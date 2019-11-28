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惩戒好比高悬的剑未必真要刺中谁

2019年11月28日08:15  来源：中国青年报
 

编者按

亚里士多德曾言：教育的根是苦的，但其果实是甜的。最近，教育部发布《中小学教师实施教育惩戒规则（征求意见稿）》，教育惩戒这一人们熟悉而在现实操作中动辄得咎的话题，终将迎来翔实具体的规制方案。强调教育惩戒的必要性，既延续了从古自今的教育传统，也直面了当下复杂的教育环境；对教育惩戒行为进行规范，防止惩戒异化为暴力与欺凌，落实对中小学生的校园保护，则是教育现代化的题中应有之义。

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11月22日，教育部发布《中小学教师实施教育惩戒规则（征求意见稿）》（下文简称《规则》），引发各界争议。如果仅仅基于文本，难以得出有效结论。唯有对当下教育实践中的教育惩戒状况有比较完整、真实的了解，才能对争议作出符合实际的评定和判断。

作为基本的事实，教育惩戒在不同学校、不同地域，在不同教育者的实践中有较大的差异。一些家长和学生对教师的惩戒提出异议，一些教育行政部门不敢支持教师使用惩戒权，这部分事实较易于为社会关注，被媒体报道；另一方面，在中小学也存在教师滥用惩戒的问题，尤其是大量的惩戒不是由于学生行为违反公认的规范与规则，而是由于学业表现不佳，难以满足教师提高教学业绩的要求，而这一部分恰恰处于分散、难以言明的隐藏状况，没有引起足够的社会关注。

《规则》必须基于完整而非偏颇的事实，不应仅仅为教师实施惩戒赋权，更应该全面规范中小学范围内的惩戒行为。为此，必须回应以下关切：

首先，在实施教育的过程中是不是必须实施惩戒。对这个问题的原则性答案无疑是肯定的，没有惩戒的教育，如同没有刹车与方向盘的车辆；具体到实践中，只有在其他教育方式方法都用尽时，才不得不依赖于惩戒。即便使用惩戒，也要注意条件、对象和方式方法，要尽力避免滥用。

其次，要明确实施惩戒的目的是什么？在实施前、实施中、实施后，是否能有效达到目的？惩戒本身是把双刃剑，有可能实现教育目的，也可能妨碍教育，造成师生感情疏离、对立、抵触。只有在精确评估其可能产生的各种效应的前提下使用，而不能为了惩戒而惩戒。

再者，教师要充分发挥自己的教育智慧。实际上，大多数优秀教师很少使用惩戒，而是用自己的人格魅力和言行引导学生。在实施惩戒的时候，也需要将它当作一个系统，而不是孤立的一次性行为，比如先由师生共同制定规则，大家都知晓规则，然后再在发生触碰规则时再实施惩戒，这样惩戒就好比一把高悬的剑，悬在那里就在发挥作用，未必真的要用这把剑刺中谁。

最后，在惩戒过程中，教师的角色是什么？是教师就是规则，还是教师也要受到规则约束？显然，教师是规则的实施者，也必须是规则的遵守者。教师必须在规则范围内实施惩戒，其惩戒行为需接受学生及其他人的监督。唯有如此，教育惩戒才能更加公平公正，更好地发挥育人作用，并减少负面效应。

《规则》需要对师生行为都起到规范作用。它不应发挥鼓励教师惩戒的作用，更不能以破坏师生共处氛围为代价，给此后的教育教学添加障碍。教师的惩戒教育尽可能避免公开化，学会与学生谈心，学会给学生“留面子”，将正面教育作用发挥到最大化的程度。

了解当下实际的教师都知道，在正面了解学生、教育学生方面尚存在较大空间。不少教师由于急功近利，盲目使用惩戒，已经形成较为严重的问题。在这种情况下，行政部门的《规则》必须严格遵循包括未成年人保护法在内的已有法律法规，避免惩戒的效果适得其反。

储朝晖

(责编：何淼、熊旭)
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