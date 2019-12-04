南京市力学小学：推行“午间劳动十分钟”

南京市力学小学从一年级学生入学就开始抓劳动教育。学校倡导劳动从“一臂时空”做起，每个孩子要管好自己的“一平方”“一立方”，除了收拾好自己的课桌、抽屉，还要保证自己座位周围干净整洁。学校实施“小米粒午间十分钟劳动时间”，每个学生都要整理内务、打扫卫生、清理垃圾，每个年级设有“检查员”“垃圾管理专员”参与执行和监督。学校创设“红领巾劳动节”，让学生在生动的活动情境和日常真实的劳动中，提高劳动技能和生活自理能力，从而热爱劳动、尊重劳动人民、珍惜劳动成果。

（吉翔）

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