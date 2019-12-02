原标题：高校官抖联盟启动 共建短视频生态

11月28日，抖音校园2019年全国高校短视频影响力大会在上海交通大学举行。全国众多高校官抖运营团队代表、校园短视频创作者代表参加了会议。

会上，抖音启动了高校官抖联盟，首批成员包括上海交通大学、清华大学、武汉大学、北京大学、南宁师范大学、中国人民大学、浙江大学、中国人民公安大学、四川西南航空职业学院。

据介绍，目前，全国已有1000余所高校开通官方抖音号，其中清华、北大、浙大、复旦、上海交大等教育部直属重点高校在内的校园类官方账号超过700个。

抖音有关负责人分析说，当前，入驻抖音的高校普遍存在短视频内容生产人力及素材缺乏等困境，高校联盟有助于解决短视频内容生产力问题，帮助高校完善新媒体建设，促进多维合作。

前述负责人介绍，高校官抖联盟成员的合作内容主要包括：一是高校短视频共建，在高校短视频新媒体内容生产、团队建设、校内活动及账号矩阵建立等方面深入合作，共同建立全国高校短视频新媒体标杆示范校；二是产教融合和人才培养，校企双方共同为培养和提高大学生创新能力提供合作平台，开办新媒体运营相关论坛、讲座、工作坊，探索校企合作新模式；三是学术研究，在未成年保护、短视频平台的价值和治理、科技伦理治理、数字经济商业规范、大学生消费市场等方面开展深入研究合作。

会议现场，来自中国传媒大学、浙江大学等高校的专家、官方抖音号指导老师等与会嘉宾与抖音校园运营人员一道，探讨了短视频创作趋势，解读了平台政策，并以具体个案为样本，分享了校园官方抖音号的运营经验。

抖音有关负责人表示，高校官抖联盟将以校园短视频内容创作为基础，通过平台工具、技术赋能高校，为高校新媒体发展中短视频内容生产力短缺的问题提供解决方案，同时开放合作，推动平台与高校间在新媒体宣传、研究、教学、实践等方向的多维、深度结合，共同探讨短视频的发展空间与未来可能性，承担传播正向社会价值，培养新媒体人才的社会责任。

(责编：冯粒、曹昆)