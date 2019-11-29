青春接力 把脱贫创业“扶上马”

在灵丘县脱贫攻坚指挥中心旁，坐落着一家青年创业孵化基地。中国青年报·中国青年网记者走进基地大厅看到，生肖面塑形神兼备、活灵活现，手工草编花帽灵巧精致，绿小米、苦荞等有机农产品“披上新装”……二楼600多平方米的服务大厅宽敞整洁，展示、交流、服务等功能区一应俱全，电脑、空调、暖气等各项硬件设施完备。

据基地负责人兼灵丘县青年创业协会秘书长刘俊腾介绍，灵丘青年创业孵化基地依托于团中央驻灵丘扶贫工作队（以下简称“工作队”）建立的“共青团助力灵丘发展公益服务平台”。如今，这个地方吸引了不少青年创业者，成为当地青年创业路上的重要帮手，也是创业青年们交流信息、头脑风暴的“据点”。

据了解，该平台是在灵丘县委、县政府大力支持下，由工作队与团县委共同搭建的综合性青年服务阵地，依托团县委所属的灵丘县青年创业者协会，实现创业指导、资源对接、资金帮扶、技能培训和就业服务等功能。目前已有273名创业青年、63家创业企业入驻平台。

时光倒流20年，第一批年轻干部从团中央集结，奔赴山西省大同市灵丘县。“凝聚青年力量，助力脱贫攻坚”，成为这些人的共同誓言。他们克服重重困难，投身山村，扎根贫困，一任接着一任干，进行了一场20多年从未间断的为灵丘脱贫解困的“接力赛”。 2019年3月，团中央第十七批驻灵丘扶贫工作队到达灵丘，开始了把灵丘青年脱贫创业“扶上马”的青春接力。

灵丘这座历史悠久的城市，在“青创企业+绿色产业”的过渡转型发展中被“唤醒”，往日的贫困破败正在消失，欣欣向荣的好日子正逐步呈现在眼前。

“这里的一些年轻人缺乏想法，对外面的市场了解不多。我们不仅要凝聚青年，更要服务青年，让灵丘贫困地区的青年和城市里的同龄人一样，思想走在时代前沿。”团灵丘县委书记鲁二峰说。

鲁二峰表示，为了给青年提供一个交流和学习创业经验的平台，当地的团组织下了不少功夫。“大家不喜欢那种讲座式的指导，但是在创业中又有许多问题需要团组织帮助他们解决。我们想了很多办法，比如让人缘好的年轻人在微信群里张罗，一起在咖啡厅等场合举行小型的交流会，我们也请来一些比较成功的创业前辈，让大家一起交朋友、聊经验。如今，我们的创业青年微信群一扩再扩，成立了很多分群。”鲁二峰告诉中国青年报·中国青年网记者。

王彦珅出身灵丘农家，如今正在做灵丘的农特产品电商经营。然而，正处于发展期的农产品电商仍然面临许多问题，这让他有些苦恼。

“我自己对包装设计和产品营销并不在行，对如何进行产品质量认证等流程也不甚了解，但要做大做强，做出灵丘本地的品牌，打响灵丘农产品的名声，规范化、标准化、高端化是必经之路。”王彦珅表示，在这方面，青创基地里的小伙伴为他解决了不少烦恼。

团中央第十七批驻灵丘扶贫工作队队长严石表示，如今，工作队正在围绕“四个一”开展青年创业脱贫工作。第一项任务就是建立灵丘青年创业孵化基地，为全县创业青年整合资源、搭建平台，提供工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间。基地依托灵丘县青创服务有限公司，为全县青年创客提供良好的创新创业服务、劳务就业服务、青年创业导师指导等服务。

“二是举办一场大赛，发掘一批优秀企业。工作队历经3个月的筹备，发掘、培养优秀青年创业企业，联合团县委、县人社局等单位共同举办灵丘青年创新创业大赛，旨在挖掘和培养优秀青年企业家，调动灵丘青年创新创业的积极性和创造性。大赛共收集创业项目48个，有14个项目获奖，内容涵盖工业制造、电子商务、有机农业等多个领域。”严石说，

三是扶持一批青年创业企业。工作队促进大赛成果转化，通过提供免费场地、聘请专家创业导师团队等形式扶持较高水平的本地创业团队。

四是投入一笔创业资金。在尊重经济规律的基础上，因地制宜发展特色产业，扶持有创业能力的青年。工作队拟依托灵丘青创协会，实施“平台+青创企业+合作社+贫困户”的带动模式，投入一笔创业资金，实施一批创新项目，吸引和帮助灵丘本地创业青年投入灵丘产业发展。

鲁二峰表示，只有团组织真心实意地为青年着想，实打实地帮扶，才能真正激发青年的内在动力，吸引更多创客带头人汇聚起来大胆创业；才能凝心聚气、留住人才，通过青年创业带动贫困户就业增收。

现在，平台以灵丘县青年创业孵化基地为基础，建成包括青年电子商务运营中心、灵丘阿姨家政服务中心、传承手工艺文创中心、创业就业培训中心、中小企业孵化中心等服务项目，逐步发挥团组织优势，把农村创业青年“扶上马”“送一程”，提供一站式、全方位的公益服务，助力灵丘巩固脱贫攻坚成果、实现乡村振兴。

在工作队的帮助下，一批又一批农村致富带头人、创业者、青年学生代表，带着学习和改变的渴望走出去；一批又一批专家、社会人士，带着知识和资源走进来，来自产业、技术和教育等方面的支持，源源不断地汇聚到灵丘。今年4月18日，灵丘县成功摘掉贫困县的帽子，由巩固脱贫攻坚成果迈向乡村振兴发展阶段。

“团中央对我们的支持是全方位的。”灵丘县委书记张强说，“20年来，灵丘与团中央早已融为共同奋斗的一体，一路携手同行。在党中央的正确领导下，在团中央的支持帮助下，我们有信心巩固脱贫攻坚成果，逐步实现乡村振兴！”

北京印刷学院 宋雪晴

北京林业大学 叶丹璇

中国青年报·中国青年网记者 叶雨婷

(责编：何淼、熊旭)