刘红朴和她的十万字家访日记

“从唐启恒家出来，说不出的兴奋，虽然天冷衣薄，可是我心里像有一团火在燃烧……”

“下午3点，来到了曹恒郡家，一进门，孩子就忙着倒水……”

“回家路上，脑海中还是崔腾善良、稚气的笑脸，我内心有对孩子的心疼，也有深深的自责……”

48篇家访日记，10万字，这是河北省保定市冀英学校第一小学六（2）班班主任刘红朴送给班上学生和家长们的一份礼物，这份礼物记录着她如何走进大家心里。

家访日记

2017年9月，刘红朴接下了当时的冀英学校第一小学四（2）班班主任的工作。为了拉近和家长的距离，她经常在班级群直播学生们的动态，并传递自己的一些教育理念。

谁知一位家长不仅不配合，还在群里公开发表了“读书无用”“百无一用是书生”的观点。

“微信、电话虽然方便，但毕竟不能和家长面对面交流。”刘红朴说，48名学生背后是100多位家长，要教好他们，老师和家长首先得避免误会、目标一致。

如何解决？她决定上门家访。为了不给家长们添负担，家访时间总选择在晚饭后。一聊三四个小时，回家时已接近午夜，刘红朴还要坚持写下家访日记。

“记得刚接手时，课堂上我提出问题，让小鑫（化名）回答，孩子一言不发……”家访日记中，刘红朴这样写道。来到小鑫家，她找到了学生内向寡言的原因。

小鑫家在保定市东北郊城乡接合部的一片钢材加工区。她的卧室在一间活动板房里，墙壁没有粉刷，靠墙放置的简易书架上书籍寥寥。小鑫的父母小学没毕业，教育方式仅限于训斥。面对严厉的父母，小鑫哪怕是有心里话，也只会告诉家里的大白狗。

家访后没几天，刘红朴先在网上下单买了20多本书，直接送去小鑫家；小鑫的生字词和背诵不过关，她抽出课余时间单独辅导；逢机会见到家长，她反复强调“好孩子是夸出来的”，对小鑫一点微小的进步都不遗余力地表扬。

如今再去家访，小鑫已能落落大方地对着一屋子人背诗，还很直白地向父亲表达：“我就是不想爸太辛苦了！”这个不擅表达感情的工人父亲听了差点掉下眼泪。

“不以分数论格局，不以当下判终身。”家长们说，这是刘老师可贵的地方。

寒来暑往，整个2018年，刘红朴的足迹遍及保定城郊。每到一家，她都自费为学生送上一本书，倾听家长对教育的困惑，因人而异给出解决办法。

家访改变了学生，也改变了一个个家庭：亲子结伴去户外运动，压力大的孩子开朗了；爸爸给儿子讲奋斗史，儿子对爸爸的看法改变了；平等交谈取代棍棒教育，一家人的关系不再紧张……

等到走完48个家庭，48篇日记完成，刘红朴才惊讶地发现，自己写了足足10万字。

阅读改革

“传过来传过来！”

这不是球赛，而是一节阅读课。“许云峰是个什么样的人”这个问题一抛出，48双小手窸窸窣窣翻开《红岩》，然后齐刷刷举起来。

班里有个不成文的规定：谁回答问题谁就能拿话筒。话筒在教室中间“飞来飞去”，拿到的学生念一段《红岩》原文，分析里面的字句篇章如何体现人物性格。没过一会儿，一个“忠诚”“勇敢”“聪明”“舍己为人”的许云峰形象变得立体起来。

“如果让你为许云峰写颁奖词，你会怎么写？”

“经典事例加浓缩评价”，颁奖词的写法刘红朴讲过很多次，学生们埋头飞笔，十分熟练。

这是刘红朴特别开设的阅读课。

每周四，她拿出一节语文课做阅读，带领学生们读名著，聚焦书中情节、分析人物形象，聚焦写作特点、分析写作形式，最后落在随笔上。

《重返狼群》《童年》……两年半下来，刘红朴已经带着学生读了30多本书。

不仅读，还要讲。读完四大名著，班里就开展“三国说”“红楼说”演讲，学生们自己写稿、背诵、上台展示、比赛，个个觉得自己能得第一。

时间花在课外书上，语文学科怎么办？在刘红朴看来，二者并不矛盾。

“语文考试一方面考基础，一方面考理解力。理解力不是靠做题锻炼出来的，而是通过老师的引导，教会孩子们理解的方法。”刘红朴说。

遇到说明文，就感受语言的准确生动，学着分析和运用说明方法；遇到小说，就聚焦人物的形象、情节的跌宕和环境的作用……每一篇课文的教学中，刘红朴都把分析方法的传授作为重点。有了这些方法，学生们读起课外书得心应手，也能交叉巩固课内知识。

方法学会了，理解力提高了，学生们不仅语文学得好，综合成绩也在冀英学校同年级17个班级中排名第一。

“作为老师，亲身体验过读书的好，就更希望书能陪伴学生们一生。”刘红朴说。

家校携手

体会到了刘红朴的真情付出，家长们都争相参与到班级和学校的各项工作中来。

冀英学校门前道路狭窄，上下学时段极易堵车，小鑫爸爸主动担任志愿者，帮助交警疏通道路，一天不落；

“三国说”第一次举行，学生们摸不清演讲的门道，一名家长来班上做指导，生动的示范赢得了满堂彩；

别的班家委会最多有3名成员，刘红朴的班上家委会却在家长王怡文的张罗下，扩充到9人，订购图书、活动踩点、班刊排版、幻灯片制作，每名成员各有所长、各负其责。

“以前想和老师沟通点想法，总顾虑老师爱不爱听，顾虑来顾虑去，最后还是算了。”家长刘松颖说，“现在我们和刘老师的关系就像朋友一样，有想法直接表达，沟通很高效。”

在高效沟通下，刘红朴和学生、家长的心越靠越近。两年多的时间，大家一起去游学，脚印遍布直隶总督府、军校广场纪念馆等保定名胜。

秋末冬初，学生和家长119人，在刘红朴带领下，兴冲冲地相约参观清华大学。然而因为高速封路，大巴车改走国道，大家错过了预约时间。在清华门外等了很久，到了午饭时间，大家集体围坐在清华围墙外吃盒饭，没有一人抱怨，反而谈笑风生。

“今天我们坐在墙外，明天，我们靠自己走进清华！”学生们说。

“围坐在清华门口一起吃盒饭的经历，肯定能成为六（2）班一辈子的记忆。”家长们说。

共同的回忆让六（2）班成为了一家人。

(责编：实习生(李一旸)、熊旭)