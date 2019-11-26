爱家爱校爱国少年儿童家国情怀培养正当时

安徽六安人民路小学东校的少先队活动。田凯平摄/光明图片

今年是中华人民共和国成立70周年，也是中国少年先锋队建队70周年。70年来，一代代少年儿童伴随着祖国的发展茁壮成长。实现中华民族伟大复兴，坚持和发展中国特色社会主义，关键在党，关键在人，归根到底在培养造就一代又一代可靠建设者和接班人。

十年树木，百年树人。少年儿童是中国特色社会主义事业的建设者和接班人，代表着祖国的未来，民族的希望。在少年儿童成长和发展过程中，培养其家国情怀极为重要。所谓家国情怀是指对家庭、对祖国的感情。有一首歌唱得好：“一玉口中国，一瓦顶成家，都说国很大，其实一个家；一心装满国，一手撑起家，家是最小国，国是千万家……”家是国的基础，国是家的延伸，家与国是密不可分的统一体。一个人由对自己小家的热爱发展到对自己祖国和人民的热爱，实际上就是家国情怀培养过程。就个体来讲，每个发展阶段都具有典型的本质特征。少年儿童由于其可塑性强这一典型特征，决定了少儿阶段是培养家国情怀的黄金阶段。家国情怀是中华民族的光荣传统，是推动中国社会进步的巨大力量，是各族人民共同奋斗的精神支柱。从小培养少年儿童的家国情怀，不仅可以提高他们的思想道德素质，促进其健康成长和全面发展，而且可以更好地培育和弘扬中华民族精神，践行社会主义核心价值观，为中华民族的发展壮大强基固本。

培养少年儿童家国情怀是一项长期的系统工程，需要结合少年儿童年龄、身心等特点，循序渐进，从培养少年儿童爱家之心、爱校之情、爱国之志做起。

培养爱家之心

习近平总书记指出：家庭是社会的基本细胞，是人生的第一所学校。不论时代发生多大变化，不论生活格局发生多大变化，我们都要重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风。家庭是孩子生活和成长的第一课堂，能够影响少年儿童的品德、言行及精神风貌。培养少年儿童家国情怀，首先要培养少年儿童拥有爱家之心。

让少年儿童感受家庭的温暖。作为父母，一方面要自觉践行家庭美德，做到尊老爱幼、男女平等、夫妻和睦、勤俭持家、邻里团结，为孩子树立榜样；另一方面，要树立民主平等的教育观念，加强对孩子的教育与关怀，做好陪伴教育，让孩子在充满爱和被爱的环境中长大。

让少年儿童树立劳动观念。习近平总书记指出：“生活靠劳动创造，人生也靠劳动创造。你们从小就要树立劳动光荣的观念。”当前，由于421家庭结构普遍存在，许多孩子衣来伸手饭来张口，劳动的缺失就是教育的缺失。一些孩子常常以自我为中心，不热爱生活，不懂得感恩，还何来对家的热爱。培养少年儿童爱家之心，要让其从事必要的家务劳动，在劳动中增强体质，在劳动中学会独立，在劳动中感受生活的甜蜜，在劳动中培养爱家之心。

培养爱校之情

学校是一个人正式接受教育的主阵地，也是一个人成长成才的摇篮。培养少年儿童家国情怀要发挥学校教育的重要作用。

要建立和谐融洽的师生关系。教师是知识的传授者，更是少年儿童成长的引路人，教师要以少年儿童为中心，尊重其人格，适应其身心发展特点，平等对待每一个个体，营造一种融洽和谐的校园气氛，在潜移默化中影响少年儿童。同时，教师要做到言传身教，走上三尺讲台，能够教书育人；走下三尺讲台，能够为人师表，争做“四有”好老师，做好学生引路人。

要让少年儿童发挥主观能动性。少年儿童是学习的主体，也是课堂的主人，要积极挖掘少年儿童的潜能，发挥其主观能动性，让少年儿童加强自我管理和自我教育。鼓励少年儿童好好学习，天天向上。既勤学书本知识，又多学课外知识，还要勤于思考，加强集体教育，开展团队活动，让学校成为少年儿童生活学习的大家庭，让教师成为少年儿童的良师益友。

培养爱国之志

著名教育家张伯苓曾发出爱国三问：你是中国人吗？你爱中国吗？你愿意中国好吗？这是历史之问，更是时代之问、未来之问。习近平总书记在全国教育大会上强调：要在厚植爱国主义情怀上下功夫，让爱国主义精神在学生心中牢牢扎根。对少年儿童来说，培养家国情怀，首先要培养爱国之志。古人云，古之立大事者，不唯有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。

引导少年儿童树立远大理想。激励少年儿童向老一辈革命家学习，向钱学森、邓稼先、屠呦呦等科学家学习，从他们人生历程中学习精神，汲取力量，立报国之志。

加强少年儿童爱国主义教育。积极进行爱国主义理论教育，让少年儿童深刻体会，今天的幸福生活是无数革命先辈们抛头颅洒热血换来的。然而，有些人并不珍惜。当前，在扰乱香港社会秩序、公然挑战“一国两制”底线的香港暴徒中，很多是青年人，其非法暴力行为让人失望而悲愤，这是爱国主义教育的缺失，给予我们深刻的教训，要从小加强爱国主义教育，引导少年儿童观看爱国主义题材电影，例如《建国大业》《建党伟业》《地道战》《战狼2》等，加深爱国主义情感。积极参加爱国主义教育实践。以国庆节、建军节、抗日战争胜利纪念日、清明节等，开展一系列诸如爱国主义主题演讲、缅怀革命先烈、红色革命纪念馆参观等实践活动，在实践中陶冶少年儿童爱国情操。

少年当立凌云志，建功立业会有时。家国情怀是少年儿童的核心素养，只有深深扎根在每一个少年儿童内心深处，一株株幼苗才能向阳生长，将来成为国家的栋梁之材。

（作者：李朝晖，系广西幼儿师范高等专科学校党委副书记）

(责编：何淼、曹昆)