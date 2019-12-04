原标题：教育公平乘上信息化快车

近日，位于大别山腹地的安徽省金寨县，天堂寨镇叶畈教学点内一堂欢快的音乐课正在进行，教师陈业顺带着学生们通过网络课堂认真学习儿歌、舞蹈，课堂气氛非常热烈。

从2011年起，金寨县陆续在全县所有学校安装网络教学设备，通过互联网让山区孩子们享受到高质量的教育。如今，网络化教学设备已覆盖全县所有教学点。

近年来，安徽省扎实推进教育信息化建设与应用，全面完成国家教育信息化试点省建设，形成了以省级教育信息化平台为龙头的数据互通、系统互联、应用协同的省市县校四级智慧云服务体系。全省中小学宽带接入率、校园网建有率、班级多媒体覆盖率分别由2011年的53.5%、14%、14.7%提高到100%、100%和99.4%，师机比、生机比分别从2012年的5.1∶1和19∶1提高到0.87∶1和7.22∶1，网络学习空间教师、学生注册率分别达100%和96.4%，远高于全国平均水平。

在线课堂推动城乡资源共享

安徽作为一个农业大省，农村学校和学生在基础教育中占主要部分，当前农村边远地区和山区的教学点仍达5000余个，不足50人的学校居多。农村教育是教育发展的短板，教学点更是农村教育的洼地。面对这一实际，教育信息化成了实现“不让一个学生掉队”的得力手段。

2014年，安徽将教育信息化纳入省政府实施的“861”计划，工作的重心放在基础教育，重点落实在农村中小学，在政策、项目、资金等方面予以倾斜。全省累计投入教育信息化资金53亿元，其中，用于农村中小学资金占七成；省级财政拨付1.5亿元专款用于在线课堂常态化教学应用，建设1836个主讲课堂和4900个接收课堂，实现教学点全覆盖。

对于山区孩子来说，在线课堂为他们连接了一个广阔的外部世界，城市优质教育资源通过信息化手段在这里得到了最大限度共享。

在金寨县同心小学多媒体教室，记者看到学生们正通过网上在线课堂，和100多公里外的合肥市南门小学教师共上英语课。“从2017年下半年开始，南门小学和同心小学开展结对帮扶。除了硬件支援、教师培训外，最直接的帮扶就是共享优质教育资源。”南门小学校长费广海说。

南门小学是安徽省一所有着百年办学历史的优质学校，通过在线课堂，学校名师可以跨越时空，成为山区孩子的任课教师。“在条件受限的情况下难以找到优秀教师，英语、美术、音乐课更是没法开展。在线课堂实现了课堂上声音、图像同步传输，教师可以异地教学。”同心小学校长储诚超说。

截至目前，安徽在线课堂为4000多个农村教学点开了70万节课，涉及音乐、美术、英语等8个学科，受益学生累计33万余人，有效解决了教学点课程无法开齐开足和教师结构性缺编难题。

智慧课堂力促优质均衡

党的十九大报告提出“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”，“公平”和“有质量”凝聚了老百姓对从“有学上”到“上好学”的热切期盼，而教育信息化正成为教育向优质均衡迈进的有力助推器。

2018年，《安徽普通中小学智慧学校建设指导意见》印发，将智慧学校建设列入省级重点工作、贫困地区教学点智慧课堂建设纳入民生工程。根据《安徽省智慧学校建设总体规划（2018—2022年）》，2019年安徽将完成50%的贫困地区教学点智慧课堂建设任务，建成16%的乡村中小学智慧学校，各市学业评价系统全部建成。到2022年，实现教学点智慧课堂全覆盖，乡村普通中小学全部达到智慧学校建设要求，城镇中小学基本建成智慧学校，基本建成覆盖中小学各年级各学科优质数字资源体系。

如今，“大数据”“精准分析”“个性定制”等教育方式在安徽一些偏远乡村地区已成为现实。

在金寨县白塔畈实验学校，课堂上每个孩子都配有一个平板电脑，教师在讲台上提问，学生可以通过电脑抢答。问答环节结束后，课件自动统计回答正确率，通过大数据分析获悉全班对知识点的掌握情况。“大数据分析还可以为每个孩子找出薄弱点，方便教师一对一‘对症下药’。”该校校长关从胜说，县财政统一出资购买平板电脑，由各乡村学校根据实际情况安排使用，基本上三年级以上学生每天都会用到。

而城市智慧课堂的常态化应用，促进了信息技术与学科教学深度融合，给学校教学理念、结构、方式和评价体系带来了深度革新。

2017年8月，合肥八中建成安徽首个智慧校园实践基地，两年多来投入3500多万元，建立起较为完善的智慧课堂体系。在人工智能技术的帮助下，教师可以通过信息平台布置作业、批改试卷，迅速收集学生对知识点的掌握情况，每个阶段还可以通过数据分析，评判学生状态，让教学和育人变得更加个性化。

根据规划，从2018年起，安徽全面启动300多所示范高中学校、各地市条件具备的中小学，以及开设在线课堂的乡镇中心学校（含教学点）作为首批智慧学校示范校或实验校建设。到2020年，全省将有50％以上中小学进入智慧学校序列，2022年实现全覆盖。“信息化将不再是个别的‘盆景’，而是正成为教育亮丽的‘风景’。”安徽省政协副主席、省教育厅厅长李和平说。

为教师发展提供稳定能量补给

教育信息化不仅给学生带来切身实惠，还为教师队伍建设提供了新平台。

目前，安徽大力实施全省中小学教师信息技术应用能力提升工程，建设省级培训选学平台、测评系统和培训课程，建立评价标准，积极开展资源平台应用、微课慕课教学、在线课堂、乡村教师网络研修等专题培训，共计培训49.8万余人，有效提升了教师信息技术应用能力。

以合肥市蜀山区为例，在未来5年内，全区将借助推进教育信息化探索智慧教师种子队伍建设，建立区级与校本教师信息技术培训体系，全面推进区域性网络研修和教师学习共同体建设，选拔一批教师组成智慧教师种子队伍，探索多种模式智慧教学，生成若干具有推广价值的智慧教学案例，带动全区教学模式创新变革，实现教师个体与群体专业发展。

去年，蜀山区全区试点开展“大数据环境下教师课堂教学行为研究”课题，通过大数据平台对课堂教学行为数据进行收集、筛选、分析、处理，使实验教师能够运用课堂教学行为大数据分析工具，关注课堂师生交流互动，提升教师解决教学实际问题能力。

琥珀小学教师周君幸运地成为第一批“吃螃蟹”的人，“以往评课总按照经验来进行，但现在可以依靠大数据分析工具，精准地捕捉到上课过程中出现的问题，借助技术手段，让经验性的东西转化成理论，并提出解决方案，对教师来说，让我们一下子有了顿悟的感觉”。

在提升教师能力的同时，信息化技术也大大提升了教育主管部门的现代治理能力。目前，安徽已完成11个国家管理系统建设，并自建了学生综合素质评价、基础教育质量综合评价、义务教育均衡发展动态监测、建档立卡学生资助等17个省级管理系统。

安徽还建成教育基础数据库和常态数据库，收录学校数据3.2万条、教师数据55万条、学生数据856万条、其他数据2.4亿条，并向各地进行数据授权与共享，促进各级教育部门和中小学利用大数据辅助教育管理和决策。（记者 方梦宇）

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