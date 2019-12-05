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贵州省道真仡佬族苗族自治县来了多位支教老师

原来，体育课还可以这样上

本报记者 刘硕阳

2019年12月05日09:04  来源：人民网-人民日报
 

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开齐开足体育课，关乎青少年体质健康状况。破解师资力量短缺、教学课时不足、理念方法落后等问题，是基层学校开好体育课的关键。本报记者探访贵州省道真仡佬族苗族自治县，听在此支教的体育教师如何做出回答，看优质体育教育资源如何辐射更广。

道真仡佬族苗族自治县（以下简称道真县）位于贵州省最北部，人口只有35万。因为地处云贵高原向四川盆地过渡的斜坡地带，常有雾气弥漫，又给这座因汉代名士尹道真而得名的小城增添了些许韵味。

11月26日下午，道真县第四小学五年级四班的同学体验了一堂别开生面的体育课，“钻树洞”“绕树枝”……一个个游戏让兴奋的孩子们浑身冒汗，欢笑声和喧闹声仿佛能冲破云雾。孩子们没有意识到，自己不知不觉中已完成了一堂运动量不小的障碍跑训练课。这堂课的任教老师是来自北京清华附小的体育老师任海江。今年，教育部体卫艺司指导、教育部学生体育协会联合秘书处主办了2019“我是体育教师”公益活动，任海江和其他4位老师在11月24日至30日，来到贵州的基层学校传艺、送教。

“青少年体质健康状况下降，与落后的体育课教育形态有比较大的关系”

在任海江上课的时候，何飞和汪华一直在一旁认真观看，并不时记着笔记。何飞和汪华是道真县第四小学目前仅有的两位专职体育教师。“本来一共有4位体育老师，但有两位一来学校就被安排了语文和数学的教学任务，已经有10年了。”何飞说，他每周的工作量不小，平时还要负责学校的课间操和卫生。

道真县教育局副局长冷玉强介绍，目前全县76所中小学共有专职体育教师121人，只占全县教师总数的3.3%。“总体上看专职体育教师严重不足，多数学校是其他教师兼职上体育课。”冷玉强说，“这也导致了另一个问题，体育教师的业务能力较弱，体育课内容单调乏味，难以取得很好的教学效果。”

如何让体育课更有趣，也是长时间困扰着汪华的“老大难”。“我的设计感太差了，如果要上一堂公开课，想两天也不知道该怎么上。”她表示，当自己和何飞忙不过来的时候，体育课就由各班的班主任来承担，“基本上跑两圈就‘放羊’了。”

“青少年体质健康状况下降，与落后的体育课教育形态有比较大的关系。”11月23日送教活动启动仪式上，教育部中小学体育与健康课程标准研制组组长、华东师范大学体育与健康学院院长季浏直言，这是一个全国性的问题。

“当地老师都充满热情，但他们缺乏培训和进修的机会，走出去的机会太少”

11月27日，尽管自己的第一节课要在上午9点才开始，但来自重庆市渝中区人和街小学的体育教师龚攀7点半就来到了道真县曙光小学。在给孩子们上课之前，他打算先花一个小时跟当地的体育教师一起“备课”。

听说龚老师要来讲课，周边几所中小学的体育教师也早早赶来。事实证明，相互交流很有必要，前滚翻、肩肘倒立等体操动作，当地老师大多难以标准完成。在本次公益活动中，“送教”比“送课”具有更重要的意义。

在道真县第四小学，任海江也和老师先完成集体备课，从设计课程到调配场地，都反复推敲。过几天就是学校的运动会了，任海江又找来秩序册逐字逐句阅读，“我觉得可以再设置一门跑跳的全能项目，同时团体项目也可以双倍计分。”设项、计分还有其他方面，他都结合清华附小的经验和当地小学的实际情况与何飞一起商讨。“任老师的帮助和指导，让我的教育观念发生了新的变化。”何飞说。

基层学校体育师资短缺、体育教学课时较少等实际困难，使得上好每一堂体育课越发重要，也对体育教师提出了更高要求。“要想提升学校体育课质量、提高青少年体质健康状况，关键的因素是‘人和教学方法’。”首都体育学院教师代表刘海元认为。往年，公益活动更多是面向学生的体育公开课，但受众面和影响依旧有限。将目标瞄准体育老师，让当地体育老师用更先进的理念和方式投入到教学中，是今年活动的最大改变。

在道真县民族中学送教的缪滢滢感慨：“当地老师都充满热情，但他们缺乏培训和进修的机会，走出去的机会太少，接下来我们可以持续跟踪帮扶，建立长期帮扶计划，想办法让他们走出去，或者把先进的教学方法和理念送进来。”

“要让学生出汗，不出汗就没锻炼效果”

“小螃蟹是怎么带球的啊？”通过游戏调动孩子们在体育课上的积极性是任海江的拿手好戏，在给二年级学生上足球课时，他就用小马、小螃蟹、小蛇等动物，来给学生们讲解脚内侧、脚背等不同的带球方式。从孩子们汗涔涔的脸上可以看出，这堂课的运动量可不小。

让孩子们出汗，也是季浏始终坚持的体育课应该达到的目标。“要让学生出汗，不出汗就没锻炼效果。”季浏认为，每堂课都要达到一定标准的运动负荷，“长期以来，我们一直进行着无效或者低效的5种课堂教学形态，在全国辐射面很广。”

季浏所说的5种课堂教学形态，是指把体育课上成了“说教课”“安全课”“测试课”“单一技术课”和“军事课”。

“比如安全课是怕学生出事，所以上课基本上是轻轻松松不出汗。”季浏表示，在自己调研过程中发现，有的体育老师上课时就把学生带到树荫下讲40分钟。

在他看来，这些形态导致了学生体质健康无法上升、难以掌握一项运动，也不喜欢上体育课。目前，学生体质健康状况已持续下降30年。“破解这一难题，要从制度层面设计，体育教师也是关键因素。”季浏说。

“体育教师是阳光的使者。”中国教育科学研究院体卫艺教育研究所所长吴键说，让阳光倾泻在孩子身上，让他们能够在体育课上痛快地出出汗，意味着更加健康的未来。

《人民日报》（2019年12月5日 15 版）

(责编：实习生(王婧宁)、熊旭)
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