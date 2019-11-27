教育App须在明年1月31日前完成备案

本报北京11月26日电 今天记者从教育部网站获悉，教育部办公厅印发《教育移动互联网应用程序备案管理办法》（以下简称《办法》）的通知，要求各单位要在2019年12月1日至2020年1月31日期间完成对现有教育移动应用的备案工作，2020年2月1日起，公共服务体系将向社会公众提供备案信息查询。

《办法》规定，教育移动应用是以教职工、学生、家长为主要用户，以教育、学习为主要应用场景，服务于学校教学与管理、学生学习与生活以及家校互动等方面的互联网移动应用程序。

《办法》指出，教育移动应用提供者应按照要求通过公共服务体系进行提供者备案，并配合注册地省级教育行政部门做好备案审核工作。提供者备案实行“一省备案，全国有效”。

《办法》指出，教育行政部门及其所属单位、各级各类学校是教育移动应用的机构使用者，应建立教育移动应用的选用制度，选用已完成提供者备案的教育移动应用，并通过公共服务体系进行使用者备案。

《通知》指出，教育移动应用提供者应在2020年1月31日前完成ICP备案和等级保护备案，并及时在公共服务体系上传、更新信息。2020年2月1日起，未完成上述两个备案的教育移动应用备案将被撤销，并予以通报。

（记者 叶雨婷）

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