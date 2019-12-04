无锡：小故事演绎大智慧 红领巾争当税宣员

原标题：小故事演绎大智慧 红领巾争当税宣员

人民论坛网11月27日讯 “星期五下午第一节少队课，来了几个大哥哥大姐姐，制服徽章上‘中国税务’四个金字闪闪发亮。……‘减税降费是什么意思？’周鑫远高高地举起了手：‘就是国家对企业的一种优惠！大家都踊跃地回答问题，我也不例外。……以后我一定会向身边的亲朋好友宣传税法小知识，争做小小宣传员！……”江苏无锡连元街小学五9班廖苇荞的周末日记《一节与众不同的课》,洋洋洒洒800多个字，30分钟不到就完成了，字里行间淋漓尽致地表达她的对第一次接触“税收”的喜悦之情，班主任丁老师阅后毫不犹豫批了个“优”,并且连打两颗星。 欢声笑语唱税收 ——“小朋友，听我谈，我是小小税宣员；守法护税最重要，奉献社会拇指翘……”“祖国强盛最有力，全靠税收唱大戏，你说税收妙不妙，我说切克你说闹……”教室里依稀传来了孩子们朗朗的儿歌声，不时地还伴随着欢快的笑声。

原来，这是无锡税务正在开展的“税法进课堂 税收有故事”活动。来自当地税务部门的青年税收辅导员为同学们送来了最新出版的《我身边的税收故事》——首届全国青少年学生主题征文活动获奖作品小学生竞选，在欢声笑语、寓教于乐中正传递着丰富的税收知识和税法宣传的意义。

刚才的这首绕口令，就是本书中同学们特别喜爱的一篇，获得小学组二等奖、山东古皓文同学的《我是小小税宣员》。“我觉得这首税收诗朗朗上口，诗中有故事，诗中有内涵，特别有意义！”“我们小组坐成一个圈，你一句我一句，把这首诗唱成了儿歌！”“‘诚信纳税人人赞，偷税漏税最难看’,哈哈哈，我回去要唱给爸爸妈妈听呢！”……同学们叽叽喳喳地畅所欲言，小大人总有自己的想法。

妙趣横生讲税收 ——“这本故事书好看吗？有谁愿意现场朗读一篇自己最喜欢的？为大家讲一讲税收这件事吗？”青年辅导员刘紫烟亲切地问大家，“好，就那个手伸得最长、笑容最灿烂的女同学吧！”中队委廖苇荞满面春风地站了起来：“我为大家朗读的是小学组一等奖、来自广东省郭晓静同学的《税收绽放的几朵‘花’》,……”整个教室倏地静了下来，全场细细聆听她那清脆的嗓音，听她讲述那几朵税收“花”的故事，听得两眼放光，听得入神入心……“幸福花”“美好花”“温暖花”“快乐花”……没想到税收能带来这么多益民之花！

“我也可以为大家朗读！有小朋友自告奋勇地站到讲台，“我朗读的是《我是一个税务娃》,我爸爸说我妈妈嫁给了税务，所以，我是一个税务娃，对妈妈的办公桌熟悉得不能再熟悉，因为，在这张桌子上我写过很多次的作业，她加班时我总是陪她；对妈妈的业务术语熟悉得不能再熟悉，因为，妈妈经常回家写东西、背稿子，‘营改增’‘金税三期’……”读得是那么深情，她的眼中噙满了泪水，大家你看看我，我看看你，莫非她也是一个——“我越来越坚信，我妈妈真的嫁给了税务，我越来越坚信，我真的是一个税务娃……我真心地祝愿，我的妈妈和她嫁的那个‘他’越来越好，越来越好，越来越好，因为我是一个税务娃！”现场大朋友小朋友感动一片。

七彩童心画税收 ——“那么，你们身边有没有‘税收故事’呢？都说‘有’?好啊，那我们就用七彩粘土把它画出来好吗？”青年辅导员发完粘土画的手工材料后，同学们毫不犹豫忙碌起来。“税务姐姐快来看，这是我，我正在阅读《我身边的税收故事》,瞧，是不是看得很认真，这本书可好看了，我以前不明白什么是税收的，这本书就是帮助我理解税收的，现在我全懂啦！” “税务哥哥，我这个也不赖，这是我们无锡的‘税云通’语音智能机器人，今天我终于认识他啦，大家说他的小名是‘税小云’,可我更爱叫他‘小胖’,你看他圆头圆脑的，活脱脱像个企鹅，多可爱啊！”因为邹萌萌很幸运地被抽到了与“税云通”近距离交朋友，于是她与税收之间触发的“故事”一下子就跃然画上。

减税降费进校园，税收知识润童心。青少年是祖国的未来、民族的希望，无锡税务为连元少年呈上的税收故事课堂让更多的孩子走近税收、了解税收、认识税收，懂得税收并不是什么高深莫测的东西，税收其实就在我们身边，从而促进他们从小树立税收法治观念，在心中埋下一颗诚信纳税的种子，也激发他们尽快加入小小税法宣传员的队伍。正如连元街小学五年级级部主任丁丽洁所说：“活动丰富多彩，税收辅导员精心准备，将读本及时送到校园，并开展当场阅读和有效阅读，还带来了‘税云通’机器人，帮助锻炼了动手能力，同学们兴致盎然，加深了对中国税务和税法精神的理解，也通过他们把税收知识和减税降费传递给身边的人，达到教育孩子、带动家庭、影响社会的连锁效应，进一步构建依法纳税、诚信纳税的良好社会氛围。”

(杜苹、高美慧)

(责编：冯粒、曹昆)