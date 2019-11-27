矢志把论文写在祖国大地上

中国农业大学曲周实验站的科技小院学生在为农民技术骨干做培训。资料图片

11月1日下午，中国农大服务保障新中国成立70周年庆祝活动总结表彰大会举行。资料图片

【主题教育之中国农业大学篇】

中国农业大学认真学习贯彻习近平总书记给全国涉农高校的书记校长和专家代表回信精神和中央决策部署，突出主题主线，以立德树人为根本，以强农兴农为己任，学做结合、查改贯通，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，有力激发了师生立德树人、强农兴农的使命担当。

1.有序有为抓好落地落实

中国农业大学对主题教育高度重视，及早谋划、全面联动、先行预热。2019年8月，校领导班子及党委理论学习中心组举办两期暑期专题读书班，做到学习上先行一步。

中国农业大学每周召开主题教育领导小组例会，重要议题及时召开党委常委会研究，适时召开二级党组织工作推进会，做到上下联动、左右互动，确保组织到位。建立集中学习研讨机制、指导督导机制、集中调研机制及成果交流机制，确保落实到位。坚持精准施策与分类指导，举办教职工支部书记、学生支部书记、离退休支部书记专题培训会，确保一竿子抓到底，吃透精神不走样。

为深入学习贯彻习近平总书记给全国涉农高校的书记校长和专家代表回信精神，推动主题教育深入进行，学校举办“立德树人、强农兴农——中国农业大学‘不忘初心、牢记使命’主题教育展”。为推动主题教育往深里走、往心里走、往实里走，为主题教育营造浓厚氛围，学校组织力量专门出版了《念兹在兹：中国农大强农兴农的十个篇章》，反映中国农大70年来服务新中国“三农”事业取得的成就。为学习中国农大师生扎根河北曲周46年服务乡村振兴的先进事迹，举办“使命与传承——中国农业大学‘曲周精神’事迹展”。为激励广大教师为祖国培育更多能够担当复兴大任的时代新人，开办了“我为祖国育英才”立德树人论坛。

2.有力有效推进走深走心

中国农业大学领导班子在动员会后按照学习研讨计划，精心安排集中学习研讨。为丰富学习教育形式，促进学思用贯通、知信行统一，中国农业大学先后组织党员领导干部参观北大红楼和庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展，进行爱国主义教育；举行“不忘初心、牢记使命”主题教育专家领学报告会，邀请中央党校专家领学《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》。全校26个二级党组织也组成了33个主题教育干部读书班。

为了牢牢把握主题教育的基本要求，学校成立督导组，精心设计了党员校领导对处级干部督导、二级党委对所属党支部及党员督导、党建指导员对所指导的大学生党支部及党员督导以及督导专员巡回督导的四级指导督导机制，贯穿主题教育全过程，确保主题教育不走样、实实在在有成效。

深入推进“全覆盖、双提升”大学生党支部建设工程。全校共有包括党员校领导、处级党员领导干部在内的82名干部担任大学生党支部党建指导员。主题教育期间，中国农业大学党委书记姜沛民以党建指导员身份到经管学院本科生党支部讲党课并进行指导，其他党建指导员也分别到所联系的大学生党支部进行指导；教职工党支部与大学生党支部结对共建，共同开展主题教育相关活动近50场。

3.有质有量破解难题难事

中国农业大学在调研整改中做到高起点谋划、高水平调研、高质量交流、高效率落实。学校成立了由校领导牵头的10个调研工作组，集中联动、协同调研，通过召开座谈会、个别交谈、发放问卷、设立意见箱等形式，倾听师生意见，了解师生诉求，扎实开展调查研究。校领导直接深入一线，现场办公，对发现的问题进行快速整改，以师生的获得感和满意度来检验调研落实的成效。截至2019年10月，校级层面调研共计开展各种座谈、研讨会32场次，个人访谈逾百次。

在校领导班子调研成果交流会上，党委书记姜沛民、校长孙其信对照初心使命，交流调研成果，摆事实、查问题、列举措，直面难题、动真碰硬。全体校领导及各部处、各学院领导汇报了调研成果，从调研的简要情况、突出问题、思想根源、解决措施等四个方面相互交流、相互启发、相互碰撞，强化了解决现实问题的紧迫感，提振了求真务实、攻坚克难的精气神。

学校坚持边学、边查、边改，能解决的问题立即整改。目前，有近三分之一的问题已整改到位或将在2019年12月底前完成整改，其余问题已由主管校领导牵头、分管单位逐条研究制定具体解决办法和整改措施，逐步开展相关工作。

4.有声有色打造亮点特点

2019年9月5日，习近平总书记给全国涉农高校的书记校长和专家代表回信，强调“中国现代化离不开农业农村现代化，农业农村现代化关键在科技、在人才”，极大地激发了中国农大师生立德树人、强农兴农的热情。中国农业大学党委号召全校师生以立德树人为根本，以强农兴农为己任，为打赢脱贫攻坚战、推进乡村全面振兴不断作出新的更大贡献。

在主题教育中，学校持续挖掘和宣传师生身边教育报国守初心、立德树人担使命的先进典型，传承红色基因，展现时代风貌，强化主题教育落实落地。

新中国成立以来，学校始终坚持与共和国同向同行，为农业农村现代化贡献力量。中国农业大学扎根河北曲周46年服务乡村振兴，学校师生坚持把论文写在祖国的大地上，在全国创建127个科技小院，10年来，已有400多名研究生在科技小院开展科研、服务工作。

中国农业大学在全国建有88个教授工作站、26个校外试验站，为各地提供农业科技支撑。学校在云南临沧开展扶贫工作的先进事迹连续3年入选教育部直属高校精准扶贫精准脱贫十大典型案例，教师连续3年获全国脱贫攻坚奖创新奖，农学院因牵头组织全国农科学子联合实践、助力山西省灵丘县脱贫、设立精准扶贫研究生专项和乡村振兴精英班等工作，获得2019年全国脱贫攻坚奖组织创新奖。

中国农业大学还组建了国家农业绿色发展研究院、国家保护性耕作研究院和国家黑土地现代农业研究院，强化多学科融合，服务乡村振兴战略；组建“一带一路”农业合作学院，为“一带一路”沿线国家提供农业技术支持，为构建人类命运共同体提供中国智慧、中国方案。

（作者：中国农业大学“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组办公室）

(责编：何淼、曹昆)