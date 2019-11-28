“如果不是国家给的这次机会，我真的不敢想象这辈子居然还有机会走入大学校园，重新再做一回学生。”在外打拼4年重回校园的张鹏飞，觉得时光在这里好像停滞下来，“这么多年一直忙忙碌碌，终于可以沉下心来好好学点东西了。”

2013年，张鹏飞高中毕业后选择参军入伍，2015年退伍后，他一路辗转，南下广州做茶叶生意，后又回到家乡包工程。

回想起这几年在商场摸爬滚打的经历，张鹏飞感慨万千：“创业很艰辛，曾经几度我都感受到了前所未有的困难，部队的经历给了我足够的意志去面对困难、解决问题，但知识匮乏、思维受限对自己事业发展的影响，在我心里一直有一种危机感形影相随。”

一次偶然机会，张鹏飞在新闻中看到全国高职院校扩招的消息，得知不管是高中毕业生、退役军人、企业职工，还是农民工、新型农民均可报考。

“我感觉自己的机会来了！”今年，张鹏飞报名参加了合肥职业技术学院社会招生考试，最终被录取到旅游管理专业。

在这里，张鹏飞享受到了“顶级待遇”：除了可享受全日制学生的所有奖助学金外，还因为退伍军人的身份得到了格外优待，学费资助一年最高可达8000元，如果满勤、学习优秀或取得进步，学校还将给予另外的补助。

这意味着，张鹏飞只要每年认真完成学习任务，争取相应的奖助学金，可以不花一分钱拿一个全日制的大学文凭。

据合肥职业技术学院相关负责人介绍，2019年，该校面向社会高职扩招2000人，其中退役军人330人，目前已全部完成任务，在第二批扩招计划中，学校计划再招生1300人。

考虑到像张鹏飞这样的退伍军人的实际工作情况，根据安徽省高职扩招相关政策，合肥职业技术学院制定了“线上和线下结合的教学模式”，对选择该模式的学生单独编班，按培养方案中规定的课程，依托安徽省网络课程中心和省继续教育网络园区等平台的课程进行线上学习与辅导，同时利用假期或工休到校进行线下理论教学和技能集训。

为了让这些学生学的东西更接地气，学校同时开设了“校企协同育人——送教上门教学模式”，深化校企合作，推行校企资源共享、过程共管、人才共育，与合作企业共同为选择该模式的企业在职学生上门集中授课或组织技能训练，根据岗位编班分组，授课时间与企业共同协商，集中教学时数按培养方案规定时数，确保理论教学和实践环节的系统性和完整性。

如今，对未来张鹏飞有更为清晰的规划和畅想，他打算根据自己所学的知识，在旅游行业开辟一块新市场。（方梦宇）

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