西北政法大学与延安革命纪念地管理局举行校地共建签约仪式

11月30日上午，延安革命纪念地管理局与西北政法大学校地共建协议签约仪式在延安新闻纪念馆举行。延安革命纪念地管理局局长薛耀军，延安新闻纪念馆馆长刘金林，西北政法大学党委副书记李平安、教务处处长陈京春、新闻传播学院院长孙江及双方工作人员和师生代表参加会议并开展座谈，就如何加强合作、协同育人、发扬延安革命传统进行探讨。会议由延安革命纪念地管理局副局长苏雅琳主持。

挖掘延安红色内涵 聚焦特色化研究方向

“清凉山、陕北公学旧址和延安新闻纪念馆，一直在我的心里，从来没有走远”，西北政法大学党委副书记李平安介绍道，西北政法大学和延安有着深厚的历史渊源，西北政法大学前身是位于延安的陕北公学，学校关于陕甘宁地区法制史的研究一直走在全国前列。基于学校的学科优势和学术力量，结合延安地区丰富而珍贵的历史资料开展研究，在一定程度上能够填补相关科研领域的空白，具有重要的学术意义。

西北政法大学教务处处长陈京春指出，西北政法大学基于自身的办学特色和育人理念，确定了建设红色育人模范大学的目标，这一战略目标单纯依靠学校的力量是难以实现的，必须追根溯源。依托校地共建平台，学校可以在国家级一流专业建设、特色人才培养、思政类课程建设及马克思主义新闻观教育等方面探索独具特色的“西法大”模式和路径，发挥引领示范作用。

卓越新闻传播人才是教育部“六卓越一拔尖”计划的重要组成部分，是推进新文科建设的重要部署。新文科建设的一个关键因素就是技术融合，而“技术的变革永无止境”，西北政法大学新闻传播学院院长孙江表示，可以依托学院的虚拟仿真实验室，将3D、VR等数字技术运用在红色文化教育、红色文化资源数字化等领域，深度挖掘“延安故事”。同时，孙江院长指出，校地合作也可以借助更多社会力量，特别是先进技术企业的资源。

发挥高校智库作用 培养文化产业高端人才

延安革命纪念地管理局局长薛耀军对双方的合作方向提出了初步设想：第一，加强合作课题研究，挖掘延安时期的“红色内涵”；第二，加强对感人红色故事的传播，传承“红色基因”；第三，加强教育培训和人才培养力度，培育“红色文化传播人才”；第四，加强“红色产品”的研发推广，不断拓展革命文物的传播方式。

“人才是支撑发展的第一资源” ，延安新闻纪念馆馆长刘金林强调，延安新闻纪念馆是全国唯一的一座新闻事业专题纪念馆，为讲解员等工作人员补充更多的专业知识能够使游客更好的走进历史、了解历史。延安革命纪念地管理局宣传法规处副处长闫莉认为，对于相关工作人员来说，不仅新闻史等专业知识至关重要，文物保护方面的法律法规学习同样亟待加强，西北政法大学新闻传播学院法新复合的学科背景可以为此提供保障。延安旅游集团有限公司“延安故事”分公司总经理薛艳红补充道，文创产品的研发和推广，同样需要专业型、复合型、具有创新能力的高端人才，这也是双方合作的方向之一。

座谈结束后，双方表示未来将进一步明确合作目标、探索合作模式、培养优秀传播人才，为红色文化的教育宣传贡献力量。

延安革命纪念地管理局局长薛耀军和西北政法大学党委副书记李平安共同为

“西北政法大学实践教育基地”揭牌

延安新闻纪念馆馆长刘金林和西北政法大学新闻传播学院孙江院长共同签署

《西北政法大学新闻传播学院与延安新闻纪念馆共建与合作协议》

(责编：何淼、孙竞)