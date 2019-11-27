人民网>>教育>>滚动新闻

教育App须在明年1月31日前完成备案

2019年11月27日08:28  来源：中国青年报
 

本报北京11月26日电 今天记者从教育部网站获悉，教育部办公厅印发《教育移动互联网应用程序备案管理办法》（以下简称《办法》）的通知，要求各单位要在2019年12月1日至2020年1月31日期间完成对现有教育移动应用的备案工作，2020年2月1日起，公共服务体系将向社会公众提供备案信息查询。

《办法》规定，教育移动应用是以教职工、学生、家长为主要用户，以教育、学习为主要应用场景，服务于学校教学与管理、学生学习与生活以及家校互动等方面的互联网移动应用程序。

《办法》指出，教育移动应用提供者应按照要求通过公共服务体系进行提供者备案，并配合注册地省级教育行政部门做好备案审核工作。提供者备案实行“一省备案，全国有效”。

《办法》指出，教育行政部门及其所属单位、各级各类学校是教育移动应用的机构使用者，应建立教育移动应用的选用制度，选用已完成提供者备案的教育移动应用，并通过公共服务体系进行使用者备案。

《通知》指出，教育移动应用提供者应在2020年1月31日前完成ICP备案和等级保护备案，并及时在公共服务体系上传、更新信息。2020年2月1日起，未完成上述两个备案的教育移动应用备案将被撤销，并予以通报。

（记者 叶雨婷）

(责编：何淼、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved