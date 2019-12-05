2019全球未来教育设计大赛举办

人民网北京12月5日电（孙竞）由北京师范大学和北京设计学会主办，北京师范大学教育学部与北京师范大学智慧学习研究院承办的“2019全球未来教育设计大赛”日前成功举办。大赛旨在通过搭建一个跨学科、国际化的学习交流平台，推动高校间的学术交流，提升学生的沟通能力，创造跨空间的实践机会。大赛以“面向智能时代的未来教育”为主题，在中国（北京师范大学）、塞尔维亚（诺维萨德大学）以及突尼斯（凯鲁安大学）三地同步举行。

北京师范大学副校长周作宇在致辞中指出，本届大赛是交互大学的生动案例，是设计思维，国际合作和国际竞争以及全球胜任力的集中体现。他指出，在这样一个赛场上，除了设计很重要，方法很重要，更重要的是跨文化的理解和沟通。

本届“2019全球未来教育设计大赛”中国赛区报名选手覆盖全国16个省市31所高校10余所高职院校，共236位选手入围初选名单。通过为期三周的在线学习及理论考核选拔后，最终来自中国赛区的87名选手（含高教、职教赛道）、塞尔维亚赛区30名选手、突尼斯赛区70名选手进入分赛区决赛。

大赛在中国、塞尔维亚以及突尼斯三地同步开展，参赛选手需要在48小时之内，根据大赛命题，完成产品的设计与产出。评委们根据产品的创新性、市场前景和社会责任感等方面对设计方案进行评审。中国区选手们共分为19支团队，其中高教赛道15队，职教赛道4队。选手们通过自荐队长，招募队员等方式形成跨学校跨专业的团队小组。大赛期间共有三轮成果汇报，各队依次上台陈述设计进度。12位导师也根据每队的选题，随时检查工作进度，并给出相应的指导建议。

值得关注的是，中国、塞尔维亚和突尼斯的选手们还通过直播视频多次跨国回答对方的提问，针对在全球未来教育设计大赛中遇到的困惑和问题，尤其是在设计未来教育时如何有效的使用技术等方面，彼此启发思路，获得灵感。

(责编：孙竞、熊旭)