般不早于7：50，中学不早于7：30；离校时间小学不晚于16：30，中学不晚于17：30。允许各区县结合本地区实际和季节变化作适当调整。既然有到校时间，为什么小学生还要早到校呢？大体有三方面原因。一是学生吃完饭一个人在家里无聊，早到校有个伴。二是有的孩子不愿吃早饭，早到校可以在校门前的食杂店买零食吃。三是多数父母在7点钟就要准备出发上班了，只好提前把孩子送到校门口。

        学生在校门外等候，过往车辆很多，容易发生交通事故，夏天若下雨又会被雨淋，冬季会被冻伤。所以，孩子们早到校，被拒之门外，确实存在着重大安全隐患。按理说，学生早一点到学校，可以温习功课，也没有什么不妥。作为学校，为了安全责任而将其拒之门外，确实显得太教条了。笔者认为，学校在严格执行制度的同时，还要采取人性化措施。针对早到校的学生，可以根据季节天气变化，作适当调整，提前让学生入校。《黑龙江省教育厅关于推后全省中小学生早晨到校时间的通知》规定：“小学生、初中生早晨到校时间不得早于8∶00，高中生早晨到校时间不得早于7∶30；对个别特殊职业家庭确需把小学、初中学生早送到学校的，学校应提前开门，最早开门时间原则上不应早于7∶30。”所以，适当提前让学生入校是有明文规定的，也是可以根据本区的实际作适当调整的。

        笔者发现，佛山市曾下发通知，强调全市中小学生因上学到校后，学校不得以“没到时间开门”“教师还未上班到岗”等理由拒绝学生入校。学校门卫经核实是本校学生后，应在第一时间放行入校，严禁以任何理由将学生拒之门外。学生上学因无法进入校门、在校门外等候期间发生事故的，要追究校长责任。总之，笔者认为，学校要根据实际情况考虑学生的入校时间问题，多为孩子们考虑。（作者：闫建军）

(责编：实习生(李一旸)、熊旭)
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