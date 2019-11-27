“少年家国信”唤起校园家国情

游学参观大英博物馆，看到中国敦煌壁画周边的割痕，中学生高家宝写信立志，要将人生追求融入实现民族伟大复兴的梦想中；香港警察遭暴徒袭击烧伤，中学生彭子珊满含悲愤，安慰受伤警察“正义也许会迟到，但绝不会缺席”；西安实施垃圾分类，5名小学生致信家人“要争做垃圾分类小卫士”……

还有更多的书信，写给了奋斗在建设一线的劳动者——高铁建设者、生态建设者、河流治理者，参加城中村改造的农民工，还有“扶贫叔叔”、荒漠哨所里的坚守者……

5个月来，一封封文字质朴、情感真挚的中小学生书信，通过“壮丽七十年·少年家国信”活动在西安引起巨大反响：1500多所中小学、46万名少先队员和共青团员纷纷参与，在三秦大地唤起前所未有的校园家国情。

今年6月，由陕西省委网信办指导，西安市委宣传部、共青团西安市委、西安市教育局、西安报业传媒集团主办，《西安晚报》、阳光报社承办的“壮丽70年少年家国信——我爱祖国学生书信”征集活动正式启动。

“对中华民族来说，书信是最具礼仪感和文化气息的人际交流形式，而闪耀其中的家国情怀更是书信世界的一道绝美风景。”据活动主办方介绍，活动正是以书信小切口折射时代大主题，引导中小学生学党史、学国史、写家书，讲好家庭变化和时代发展的大故事。

活动启动至今，已累计征集稿件11200篇。在不少学校，学生全员参与，以少年慧眼发现并捕捉源于平凡生活，却影响着国家和民族走向、变革的好故事，一篇篇佳作涌现。

国际贸易战中，个别霸权国家打压中国企业，小学生田恩宇写信《有一种童年叫爸爸在华为》——严峻时刻，在华为工作的父亲一身疲惫，常常加班至深夜，父子很少见面，但父亲的目光却始终坚毅。“爸爸，您用实际行动告诉我：一丝不苟地工作，毫不懈怠地坚持，就能使人强大起来！我们所有人共同的努力与奋斗，就能使国家更加强盛！”

小学生王顺浩则把信写给远在西藏的爸爸。6年的小学时光，担负援藏任务的爸爸却一直在阿里坚守。信中，王顺浩告诉爸爸：“你是我心中的‘雪域英雄’。”他立下信念：“要像爸爸一样，尽最大努力去帮助那些需要帮助的人。”

充满真情实感的书信，每天都在当地主要媒体刊发，并在“学习强国”等20多个新媒体平台滚动更新。活动还通过网络公开征集“少年朗读者”，一场场“校园家国信”朗诵大会在校园内接续展开，更多的相关活动也在如火如荼举办……

“我和我所在的这座城，被孩子们朴实无华的的情感深深打动。”一封封书信，引发了众多读者的点击、留言，“壮丽七十年·少年家国信”成为网上热搜词，孩子们讲家国故事、记家乡变化、抒爱国激情、歌国家英雄的写作热情被大大激发。

令读者感动的，还有书信背后的更多故事。

六年级小学生于艾嫒，在书信中讲述了太爷爷于乐亭的军功章故事。于乐亭参加过抗战日战争、解放战争，一枚枚军功章记录下他戎马一生、为国奋战的事迹。然而，在当地媒体循着书信寻访时，这位八路军的后代却都不愿过多公开自己的家世：“不想给党和政府添任何麻烦，我们依靠自己的努力生活，才是对老人最大的安慰。”

中学生窦浩睿写给姑姑的信《从西安去唐山吃迁西板栗需要多长时间》发表后，被千里之外的河北省迁西县领导看到。县领导专门安排回信并计划举办迁西农产品品鉴活动，与西安区县展开交流合作。一封书信，让冀陕两地相遇相知，促进了文化、经济的交流。

中学生彭子珊的《写给香港被严重烧伤警察叔叔的一封信》发表后，被汉中市公安局排演成节目，作品经学生本人、演员、专业人士等朗诵后，得到180多万名网友点赞。

“这些作品接地气、冒热气，用真情实感记录下家国的变迁故事，是中小学生爱国主义、德育美育教学成果的一次集中展示。”陕西师范大学附属中学副校长张帆说。

有读者表示，这是中小学爱国主义教育活动的一次创新：“新时代青少年既要博学古今，又要心怀天下，活动让孩子们了解到了四代、五代的家史，感受到共和国70年来的沧桑巨变，增强了他们为中华民族伟大复兴早日实现而努力学习的决心。”

老新闻工作者陶华致信活动组委会：“谁说我们的下一代不能吃苦，光会追星无担当？少年强，国家强，有这样爱家、爱国的孩子们，国家何愁不兴旺？民族何愁不复兴？”

“已经刊发的500余件入围作品，充盈着青少年强烈的爱国思想和健康的精神追求。”共青团西安市委书记汪国栋告诉记者，目前活动已进入评奖阶段，优秀书信集也将公开出版。

记者 孙海华

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