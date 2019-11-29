求职季，我和爸妈不同步

“你回学校要不要报名一下今年国考？铁饭碗，待遇好，社会地位又高，比你想去的什么互联网公司好多了……”国庆返校去车站的路上，李薇又听到了爸爸第N+1次语重心长的建议，无奈地沉默了，暗自腹诽：“是不是所有爸妈都喜欢在去车站的路上给出所谓‘求职忠告’？”

已经工作10年的医生刘畅，也在求职问题上和父母陷入僵局。刘畅觉得公立医院的氛围不适合自己，想转去私立医院。从他准备换工作开始时，从医的父亲就一直反对，认为公立医院的条件更好。当他铁了心换工作后，父亲和他整整两年都没有讲话。刘畅非常无奈，一直在试图修复和父亲的关系，“我说了无数次现在的工作很满意，父亲都不理我。过去的我一直是他的骄傲，现在他却绝口不提。”

有很多“乖小孩”，从小到大依照爸妈的意愿按部就班地学习、考试、选专业，始终与父母保持“同步”，却在长期的同步中逐渐产生分歧，最终在职业选择上矛盾爆发。当双方长时间“不同步”，求职话题便会变成一个死结，要解开结只能粗暴地剪断其中一边，双方都不愉快。

求职季，职业意愿和爸妈“不同步”的焦虑，困扰着很多年轻人，甚至影响到和父母的关系。

现实考虑 vs 梦想与远方，“视角鸿沟”造成求职观念“不同步”

李薇今年读研二，爸爸的那些“求职忠告”并不是她第一次听到。早在两年前的大三暑假，李薇就哭着和爸爸大吵了一架。依照爸爸的“远见”学了4年小语种，但实际上对小语种并不感兴趣的李薇，希望能换个感兴趣的专业继续读研，但爸爸的意思却是：读研不如考个公务员。然而李蔚没听，还是考上了研究生

两年后的今天，在面对李薇想进互联网公司的意愿，爸爸依旧和两年前一样坚持：不要去，给我去考个“国考”。意见不合，爸爸便使出撒手锏：“我这是为你好，希望你有个稳定的工作，你怎么就不理解？”

大四的杨逸晨则为毕业要不要回家乡工作纠结了大半个学期，作为独生子女，杨逸晨从小和爸妈十分亲近，但在求职问题上，这份亲近却带来了困扰。杨逸晨的父母希望孩子回到老家，做一名教师，安安稳稳留在父母身边，相互有个照应，而见过了更大世界的杨逸晨，却对这个提议有了迟疑。

“爸妈觉得，他们的资源能给我帮上忙。他们不希望看到我为了生计四处奔波，身处异乡独自打拼。”杨逸晨很无奈，“回家乡意味着平稳，但也意味着放弃更好的机会，我不甘心，而与父母长时间分开，他们伤心，也会让我很难过。”

杨逸晨发现，不仅自己，很多同学也都不同程度地面临着求职季与父母“不同步”的情况。考研还是找工作，回老家还是留在大城市，选择“养老院”工作还是趁年轻拼一把“996”…….父母的希冀往往与孩子的愿望存在偏差，往往换来父母“恨铁不成钢”的一句话：现在不听爸妈的话，以后会吃亏后悔。

北京师范大学珠海校区教育学院副教授高艳认为，“不同步”产生的原因往往是父母和孩子都生活在自己的时代，也容易站在自己的视角去看待问题。父母的“为你好”，表达了他们那个时代对职业的普遍看法。例如，互联网时代各类职业瞬息变化，一些小众的职业领域是近两三年才出现的，当下的父母多在传统行业，常从现实层面考虑问题，倾向于认为互联网是不稳定的。而对于“互联网原住民”的90后、00后而言，“稳定”这一条件未必是首选，新鲜、潮流、有挑战性的职业，成为他们的标准。

“没有截然的对错，但是如果不善于沟通，父母和孩子就容易争吵，还伤感情。”高艳指出，与其执着于说服对方，不如将求职问题的讨论目标变一变：“为了孩子长远的发展，哪个方面的选择更合适？”

“妥协了一万次，第一万零一次要为自己活”

今年刚从中南民族大学毕业的刘佳欣，不久前瞒着家人坐上了开往成都的火车，只给妈妈留了一封长信，便去了一个互联网公司入职。

在面对求职季与家长的“不同步”时，一向是乖乖女的刘佳欣选择了“为自己而活”。

上半年经历了考研失败的她，在春季招聘里备受挫折。父母劝说她回家考公务员或者当语文老师，因为这些对于女孩子来说都是“好职业”，从小到大一直听从父母建议的乖女孩，这一次突然不愿意了。

“21年，我其实从未在一些重大的选择上作出自己的决定。中考失败，为我埋单的是父母，托关系让我上了一所好学校。高考后选报志愿，想学新闻的我，选择听取父母的建议读并不喜欢的经济……我只是害怕，如果我真的一意孤行，未来生活得不好，后悔该怎么办？”而假如现在听父母的话，不管以后过得如何，面对父母时，心理压力会小一些。

刘佳欣感叹，自己从小都在妥协，但在求职问题上，闺蜜一句话把她打醒了。“她说，我怕你的未来只能是一而再再而三的妥协。听她这样说我突然就觉得，迟早有一天，我会为了别人把自己丢了”。

在银行工作满一年的英熙，想起去年的求职经历也颇为感慨。英熙当时在某国企重要部门实习，“爸妈非常希望我能留下来入职，这会让他们很有面子，觉得我现在从底层一点点‘往上爬’，特别不值得。”

英熙发现，自己从小到大的选择，不管自己的感受和想法如何，跟爸妈交流时，都是一种“说了也没用”的状态。“他们有很多先入为主的生活经验和生活哲学，总以他们的方式给我洗脑。”后来，英熙还是根据自己的愿望选择了现在的银行基础部门。“至今我还经常被爸妈唠叨，但那时候我只想着：妥协了一万次后，第一万零一次该自己好好活了”。

高艳认为，每个父母都希望孩子听话，不光如此，我们每个人也都希望周围的人按照自己的想法做，不然就感到愤怒生气。“在与家长‘不同步’中，孩子有这么几个选择，一是听父母的，自己痛苦，这样的结果也进一步鼓励了父母以后还会这么做。二是不听父母的，按照自己的方式选择自己想要的方向，父母可能很生气：我为你好，你还不听，这个时候痛苦的就是父母，可能因为父母的痛苦，子女也很痛苦。”但没有了解职业的发展，没有了解孩子的喜好、目标之前的“为你好”，是一种干涉型父母的表现。

高艳建议，在这种情况下，可以秉持着“谁痛苦，谁解决”的原则，进行双方沟通，澄清孩子成长过程中的需求和目标，父母也把自己的需求讲出来，分析哪条路更加适合孩子。

了解、尊重、沟通，化“不同步”为“同步”

在银行工作的曹欣则发现，虽然在求职阶段初期，自己和父母极度不同步，但和父母协商作出决定后，自己对工作的不满逐渐淡化，对当下的状态还算满意。

曹欣的理想一直是做服装设计师，然而她大学学的是经济专业，和理想完全不搭。毕业时，爸妈建议曹欣去银行工作，“我一开始很不乐意，也和父母吵过，后来发现以自己的能力，去理想的公司，还达不到标准；我能达到标准的，条件又不好。而去银行专业对口，是一份现实的选择。”曹欣刚开始觉得父母太保守了，但爸妈仔细给她分析了自身的不足和行业的现状，曹欣接受了，发现父母的考虑更为全面而周全。

从事园艺类工作的赵蕾则感叹，求职季中，最终的决定权是在自己手中，你必须自己为将来的生活和决定负责。

赵蕾成长在单亲家庭，从小到大，妈妈都很尊重赵蕾的意愿。高考填报志愿时，身边很多同学只是听从家人的意见，而赵蕾都是自己做主。之后毕业工作、出国、归国加入创业公司，都是一步步自己作决定，妈妈会就一些拿不准的问题给赵蕾提建议。

赵蕾回忆，3年前“加入创业公司还是进研究所”，与妈妈产生分歧，她很诚恳地和妈妈谈了自己的想法，列举出了加入创业公司的优点与风险，成功说服了妈妈同意自己的决定。“妈妈尊重了我的决定，也给了我一些建议，而不是单纯地说‘这样不对，你应该听我的’”。

“求职季父母和孩子不同步时，不应该相互冲撞，而应学习沟通的方法。”高艳指出，父母不能强行干涉孩子的选择，要在充分了解职业世界，了解孩子的意愿、兴趣、个人目标等基础上，才有发言权。孩子则需要理解，父母的动机是好的，只是他们认知到的世界跟自己认知到的世界不太一致。

“老一辈人对职业的看法也不是全无道理，年轻人可以趁着这个机会听听父母的职业历程，看看他们是怎么走过来的、为什么会有这样的看法和做法，增进对他们的了解，看看是否有可以借鉴吸收的经验，并沟通对当前职业世界的了解情况。”高艳说，如果你对职业世界的认知超出了父母，不妨摆事实，讲道理，顺便展示下你的能力，或许能打消父母的疑虑和不安，化“不同步”为“同步”。

余冰玥

(责编：何淼、熊旭)