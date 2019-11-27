第九届全国幼儿园语言教学研讨会在长沙举行

第九届全国幼儿园语言教学研讨会暨第二届早期阅读发展与教育高峰论坛于11月24日至26日在长沙举行。华东师范大学教育学部教授周兢表示，希望在儿童阅读起步的时候，能用优质的童书打开孩子们探索世界的视野，帮助其成长为具有中国心和世界眼的现代阅读者。

美国哈佛大学教育学院终身教授，国际著名儿童语言与阅读发展教育权威专家、前美国教育学会会长凯瑟琳·斯诺提出，学前教育的使命，就是给孩子提供在进入小学之前学习这个世界、认识这个世界的宝贵机会。阅读能够帮助儿童获得关于这个世界的真实的知识和需要的能力，同时能够促进儿童的想象力发展，给儿童提供更多的读写发展的思考机会。凯瑟琳·斯诺表示，老师关注孩子问了什么问题，因为儿童的好奇心是他们认知发展的最重要的资源。

挪威奥斯陆大学教育学院终身教授维贝克·格罗弗认为，共享阅读对幼儿词汇、语法、和观点采择都有着积极的促进作用。他对中国情境中的共享阅读提出了三个方面的建议：教师在语言互动中邀请儿童参与其中，并且对儿童的回答进行拓展的叙述，将会对儿童的语言发展有非常积极的影响；在看到其他教师培训或者是课程的时候，需要做一个符合当地文化的本土化的转换；只要邀请儿童参与到图画书的讨论中，儿童在语言发展上都是会有显著提升。

据悉，本次会议由中国学前教育研究会课程与教学专业委员会主办，湖南省学前教育协会承办，爱阅公益基金会协办。会议上还发布了《爱阅早期儿童阅读书目》，并展示了阅芽计划在城市和乡村的研究成果。

学前教育是终生学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分。近年来，幼教届将培养学龄前儿童的阅读习惯作为全民阅读的重点，对于国民阅读习惯的重塑具有重要意义。全国儿童早期阅读发展与教育峰会致力于促进中国早期儿童阅读领域中多方力量的交流和合作。

(责编：实习生(王子文)、熊旭)