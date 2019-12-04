我国四省市学生在2018年国际学生评估项目测试中取得佳绩

人民网北京12月4日电 据教育部网站消息，近日，经济合作与发展组织（OECD）公布了2018年国际学生评估项目（PISA2018）测试结果。在全部79个参测国家（地区）对15岁学生的抽样测试中，我国四省市（北京、上海、江苏、浙江）作为一个整体取得全部3项科目（阅读、数学、科学）参测国家（地区）第一的好成绩。

测试结果显示：

一、我国四省市学生阅读、数学、科学三项关键能力素养均居参测国家（地区）第一。学生在阅读、数学、科学三项关键能力素养上的平均成绩分别为555分、591分、590分，在参测国家（地区）中均排名第一。我国四省市学生基本素养达标率为参测国家（地区）第一，高水平学生数量总数居于前列。其中：基本素养达标率方面，我国四省市学生在阅读、数学和科学上的能力表现达到基础水平及以上的比例分别为94.8%、97.6%和97.9%，在参测国家（地区）中均排名第一。单项素养高水平学生总数方面，参测国家（地区）数学素养达到高水平的学生，21.7%来自我国四省市，排名第一；参测国家（地区）阅读素养达到高水平的学生，13.4%来自我国四省市，排名第二；参测国家（地区）科学素养达到高水平的学生，22.3%来自我国四省市，排名第二；综合素养高水平学生总数方面，PISA将3个领域素养表现均达到高水平的学生定义为全面发展的学生。我国四省市全面发展学生占参测国家（地区）全面发展学生的比例为25.2%，排名第一。

二、我国四省市教育公平成效显著，但仍有较大提升空间。城乡在硬件公平上有所改善，但存在乡镇师资力量薄弱、城乡教师教学技能差异大等问题。硬件配置较充分，我国四省市学校硬件短缺指数为－0.27，硬件短缺程度低于63个参测国家（地区）。其中，城市学校为－0.35，乡镇学校为－0.20。乡镇师资短缺问题较为严重，我国四省市师资短缺指数为0.75，高于OECD平均水平，在参测国家（地区）中排第3位。其中，城市学校为0.44，乡镇学校为0.98（指数为1是非常短缺）。城乡教师教学技能差异大。我国四省市城乡教师在“运用基于学生经验的教学策略”与“教学热忱”方面差异较大，部分乡镇学校教师在课程改革背景下存在“不善教”和“不乐教”的情况。校际不均衡发展问题依然存在。我国四省市阅读领域学生素养的校际差异比为42.0%，按照差异比从大到小排列，在参测国家（地区）中排第16位，属教育质量高但校际差异大的区域。

三、教师教学方法较先进。因材施教方面（适应性教学），我国四省市教师擅长使用适应性教学策略，适应性教学指数为0.38，在参测国家（地区）中排第4位。基于学生经验的教学策略方面（认知激活教学），我国四省市教师的认知激活教学指数为0.56，在参测国家（地区）中排第3位，能够有效利用学生经验较好地调动学生的参与。教师支持学生方面，我国四省市95%以上的学生感受到老师给予支持，教师支持指数为0.36，在阅读素养高分国家（地区）中处于较高的水平。教学材料方面，我国四省市教师为学生提供了多样且充足的教学材料，学生在课堂阅读中接触到各类材料的机会远高于国际平均水平，其中小说类作品比其他类型材料多。

四、学生爱好阅读。阅读兴趣方面，我国四省市学生是参测国家（地区）中最喜爱阅读的学生，阅读兴趣指数达0.97，排第1位。阅读范围方面，我国四省市学生阅读范围广，学生普遍涉猎不同类型的阅读材料：24.8%的学生每月多次阅读两种类型的读物，19.2%的学生每月多次阅读三种类型的读物。

五、学生学习时间较长。我国四省市学生平均校内课堂学习时间为31.8小时/周，按照学习时间长短排序，在参测国家（地区）中排第4位。单项学习时间方面，我国四省市学生在阅读、数学和科学上的平均学习时间分别为4.6小时/周、5.0小时/周、5.5小时/周，在参测国家（地区）中分别排第7位、第8位和第3位。三项总学习时间方面，我国四省市学生阅读、数学、科学三项上的学习时间较长，三项课时占总课时数的47.6%，在参测国家（地区）中排第17位。

六、学生总体学习效率不高，学生幸福感偏低。我国四省市学生的阅读、数学和科学的学习效率分别为119.8分/小时、118.0分/小时、107.7分/小时，在参测国家（地区）中排名靠后，分列第44位、第46位、第54位。我国四省市学生的学校归属感指数为－0.19，满意度平均分为6.64分，在参测国家（地区）中分别排第51位和第61位。

七、家长高度重视学生教育，学生家庭教育资源有保障，情感支持待提高。家庭教育资源方面，我国四省市家庭教育资源指数为0.15，在参测国家（地区）中排第18位，超过了一些与我国四省市家庭经济水平相当、或更高的国家（地区）。但我国四省市学生平均家庭经济社会文化地位指数（ESCS）仅为－0.67，家庭经济水平整体偏低，表明家长对教育的重视程度非常高。家长情感支持方面，我国四省市家长情感支持指数为－0.02，在参测国家（地区）中处于中等水平。

据了解，经OECD统一抽样，我国四省市361所学校的12058名学生代表四省市在校生参加了测试，361名学校负责人和17634名教师完成了在线问卷调查，学校参与率为100%，学生参与率为99%，教师问卷调查参与率为98%，所有测试数据均由OECD审核、发布。

(责编：马昌、刘军涛)