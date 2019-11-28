如何善用青年老师，浙商大书记送上一首《真心英雄》

今年，浙江工商大学有2位老师入选“国家百千万人才工程”，2位老师入选“青年长江学者”，1位老师入选“会计名家培养工程”。在国家“万人计划”遴选推荐中，有5位老师分别在5个项目上获得省级推荐……

前天，第二期“书记有约”座谈会上，浙江工商大学党委书记金一斌与年轻干部和一线教师分享了一首老歌，歌名叫《真心英雄》，他特别喜欢里面的一句歌词：“把握生命里的每一分钟，全力以赴我们心中的梦，不经历风雨怎么见彩虹，没有人能随随便便成功。”仅今年，浙江工商大学80后老师拿下国家项目45项，其中国家社科15项、国家自然30项。

听到金一斌书记的鼓励，青年老师们开始踊跃发言。

徐越倩是浙商大公共管理学院的副院长，也是一名年轻的80后副教授。她说，教学的本意是为了培养学生，公共管理学院的人才培养定位在公益精神培育上，建设专业与实践相结合的育人平台，而如何做到真正能影响学生一生的教育对于青年老师来说还是个考题。

一段段感言，诉说着青年老师的成长成才之路；一个个问题，连接起青年老师和学校全力推进高水平大学建设的共同心愿。

“学校会更加关心、关爱青年老师，为他们营造更好的教学科研的生态环境和氛围，创造对外开拓进取的空间，建立健全激励机制，更好地服务青年教师成长成才。”金一斌说，学校建设老师队伍最大的特点是善用青年老师、敢用海外名师和巧用本校骨干名师。

那么，如何善用、敢用、巧用这些专业领域的年轻力量？

金一斌告诉青年老师，要争做坚定理想信念的模范、争做师德师风的模范、争做奋发向上的模范、争做教学科研管理工作的模范、争做担当有为的模范，“青年老师队伍与学校一同成长、一同进步，是推动高校发展的动力与支撑，是第一资源。”

“书记有约”活动，倾听老师意见、向老师问治校之计，已成为浙江工商大学党委的一个品牌活动。（作者：郑琳）

(责编：实习生(李一旸)、何淼)