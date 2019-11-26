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用“好课”的思想光芒滋养更多青少年

2019年11月26日10:24  来源：中国教育报
 
原标题：用“好课”的思想光芒滋养更多青少年

近日，大型文化类节目《一堂好课》在央视综艺频道和喜马拉雅平台上正式亮相。著名主持人、“好课班主任”康辉将陆续邀请12位大家，为年轻学子和广大观众传道授业解惑，点亮思想之光，嘉奖向学之心。这也是《朗读者》《国家宝藏》等爆款文化节目之后，央视推出的又一个大型文化类节目。

我们为什么要爱国，怎样才能真正地爱国？《一堂好课》亮相的第一节课为思政课，主讲人金一南走进大学校园的露天课堂，让青年观众沉浸在青春气息浓郁的学习氛围中，勉励年轻一代要有家国情怀，扣好人生的第一粒“扣子”；人民有信仰,国家有力量,民族有希望，课间，明星宋玺、黄景瑜、屈楚萧以课代表的身份，与学员们深入互动交流爱国观、信仰观。电视文化节目在形式和内容的上的创新，“爱国”“信仰”这些词汇更显得温暖，让“枯燥”的思政课变得轻松愉悦，让课堂的现场学员们爱听，也让电视机背后的观众爱看。

善用“国家级”广播电视平台，出品传播更多优质的文化节目，更有利于让优秀文化成为经济发展的“助推器”、政治文明的“导航灯”、社会和谐的“黏合剂”。中华文明虽历经沧桑，饱受磨难，却绵延不绝，历久弥新，如何为更多年轻用户带来“知识榜样”，为年轻学子和广大听众打造出更多正能量的好节目，是媒体平台的责任。媒介生态遽变，广播电视的守正创新，就要更好地调整传播内容、改善传播策略。《一堂好课》第一节思政课结束后，其他课程也将陆续在北京多所高校展开，比如，故宫博物院原院长、故宫学院院长单霁翔主讲文博课，著名导演陈凯歌主讲时代影像课，中央美术学院院长范迪安主讲美育课，著名作家王蒙主讲文学课……一期一会，一课一识，这些名师开讲的“好课”，“既是老师对学子的面授，更是长辈与晚辈的交心。”借助“国家级”广播电视平台云集的这些名家大咖，让我们更好地追寻思想的力量，也让思想文化的力量，润物细无声地融入经济力量、政治力量、社会力量之中，对社会大众起到更多的政治启蒙和思想引领作用。

随着数字技术的不断发展，观众不再是简单信息的被动接收者，广播电视平台精彩的文字语言、图像系统和声音系统，也更需要延伸画面扩大信息的“触角”，让优质的音视频文化节目，在移动互联网等渠道传递给青少年，传递给更多用户。此前，央视推出的《朗读者》《国家宝藏》等综艺节目，取得了良好的传播效果，成为了爆款文化节目，持久滋润人心。此次，央视再开《一堂好课》，受众不仅仅是青少年群体，在课程现场、电视荧屏之外，同步连接到喜马拉雅App上的音频内容，既能促进内容消费，又能传道授业解惑，让更多人入耳入心。未来，我们乐见《一堂好课》通过视频、音频、文字点亮更多人的思想之光。同时我们也期待，更多平台能推出更多优质文化内容，也滋养更多人的心田。（作者系媒体评论员何鹏飞

(责编：实习生(张楠)、何淼)
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