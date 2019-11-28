攻关学术难题勇攀科学高峰

开展“不忘初心、牢记使命”主题教育以来，东南大学周密部署、统筹推进，切实将主题教育压紧落实。学校将主题教育与学校中心工作相结合，动员广大师生员工认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，将主题教育与为党育人、为国育才紧密结合，破解发展中的关键问题。

“主题教育进一步增强了老师们用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人的责任担当，为学校‘思政课质量创优行动计划’的加快落实提供了巨大的精神动力，以坚定‘四个自信’为导向的课程改革与建设正如火如荼进行，以示范课为抓手，现场教学、实践教学、慕课教学等多法并用，思政课面貌焕然一新。”东南大学马克思主义学院院长袁久红表示。

东南大学电子科学与工程学院、微电子学院党委书记汤勇明说，学院将严格践行立德树人的初心和使命，以国家示范性微电子学院和南京市集成电路产业协同创新学院建设为抓手，服务国家重大需求，在国家电子元器件等关键行业领域提升人才培养、科技开发和产业服务的质量和成效。

民进江苏省委常委、东南大学公共卫生学院院长尹立红表示，“不忘初心，牢记使命”主题教育，让他深深感到中国共产党永远与人民心连心，时刻关心老百姓的生活。“70年的辉煌成就，民族复兴的进程，使我更加拥护中国共产党，更加专注于人才培养和科学研究，更有立足岗位努力奉献的使命感。”

“学校在主题教育期间结合实际情况，论证并成立了生命科学与技术学院，聘请了生命科学不同领域的院士为东南大学生命科学发展的咨询专家，针对国家需求，大力发展生命科学与技术。”东南大学生命科学研究院院长谢维说，学校将以此为新的起点，克服一切困难，走国际合作之路，为国家培养有国际视野和家国情怀的优秀接班人。面向未来，不忘初心，以国家需求为己任，为“健康中国”作出更大的贡献。

长江学者，国家杰出青年科学基金、首届科学探索奖获得者，东南大学土木工程学院教授徐赵东，20多年来一直致力于提升土木结构抗地震和强风的能力。他说，作为科研工作者，要心怀国家和人民，坚守初心使命，勇担解决“卡脖子”技术难题的责任，勇攀科学高峰。

东南大学数学学院系统科学系党支部书记温广辉说，习近平总书记指出“要坚持把发展基点放在创新上”，系统科学系全体教师始终以创新作为科学研究的初心，以做出具有引领系统科学与交叉学科发展的成果作为科学研究的使命。“在主题教育中，我们更加清晰地认识到‘初心和使命’就是激励我们不断前进的动力。我们将会孜孜不倦地培养社会主义建设者和接班人，做出无愧于新时代的科研成果。”

“作为新时代中国青年，我们不仅要心怀远方，更要与国家同呼吸、共命运、齐奋斗，用行动去传递时代的力量，到祖国最需要的地方去，把青春和汗水播撒在希望的田野上。”东南大学第二十届研究生支教团团长、土木工程学院硕士研究生何祥平表示。

东南大学团委副书记杨文燮说：“在主题教育中，我们进一步深刻体悟和理解了习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵和思想精髓。通过深入学习‘红船精神’等党史内容，进一步擦拭初心，明晰使命，激发起干事创业的内生动力。通过深入青年学生当中调研，检视学校共青团工作，进一步认清了在建设青年身边的共青团和实施有温度的思政教育方面的不足和差距，更加明晰了努力的方向。”

（本报记者 苏雁）

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