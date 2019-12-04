原标题：“有意义”与“有意思”如何兼顾

“学生小脸通红，两眼发光……在游戏状态下他们明显比平素上课时精神更专注……”北京教育科学研究院丰台实验小学校长祁红看到观摩课上争相抢答问题的学生，笑得合不拢嘴。前不久在北京市丰台教育学会小学数学分会主办的“让教育看见思考的力量”数学思维教学现场观摩研讨会上，专家和教师集中研讨了数学思维游戏课程如何兼顾“有意义”与“有意思”的难题——如何通过活泼好玩的方式，引领学生爱上枯燥深奥的数学，从而促进学生思维的发展。

如何让学生爱上数学

北京教育科学研究院丰台实验小学作为北京教科院小学数学教研室及丰台教育学会小学数学分会相关课题项目的承接校，当日分三个会场，同时向专家、家长开放“智兽”“动物翻翻乐”“颗粒归仓”“酷拉米”等6节课，全面展示了二至六年级各种类型的数学游戏课程。

祁红介绍说，北京教育科学研究院丰台实验小学思维游戏课程的开设，有一个从宏观上思考又结合本校实际需求不断探索的过程。2014年学校校本课程“动力课程”开发之初，定位在“巧手、健脑、启智、激趣”上，从激趣入手开发了一系列的游戏，学生很喜欢玩,玩得很开心，但是教师总觉得缺点儿什么。学生说“很有意思”，但教师发现学生的思维能力与思维过程在游戏中不容易体现出来，也看不到每个孩子的明显进步。于是，学校又试图去解决“有意义”的问题，把观察力、记忆力、分析力、创造力、表达力的培养作为课程开发的基点。新的问题又来了，课程有深度了，思考过程外显了，但游戏课又变成了训练课，学生不感兴趣了，觉得“没意思”。可见，玩得多思得少，不行；思得多玩得少，也不行；那么，如何实现两者的有机平衡呢？

丰台实验小学2017年3月引进了“麦博思考力课程”，除了与北京教科院的课题和专家指导相关，还基于全校上下对数学活动课的一个共识：单纯的玩是放任，单纯的学是灌输，而思维游戏课程，最大的优势就是把玩与学有机结合，从而实现让玩超越消遣，成为学生学习和思考的工具，让学生玩出思考，玩出成长。麦博思考力课程把思维游戏作为一个介质，将思维法则、思维策略的培养蕴含其中，通过游戏与思维的结合，提升学生的元认知水平，从而提高学生问题解决能力，培养良好的思维品质。

思维游戏课程如何玩得更好

通过两年多的教学实践，北京教科院丰台实验小学现已规划出一到六年级数学思维游戏课程的校本课程体系，建构了本校思维游戏课堂教学模式。思维游戏课堂教学可以分游戏体验、建构思维方法、迁移应用、游戏创新四步来进行，这四步也是思维游戏课程实施的过程。这个过程在张晴、李欢、曹梦媛等任课教师的课堂上都有生动具体的体现。

第一步游戏体验。在课程开始阶段，教师让学生自己阅读游戏说明书，自主探究玩法，开始试错的过程。在这一环节中，学生可以自由讨论，充分参与，享受游戏的乐趣，学习兴趣也由此激发出来。

第二步建构思维方法。教师不仅教学生如何玩还教学生如何思考。每一个游戏的背后都是一个解决问题的思维模型，比如红绿灯法则中的基本“指令”把生活中的红绿灯与作决定的思考步骤紧密关联，创设了一种有序的思考过程：注意周围的环境—收集信息—分析和规划行动—决定和执行。红绿灯法则不仅是游戏规则，也是广泛应用的社会法则，在课堂上经常使用，会转化为孩子们的思维习惯，从而形成良好的思维品质。

第三步迁移应用。在每堂课收尾环节，教师通常引导学生共同回顾游戏中学到的思维策略，并联系生活实际展开讨论。同时，向学科知识迁移。学科知识中较难的题，有了思维策略的助力，变得简单易行。例如，狼和羊的游戏课上，在学完了“候鸟法则”后，学生联想到“体育+”课程中有“九连环”和“协力板”，都可以用到“候鸟法则”。

第四步游戏创新。包括创造新规则、创造新玩法、创作游戏绘本、创编游戏戏剧，等等。

北京教科院基教研中心小数室主任张丹重申，数学游戏的确不能傻玩，思考与迁移能力对学生非常重要。她说，常常觉得现在的学生不会思考，有些是不愿意思考。不愿意思考究其原因可能还是不会思考。一个人的素养与能力主要体现在遇到新情况新问题时，愿意主动去解决，换句话说，素养体现在迁移上。那什么能迁移？知识能迁移，更重要的是方法迁移。当面对问题，没有策略、没有方法的时候，人们通常会开始焦虑。麦博课程是一个非常好的思维训练载体，有了这些思维训练作为基础，再形成学科迁移的能力，有助于学生数学学科核心素养的建构。

好课程要经得起实践检验

此次课堂观摩研讨活动与众不同之处还在于，课堂不仅向北京各区教研员与数学教师开放，还向学生家长开放，旨在听取各方面意见，促进课程改进。

在观摩了三年级（3）班数学教师范迎君执教的“动物翻翻乐”和五年级教师曹梦媛的“颗粒归仓”两节课后，三年级学生曾霂瑄的家长感触很深，专门讲了自己的观课感受。这位家长坦言，开始并没指望从一节小学三年级的数学课里面得到多少收获。她说：“说实话，来学校观课只是希望看看孩子上课的状态，多了解一下平时不能亲眼看到的孩子的课堂表现。”

“动物翻翻乐”课上，范老师使用的教具类似游戏卡牌，规则比较简单，但是第一次接触这个游戏的三年级小学生们还是不能马上认识到里面的技巧，刚开始在黑板前的一组学生东拼西凑才把第一道最简单的题解了出来。但是很快，家长们就完全被范老师的课程吸引了。孩子们在老师的引导下思维越来越清晰，随着题目越来越难，学生都由浅入深地非常清楚地理解了解题思路。

这位家长说：“观课的同时我也在思考一个问题：老师是怎么做到的？平时在家发现女儿不能马上做出一些较难的数学题目的时候，我经常比较茫然，有时候指责她有思维惰性，有时候觉得她没能力解决难度较大的题，就索性直接给她讲解步骤，灌输思路；有时候为节约时间，特意挑一些较难的、知识点比较集中的题给她做，希望她能举一反三……总之，我认为好的方法差不多都试过了，但是效果甚微。在范老师的课堂上，不仅是我的孩子，而是所有的孩子都在积极思考，都跟上了分析的思路，解出了所有的题。感觉数学老师简直就像魔术师一样……”

之后也有一些家长补充说，自己也有类似的感触，一直不明白，为什么在家辅导孩子时自己花了很大功夫都无效。听了北京市丰台区教研室吕志新老师和李义杰老师的课堂点评， 才恍然大悟，原来这些看似简单的游戏里面，不仅有思维方法的启发， 也融入了团队合作和一些非智力因素的培养……

北京教育学院丰台分院小教研主任孙建、丰台区教育学会小学数学分会会长马明燕在座谈中指出，这种课程探索让课堂发生了由表及里的变化。思维游戏课程的实质是目标引领式学习：在游戏的过程中，孩子们不管闯多少关，最终的目标始终清晰。成人在学习、研究、授课等过程中，经常容易出现做事过程中偏离目标的情况，而思维游戏活动使学生始终保持目标意识，并贯彻始终。思维游戏课是一个充满快乐的问题解决过程，游戏中的困难和障碍与问题解决十分类似，但却充满了乐趣。（记者 杜悦）

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