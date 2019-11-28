“为长者折枝”的好传统怎样才能延续下去？小要礼让老、老要体谅小

不久前，广州市越秀北路上，看到一位拄着拐杖的老奶奶要过马路，一辆小汽车没有踩一脚油门快冲过去，也没有按着喇叭催个不停，而是停下来，耐心地请老人慢慢走。老人走到路中间，转过身来，向车主深鞠了一躬。整个过程不过几秒时间，却充满了相互尊重的善意。

年轻人停车礼让，好！人上了年纪，难免腿脚不便，过马路不像年轻人那样利索。这位车主显然体谅到了老人家的不易，选择了礼让，这值得大家学习。人人都敬老，自家老人出去，咱也能放心不少；等咱们老了，有这样的尊老氛围，日子也会舒心很多。假如你能温柔待人，也会被世界温柔以待。

老人鞠躬致谢，赞！老人家没有把礼让自己看成是理所当然，毕竟是耽误了人家的时间，自己受了益，于是，不吝啬表达感谢。别看就这一个躬，对车主的善行就是一种肯定。人的行为往往受经历的影响，一点回音没有和收到积极反馈，对当事人的影响可能大不相同。我若是这位车主，下次遇见类似场景，一定还愿意再伸援手。

我们有敬老爱老的传统，提倡“为长者折枝”。这样的好传统，怎样才能延续下去？小要礼让老、老要体谅小，这样才好。

少敬老，关键在换位思考。衰老，意味着种种不便，意味着精力衰减，意味着对快节奏生活方式的种种不适应。出楼门慢慢腾腾，用手机各种不会，这都很正常。不要用不耐烦的心，更不能嘲笑、轻蔑。谁能永远生龙活虎啊？老人走路慢，别抢路，等几分钟，天塌不下来；他们碰到不懂不会的地方，咱们耐心给说说，又能费多大工夫呢？

老对少，有时须体谅思维。现在年轻人打拼事业也不容易，两代人之间对人对事的看法有些不同，这也正常，对子女，还是要多一份理解，少一些苛求。不关乎大是大非的话，各自尊重各自的生活方式是最好。在外头，需要帮忙、照顾时，年轻人如果一时“眼里没活”，也别着急上火，更别上去一通教训，好好说就是了；如果人家热心帮忙，尽量要表达感谢，让善意善行有个回音。

小敬老，老爱小，这是一个美丽的闭环，循环下去，风气会越来越好。

《 人民日报 》（ 2019年11月28日 13 版）

(责编：何淼、熊旭)