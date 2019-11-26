着力健全青年志愿服务体系

“志愿者事业要同‘两个一百年’奋斗目标、同建设社会主义现代化国家同行”，这是习近平总书记对志愿者事业的谆谆嘱托。青年志愿者事业是亿万青年共同创造、集体参与、奋力推进的，洋溢着青春激情的文明实践。新时代的青年志愿者事业要不忘初心，牢记使命，以志愿服务制度化为统领，着力加强青年志愿服务体系建设，努力成为国家现代化治理体系的有效构成和现代化治理能力的有生力量。

着力加强组织体系建设，全面提升青年志愿者行动的动员力。青年志愿者行动是我们党领导的共青团发起实施的，共青团完备的组织体系赋予青年志愿者行动强大的组织化动员力，这是青年志愿者行动不可替代的核心竞争力。一方面，团的各级组织应该高度重视、积极支持青年志愿者事业的发展，团的各条战线应该用好青年志愿者这块“金字招牌”，为青年志愿者事业厚植根本。另一方面，要切实加强各级各类青年志愿者协会建设，以青年志愿者协会的事业化、专业化、社会化发展，提升青年志愿者行动组织化动员基础上的社会化动员力，进而助力提升基层团组织的影响力和凝聚力。

从基层来看，全国近一半的县市区旗和2000多所高校都成立了青年志愿者协会。青年志愿者协会是具有鲜明政治性的团属青年社会组织，是广大青年在实践中学习雷锋精神、培养社会主义事业建设者和接班人的重要组织平台。要持续推进“县县建协会”目标落实、逐步实现青年志愿者协会的全覆盖。着手实施基层青年志愿服务组织能力建设计划，增强基层青年志愿服务组织活力，不断提升以共青团为核心的青年志愿服务组织体系的动员力。

着力加强项目体系建设，全面提升青年志愿者行动的服务力。青年志愿者行动始终坚持需求导向、项目驱动，在20多年实践基础上，形成了较为完备的项目体系。我们发起实施的“中国青年志愿者扶贫接力计划研究生支教团”、“大学生志愿服务西部计划”、 服务春运“暖冬行动”等项目，持续时间长、参与人数多、示范效应显著。从北京奥运会到杭州G20峰会、从上海进博会到武汉军运会、中华人民共和国成立70周年系列庆祝活动，青年志愿者当仁不让、无役不与，劳绩卓著。这些重大项目的实施，在全社会普及了志愿服务理念、培养了志愿服务骨干，探索形成了一整套高效能可持续的项目运行机制，为志愿服务专业化发展打下了坚实基础。

今后较长一个时期，我们要坚定不移地抓好这些重大项目的实施，切实提升项目管理水平和执行效益，集中展示青年志愿者的良好形象，提升青年志愿者的社会能见度和美誉度。同时，要坚定不移地以社区为主场景，带领青年走进社区、走进乡村、走进基层，开发“小而美”的常态化志愿服务项目，以“青年志愿者关爱农村留守儿童行动”“青年志愿者阳光助残行动”等品牌项目为引领，以志愿服务项目大赛和志愿服务交流会为平台，深入发掘可推广的基层项目，培育一批有实效、可持续、能复制的优秀志愿服务项目。

着力加强文化体系建设，全面提升青年志愿者行动的引领力。青年志愿者行动始终坚持把服务和育人有机结合起来，引导青年在身体力行中感悟“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，形成践行社会主义核心价值观的思想自觉和行动自觉。大力选树优秀青年志愿者典型，以榜样的精神激励和行动引领，推动志愿服务成为当代青年的生活方式和青春时尚。

青年志愿者行动要坚持为党育人，努力在培养担当民族复兴大任的时代新人方面有新成效。要加强政治引领和思想引导，坚持政治性、突出思想性、注重实践性，引导青年在志愿服务过程中坚定理想信念、厚植家国情怀、提升国情认知、培养与人民群众的真挚情感，为努力成长为新时代的青年马克思主义者打下坚实思想基础和情感基础。

着力加强制度体系建设，全面提升青年志愿者行动的法治化水平。青年志愿者行动不仅积累了丰硕的实践成果，也积累了丰硕的制度成果，这些成果既体现为重要的规范性文件，也体现为行动标准和由共青团推动的志愿服务立法。其中最具代表性的是具有集大成功能的“注册志愿者管理办法”，迄今为止仍被各方面当作权威的志愿服务制度依据。

青年志愿者行动要进一步树立法治思维，要在尊重青年主体地位、尊重青年成长规律的基础上，进一步修订、制定和完善各类规范性文件；以内部标准或行业标准的形态，推动大型赛会志愿服务标准等实践成果的转化；以完善星级志愿者体系标准为核心，重构具有鲜明青年特色的嘉许制度；完善中国青年志愿者协会各项基本制度，引领各级各类青年志愿服务组织的有效治理。

着力加强创新体系建设，全面提升青年志愿者行动的时代性和可持续发展能力。青年是开风气之先的，创新是青年工作的本质属性和事业发展的不竭动力。青年志愿者事业是共青团创新工作领域、服务社会需求的一大创举。在中国特色志愿服务面向未来的发展中，青年志愿者事业仍要以舍我其谁的勇气和担当，积极发挥专业引领和创新引领作用。

青年志愿服务创新体系主要包括三个方面：一是立足实践、相对超前的理论研究；二是素质过硬、百战归来的人才队伍；三是以信息化为核心的科技支撑和思维方式。

要加强青年志愿服务理论研究，坚守青年立场，从青年发展和青年参与的角度，建构青年志愿服务的学术体系、理论体系和话语体系，提高理论对实践的引领和指导作用。要加强青年志愿服务人才队伍建设，从日益庞大的志愿者队伍中发现和培养一大批骨干志愿者，引导和支持骨干志愿者成为志愿服务项目的操盘手、团队的领军者、组织的主心骨；在此基础上，要有规划、有经费、有措施地培养一批具有较高政治素养、理论素养和专业素养的青年志愿者事业的推动者、青年志愿服务组织的管理者、青年志愿服务项目的运营者。

要大力提升青年志愿者事业信息化水平，在互联网和大数据浪潮中，北京“志愿云”、广东“i志愿”、浙江“志愿汇”等信息管理系统成功运行，为青年志愿者事业提供了基础的信息化解决方案，这是值得高度肯定的。同时，我们一定要认识到，区块链技术正引领互联网世界内部深刻的技术变革，推动“信息互联网”向“价值互联网”“信任互联网”变迁。技术变革为青年志愿服务信息化带来了巨大的想象空间，既要未雨绸缪，紧紧跟上区块链技术发展和应用的步伐；更要“洗心革面”，主动建构与时代发展、青年发展、技术发展相吻合的思维方式。

着力加强海外志愿服务体系建设，全面提升青年志愿者行动的国际化水平。习近平总书记提出了“构建人类命运共同体”的重要思想和共建“一带一路”的倡议，还曾经勉励青年志愿者“积极传播中华文化、讲好中国故事，用青春的激情打造最美的‘中国名片’”。从1980年代开始，共青团就与UNV(联合国志愿人员组织)开展了多方面多层次的交流与合作。2002年发起实施的“中国青年志愿者海外服务计划”，开创了中国志愿服务“走出去”的时代。青年志愿服务国际化的步伐虽不太大，却始终是坚定的。

要推动实施青年志愿者海外服务计划“一带一路”沿线国家专项，逐步扩大实施规模，拓展服务领域，探索更加丰富的社会化动员和支持模式，进一步提升海外服务计划的品牌影响力、社会美誉度、青年吸引力。要更加主动地扩大和加深与UNV及世界各国各地区志愿服务组织的交流与合作，进一步加快中国青年志愿者“走出去”的步伐，扩大中国青年志愿者“走出去”的范围，逐步提升青年志愿服务的国际话语权和影响力。25年前，共青团发起成立了第一个全国性志愿服务组织——中国青年志愿者协会，迈出了建构青年志愿服务体系的重要一步。25年过去，志愿服务事业的大格局发生了深刻变化，这种变化使中国青年志愿者协会在自身建设上的短板和缺陷日益凸显，集中表现在枢纽型组织功能和社会化平台功能发挥不足、专业化程度不高、实体化运转乏力等方面。这些现象的存在，一定程度上反映了青年志愿服务体系建设存在的问题。今后一个时期，要把推动青年志愿者协会改革作为健全青年志愿服务体系的重要抓手，坚持党建引领，依法从严治会，努力把协会建设成为共青团领导下的、一流的示范性引领性志愿服务组织，立足新时代、展现新作为，推动青年志愿服务在社会治理中发挥积极作用。

（作者系团中央青年志愿者行动指导中心党委书记、中国青年志愿者协会副会长兼秘书长）

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