南京市力学小学：推行“午间劳动十分钟”

登录人民网通行证 立即注册
忘记密码？
南京市力学小学从一年级学生入学就开始抓劳动教育。学校倡导劳动从“一臂时空”做起，每个孩子要管好自己的“一平方”“一立方”，除了收拾好自己的课桌、抽屉，还要保证自己座位周围干净整洁。学校实施“小米粒午间十分钟劳动时间”，每个学生都要整理内务、打扫卫生、清理垃圾，每个年级设有“检查员”“垃圾管理专员”参与执行和监督。学校创设“红领巾劳动节”，让学生在生动的活动情境和日常真实的劳动中，提高劳动技能和生活自理能力，从而热爱劳动、尊重劳动人民、珍惜劳动成果。
（吉翔）
报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元
日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。
【详细】
8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学
教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。
【详细】
微信
微博
手机人民网
地方领导留言板
传承"爱民精神"
品戏读城
"小动作"大隐患
猩猩爱上"洗衣服"