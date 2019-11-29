贵州选聘专职科特派 最高年薪五十万

50万元！这是贵州对专职科技特派员开出的最高年薪。在贵州，科技特派员将成为一种新职业。28日，贵州省科技厅下发通知，围绕该省农村产业革命中的科技需求，在16个深度贫困县中开展试点，以年薪制面向全国选聘480名专职科技特派员。

作为全国脱贫攻坚的主战场，近年来，贵州把脱贫攻坚当成头等大事和第一民生工程，但要在2020年按时打赢脱贫攻坚战，形势依然严峻，任务依然艰巨。为此，按照贵州省委省政府“来一场振兴农村经济的深刻的产业革命”决策部署，贵州省科技厅瞄准全省16个深度贫困县，决定给予1.6亿元的经费支持，在茶叶、食用菌、蔬菜、生态畜牧、石斛、辣椒等12个特色产业中，试点实施“1+1”科技支撑行动，以“项目+人才”的模式，将专职科技特派员和省级重大科技专项捆绑在一起。

与传统科技特派员的兼职模式不同，此次贵州选聘的科技特派员除了要有5年以上技术经验外，还必须按照项目实施要求，在产业所在乡镇全职服务1至2年。按照规划，16个深度贫困县将选聘480个专职科技特派员，其中，首席科技特派员年薪50万元，普通科技特派员年薪10万元，由承担省级重大科技专项的企业主导遴选。

“这将极大调动科技特派员的积极性和主动性，让他们全心全意扑在脱贫攻坚第一线。”贵州省农科院李裕荣博士说，以往，每个科技特派员每年的工作经费也就2万元，要下乡服务100天，但服务地多在偏远山区，工作起来会有很多困难，很难保证服务质量。

在贵州省科技厅农业农村处副处长石永宏看来，传统的科技特派员制度更多地立足于供给侧，让广大科技特派员在基层找到了发光发热的舞台，贵州以年薪制选聘专职科技特派员，则聚焦需求侧，用创新手段招揽产业发展关键技术人才，将有效弥补贵州科技人才匮乏的短板，最大程度释放科技动能。

二十一世纪创新规划设计研究院执行院长王仕涛表示，贵州在全国首创以年薪制选聘专职科技特派员，是新形势下对科技特派员制度的新探索，对于推动“科技下乡、人才下沉”以及贵州决战决胜脱贫攻坚，都具有重大的积极意义。

（记者何星辉）

(责编：实习生(黄钰澜)、熊旭)