杭州实现大学生创新创业“一件事”联办

记者从杭州市人社局获悉，涉及大学生在杭创新创业的17个事项，只要“最多跑一次”或在网上“最多报一次”就可实现，并覆盖到全市1万余家大学生创业企业及12万名大学生，各类申请材料从125份削减至16份，承诺时限从129个工作日压缩至30个工作日。

为更好地服务大学生创新创业，今年8月，杭州市人社局在员工招聘、个体劳动者就业创业、社会保险关系转移接续、退休、失业等5个“一件事”联办改革基础上，在浙江率先实现大学生创新创业17件事项的“一件事”联办。

这些事项包括大学生参保登记、落户、社保卡申领、生活补贴申领、大赛报名、公租房货币补贴申请、房租补贴申领、创业补贴申领、创业担保贷款资格认定、创业项目资助评审申报、公积金账户设立、创业带动就业补贴申领、杰出创业人才培育计划申报等，涉及人社、公安、住保房管、公积金中心和市民卡公司等8个部门。

杭州是首批全国大学生创业示范基地，近年来，该市把大学生创新创业作为重要的人才工程、未来工程，滚动实施四轮的“大学生创业三年行动计划”，助推大学生成立创业企业1.7万余家，集聚创业大学生3.5万名、带动就业7.8万人，2018年大学生创业企业年销售额达64.7亿元，年缴纳税金2.06亿元，同比分别增长9.39%、48.5%。（记者 董碧水）

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