守初心立德树人担使命强农兴农

初心使命是党的性质宗旨、理想信念、奋斗目标的集中体现，是共产党人奋斗前行的根本动力。在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，是推动全面从严治党向纵深发展、把党的自我革命推向深入的重大举措。中国农业大学扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是聚焦落实习近平总书记给全国涉农高校的书记校长和专家代表回信精神，紧紧围绕为党育人、为国育才，突出党的政治建设，加快建设中国特色世界一流大学。

始终牢记立德树人的办学初心

大学的根本任务是立德树人。习近平总书记强调，我国社会主义教育就是要培养社会主义建设者和接班人。这是我们党的教育方针，是我国各级各类学校的共同使命。

中国农业大学始终把立德树人作为根本任务摆在首位，把培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作为根本要求。学校切实加强马克思主义学院建设，强化马克思主义在学科建设中的指导地位，努力提高思政课教学质量，擦亮马克思主义的鲜明底色，使广大学生把理想信念建立在对科学理论的理性认同上，建立在对历史规律的正确认识上，建立在对基本国情的准确把握上，始终听党话跟党走。强化价值观塑造，弘扬传承“曲周精神”，引导广大师生做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者。广泛开展党史、国史、改革开放史、社会主义史的学习教育，讲好党的故事、革命故事、英烈故事，确保红色基因代代传承。坚持正确的学术导向，把科学精神和价值塑造有机结合，营造全员育人、全方位育人、全过程育人的机制和氛围。切实加强师德师风建设，引导教师把教书育人和自我修养结合起来，做到以德立身、以德立学、以德施教。

始终牢记强农兴农的使命担当

在新中国成立70周年、第35个教师节来临之际，习近平总书记给全国涉农高校的书记校长和专家代表回信强调，“中国现代化离不开农业农村现代化，农业农村现代化关键在科技、在人才。新时代，农村是充满希望的田野，是干事创业的广阔舞台，我国高等农林教育大有可为”，并对今后农业高校的发展提出明确要求。这是新时代高等农林教育事业举旗定向的根本遵循，也是涉农高校的初心与使命在新时期的精确概括和明确要求。

作为农业院校的排头兵，中国农业大学努力在学习领会习近平总书记回信精神上更深一步，在贯彻落实习近平总书记重要指示方面走在前列，在服务农业农村现代化方面发挥示范引领作用。学校以新农科建设为统领，实施卓越农林人才教育培养计划升级版，主动对接农业创新发展、乡村一二三产业融合发展和现代职业农民素养发展新要求，着力提升学生的创新意识、创新能力、科研素养、综合实践能力和生产经营能力，着力培养一大批知农爱农新型人才。拿出更多科技成果，积极应对新一轮科技革命和产业变革的时代浪潮，紧紧围绕国家战略需求，优化科研组织方式，集中力量攻克关键核心技术，服务国家粮食安全、农业绿色生产、生态可持续发展，为农业农村现代化提供有力支撑。助力脱贫攻坚服务乡村振兴，充分发挥国家现代农业产业技术体系首席科学家和岗位科学家的作用，发挥实验站、教授工作站和127个科技小院的辐射作用，加快科技成果转化，与地方合作建立一批产业研究院，为地方培训基层干部和各类农业人才，助力乡村全面振兴。

始终牢记加强党的领导的政治责任

大学是党的教育事业的有机组成部分，是传播党的理论、宣传党的政策、落实党的部署、体现党的要求的坚强阵地，必须把加强党的领导、加强政治建设放在突出位置，履行好为党育人、为国育才的使命。

中国农业大学始终把政治建设摆在“双一流”建设的首位。加强政治领导，完善校院两级党委的议事决策机制，牢牢把握学校社会主义办学方向，把学校建设成为马克思主义理论的坚强阵地，把学校党组织建设成为党的事业的坚强阵地。强化政治功能，推动“双带头人”教师党支部书记工作室建设，实施“全覆盖、双提升”大学生党支部建设工程，提升基层党支部的组织力，把广大知识分子紧密团结在党的周围。学校以此次主题教育为契机，将“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求转化为改进工作、真抓实干的强大动力，扎实开展学习教育，深入调查研究，认真检视问题，从严整改落实，切实落实立德树人根本任务，不断增强以强农兴农为己任的行动自觉。

坚守初心使命永无止境。中国农业大学将继续守初心、担使命，找差距、抓落实，高质量推进主题教育，回望初心再进发，切实担负起“立德树人、强农兴农” 的时代使命，为推进中国特色社会主义发展和实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

（作者：姜沛民，系中国农业大学党委书记）

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