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2018年国际学生评估项目测试结果发布，中国中学生表现出色

这份成绩单 应该怎么看

本报记者  丁雅诵

2019年12月05日05:17  来源：人民网－人民日报
 

　　近日，经济合作与发展组织（OECD）公布了2018年国际学生评估项目（PISA2018）测试结果。在全部79个参测国家（地区）对15岁学生的抽样测试中，我国四省市（北京、上海、江苏、浙江）作为一个整体取得全部3项科目（阅读、数学、科学）均排名第一的好成绩。

　　PISA数据显示：北京、上海、江苏、浙江四省市学生在阅读、数学、科学三项关键能力素养上的平均成绩分别为555分、591分、590分，在参测国家（地区）中均排名第一，学生基本素养达标率为参测国家（地区）第一，高水平学生数量总数居于前列。

　　“优异成绩不是随意得来的，背后有强大的教学在起支撑作用，这说明我国教与学的方式具有显著优势。”北京开放大学校长、北京师范大学教授褚宏启表示。

　　优势体现在哪些方面？测试结果可见一斑：一是学生爱好阅读。阅读兴趣方面，我国四省市学生阅读兴趣指数达0.97，排第一位。学生普遍涉猎不同类型的阅读材料：24.8%的学生每月多次阅读2种类型的读物，19.2%的学生每月多次阅读3种类型的读物。

　　此外，教师注重因材施教，教学方法较先进。我国四省市教师使用适应性教学指数为0.38，在参测国家（地区）中排第四位；认知激活教学指数为0.56，在参测国家（地区）中排第三位，能够有效利用学生经验较好地调动学生的参与。教师支持学生方面，我国四省市95%以上的学生感受到老师给予支持。

　　肯定成绩的同时，PISA数据也反映出基础教育发展存在的一些问题。

　　一方面是教育公平的问题。从测试结果看，乡镇师资短缺问题较为严重，四省市师资短缺指数为0.75，高于经合组织平均水平，其中城市学校为0.44，乡镇学校为0.98（指数为1是非常短缺）。校际不均衡发展依然存在，四省市阅读领域学生素养的校际差异比为42.0%，属教育质量高但校际差异大的区域。

　　教育部基础教育质量监测中心副主任辛涛说：“我国是发展中国家，地区发展尚不平衡，四省市取得的好成绩，并不意味着我国全部省市区作为整体参加PISA仍能取得第一。”

　　另一方面是学习时长与学习效率的问题。测试数据显示，四省市学生平均校内课堂学习时间为31.8小时/周，按照学习时间长短排序，排第四位。学生总体学习效率不高，阅读、数学和科学的学习效率分别为119.8分/小时、118.0分/小时、107.7分/小时，排名靠后。

　　“从整体上说，这反映了我国教育尊重规律、依靠科学的水平还不够高。全面提高教师队伍的素质，提高我国中小学教育的科学化水平，是必由之路。”北京师范大学教授张志勇表示。

　　PISA是具有广泛国际影响的基础教育第三方评价项目，其目的是对15岁学生的阅读、数学、科学素养和运用知识解决现实问题能力进行评价，反映学生参与未来生活的能力。中国教育学会会长钟秉林认为，在对PISA测试结果进行分析和解读时，不能只关注分数和排名，而是要以学生发展为教育质量的核心，逐步摆脱单纯以学业成绩为标准的评价导向。


　　《 人民日报 》（ 2019年12月05日 12 版）
(责编：曹昆)
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