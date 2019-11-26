理性看待研究生招生选拔方式

【光明时评】

距离2020年全国硕士研究生招生考试初试时间已不足1个月，推免生名校生源比例“攀升”再度引发关注。据报道，由中国教育在线发布的《2019年全国研究生招生调查报告》指出，“部分名校推免生源中，本科毕业于‘双一流’建设高校的学生占比较高，意味着普通高校学生通过推免进入名校的机会相对较低”。“接近八成考生认为这一推免比例提升对于考生不公平”。

研究生教育是教育事业的重要组成部分，是国民教育最高层次。在高等教育由大众化阶段向普及化阶段过渡的过程中，越来越多的大学毕业生面临毕业选择，因而越来越多普通院校的大学生选择通过考研来实现“华丽转身”，这促成了规模庞大的“考研大军”的诞生。

如果说这是供给侧的现实形势，那么，从需求侧来看，随着高校研究生招生选拔方式的多样化和研究生培养贯通程度的提高，受社会关注度高的名校释放出来的通过公开考试方式录取的名额，即使是相对固定甚至小幅增加，也会导致严重供需失衡状况的出现。正如一些媒体或考研者认为，普通高校大学生的向上之路越来越窄，考不上好本科等于人生已成定局，推免比例增加会挤压统招名额进而有损教育公平。那么，如何理性看待研究生的招生选拔？是扩大范围还是提高层次？是秉持效率优先还是公平优先？

研究生招生选拔究竟该采取何种方式？这一问题的探讨需要进一步限定讨论的前提和边界。因为不同的利益相关者、不同地区、不同院校、不同学科、不同领域、不同发展阶段、不同培养经验的决策单元面临的条件是千差万别的，无法一概而论。但可以简单就一些原则性的问题进行思考。

其一，研究生教育的本质及研究生的培养定位和目标是什么？按照现行的研究生教育分类，学术型和专业型是两类截然不同的培养类型，学术型研究生的主要培养目标是学科或领域内专职教师和研究队伍的再生产，即主要是基于学术职业导向的；而专业型研究生的培养目标则主要是培养高层次应用型人才，即主要是基于应用职业导向的。对于精英大学而言，再生产各学科领域的后备研究队伍应是其主要追求，什么样的学生有学术潜力和学术兴趣？什么样的学生最值得培养？学科点和导师（组）对于生源选拔应享有较为充分的自主选择权，因为生源质量是研究生教育质量提升的基本保障之一。

其二，研究生招生秉持的价值追求是什么？价值追求与基本属性密切相关，与本科教育相比，研究生教育的“准公共产品”属性进一步增强。从这个意义上而言，研究生招生选拔方面的公平性应该主要指涉的是程序性公平，而不应该主要指涉结果性公平。研究生招生选拔方面的效率性主要指如何能选拔出最有培养潜力的学生，在这方面，考试制和推免制均既有其合理性，也存在缺陷性，需要理性认识。

现实中，有一种情况是非常值得警惕的，即高校的行政部门（例如研究生院）来硬性推动招生选拔方式具体改革要求，以及独立定义优秀研究生生源质量的标准（例如一流大学生源录取比例、一流学科生源录取比例），而这本质上与人才选拔理念的改革要求是背道而驰、反向而行的。从根本上讲，生源质量与选择的范围密切相关，选择范围又与选拔方式紧密相连。是从全国范围内选拔还是从某一区域内选拔，是仅从特定资质高校选拔还是将范围进一步扩大进行选拔，基层学术组织和导师自然会结合自身情况做出理性选择。

（作者：高耀，系天津大学教育学院副教授）

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