艺考改革第一年 江苏3万余人参加美术专业省统考

2020年江苏省普通高校招生美术专业统考昨开考，考生赶往考场

12月1日，2020年江苏省普通高校招生美术专业统考正式开考，三万余考生走进考场。作为艺考改革头一年的“揭幕大考”之一，这场考试备受各界关注。因为从2020年开始，除去经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校（含部分艺术类本科专业参照执行的少数高校）外，绝大部分院校将使用省级统考成绩，不再组织校考。专家分析，艺考改革后，省统考的重要性不断提升，同时对于文化课的要求也越来越高，未来，艺术和文化“双优”的考生，会越发受到院校的欢迎，在艺术道路上走得更远。

考生故事

“半路出家”考生，赶考日程精确到分钟

在南京师范大学考点，镇江某画室的学员王同学是跟着画室的小伙伴一道，组团来南京参加考试的。画室给包括小王在内的考生制定了严密的考试流程，小王从口袋里掏出了一张“统考行程规划”，上面除了精确到分钟的集合、看考场等安排外，还用加粗字号标注着11月30日晚上“19：00之后，一律在宾馆画速写，或者看书，不准出宾馆，不准出门买东西，送考老师监督检查。”“我们画室连迟到的惩罚都是画速写，迟到20张，打瞌睡30张。”

“我是半路出家，目标就是南师大。”小王不掩盖自己的身份，半路出家考生需要比普通考生加倍努力，小王说，自己现在的状态是，走在大街上，看到的高楼大厦都是建筑透视，买个水果的第一反应也是“来张速写”，“甚至去学校食堂吃饭，看到正在吃饭的同学，我都能想象出一幅食堂的速写画出来。看什么都像考题。”

目标八大美院，艺术优等生补起了文化课

“八大美院的校考时间还没出来。”宁海中学的一位美术生朱玲玲（化名）告诉记者，今年艺术生的考试日程安排没有紧张到需要“打飞的”的程度。朱玲玲从小学习画画，一直将清华美院、中央美院等“八大美院”作为自己的奋斗目标。背着画板站在南师大学明楼门前候考，朱玲玲的心态异常轻松，和周围同学们略显紧张的表情有些不一样。“1日考完，我还要回去补落下的文化课。”朱玲玲表示，艺考改革后，美院对于文化课的要求越来越高，考官会更加倾向于录取文化课优秀的学生，因此自己在备战艺考的同时，也将一部分时间划拨给了文化课学习。

“之前在画室集中训练，落下了部分文化课，1日省统考结束，接下来的一段时间肯定是要将文化课捡起来。”

考题分析

速写：人物站姿有新意，考生需要“拼手速”

2020江苏美术类专业省统考的速写考题很有新意，考完后甚至有考生直接用“出人意料”来形容。试题的内容是两个站立的消防战士。背对着考生出现的一位，背上还背着专业消防用具。一位从事美术教育多年的专家分析，速写考题有两大难点，首先便是“背对背”的模特站姿，“背对着出现的消防战士，看不到他的脸。学生平时练习应该很少画，甚至没画过。此外，消防战士携带的器具比较多，学生们也需要一定的绘画速度，30分钟可能会有画不完的担心。”

速写应该如何得高分？专家介绍，这一张速写作品，背对着出现的消防员人物处理应该概括一些，做好前实后虚，主次关系明确。得高分的重点应该是在人物比例、动态准确的情况下，画出消防战士的挺拔状态，前面消防战士由于背着器具，两肩下沉要把握好。再者就是头部稍稍抬起的动态要抓住，以及后面一个人微微弯曲的身子。这些都是增强画面生动性得高分的关键点。

素描：抿嘴微笑的大爷酷似“网红表情包”

“这不是网红表情包‘一点点大爷’嘛。”1日上午的素描考试结束后，机灵的考生迅速反应出，考题中给出的抿嘴微笑的光头老大爷照片，酷似风靡网络的表情包“一点点大爷”。一位老爷爷拿着一点点奶茶，正在抿嘴微笑。但和表情包不同的是，素描考题给出的老大爷虽然微笑的轮廓相似，但不仅没拿奶茶茶杯，还是个光头。虽然减少了构成元素，但对于经受过机械训练的考生来说，却增加了难度。“笑啊！龇牙啊！哪怕长点头发也好啊！”一位男生忍不住咆哮了一声。

专家表示，考生的“咆哮”的确说出了难点所在。光头、敞开的领口和抿嘴的表情都是失分项。“光头的体积难以处理，让平时画头发好的同学没有了发挥的机会。而且模特的领口开得比较大，脖子和胸腔难处理，想考高分的话，在形体准确，结构明确，空间体积较好的基础上，应该抓住模特抿嘴的表情，两只眼角微微下落的神态，把握住两个眉毛已经微微上翘的感觉，这些特征抓住了画面会非常生动，就会容易得高分。”

色彩：画面生动很见功力

往年的色彩考题都是水果和容器的“主场”，2020江苏美术类专业省统考，在衬布上做起了文章。透明玻璃杯、不锈钢刀具等七样物体、三块衬布，要画出艺术效果有一定的难度。

专家分析，色彩考题难度有点大，透明玻璃杯和不锈钢刀的质感是画面生动性的关键。“主体是一个土红色陶罐，对于学生来说不易下手，颜色不容易把握。一个透明玻璃杯，既要画出体积感，又要表现出玻璃透明的质感，且玻璃杯体积较大，有些难度。”对于让考生很是纠结的三块衬布，专家告诉记者，三块衬布是以一块暖色布、一块冷色布和一块白色衬布的方式呈现的，考生需要把握好和物体之间的冷暖联系。

“整张画作的七件物体，每件体积都比较大，在大感觉色调协调的情况下，对学生的塑造能力有一定的要求。”专家分析，这幅画作很能考验考生的美术功底，是半路出家还是自小练成的“童子功”，在画作的呈现上会更加“一目了然”。

未来走向

艺术文化“双优”考生才能走得更远

教育部发文明确要求：除经教育部批准的部分独立设置的本科艺术院校（含部分艺术类本科专业参照执行的少数高校）外，2020年起使用省级统考成绩，不再组织校考。据统计，2020年美术校考院校在全国仅有30所左右。在各地院校普遍认可美术统考成绩情况下，美术省统考地位提升，也意味着对专业考试的要求越来越高。

专家分析，近几年江苏美术类专业省统考出现较为明显的趋势，更加注重考生的综合能力的训练， 半路出家，试图通过突击训练来“速成”的培训方式越来越不受追捧。而艺考改革后，这一趋势会越发明显。此外，艺考改革的另一大热点是对考生文化课要求的提高。专家表示， 艺术行业不仅仅需要艺术天赋，更需要扎实的文化素养。只有文化素养深厚、综合素质也同样高的考生，才能在艺术追求的道路上走得更高、更远、更久。伴随着艺考改革的不断深入，考生和家长会更加理性地看待艺考，艺术专业课和文化成绩都同样优秀的考生，将在艺考中更占优势，也会更加受到艺术院校的欢迎。

因此，考生在选择艺考之路时，需要充分估量自身条件，在选择专业时，除了结合自己的兴趣爱好外，尽可能地选择注重市场需要的方向和专业。（记者 杨甜子）

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